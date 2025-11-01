Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 1º de novembro (1º/11)

Começa neste sábado, 1º, a 28ª edição do Festival de Teatro de Acopiara (Fetac), realizado na cidade de Acopiara, no Centro-Sul do Ceará. O evento reúne grupos locais, nacionais e internacionais em programação gratuita que movimenta ruas, escolas, praças, teatro e distritos do município.
Letramento Racial
O Espaço Vida&Arte na CasaCor Ceará 2025 recebe neste sábado, 1º, a conversa “O Espaço e a Cor - Letramento Racial e a Construção de uma Arquitetura Antirracista”. A atividade é um encontro que debate a urgência do letramento racial na Arquitetura e na formação de educadores. Participam como convidadas Cláudia Sales e Milena Braz. A mediação é de Jôsy Cavalcante.
Design
A Feira Associação Ceará Design chega à CasaCor Ceará 2025 neste fim de semana. Em sua primeira edição em formato de feira na mostra, o público pode conferir design gráfico, fotografia, moda, acessórios, joias, objetos autorais e cerâmica. Os expositores traduzir o vigor do design cearense autoral, com nomes que atuam em diferentes segmentos. Há criações de Sérgio Melo, moda autoral de David Lee e o trabalho em artesanato e bordado das artesãs Jô de Paula e Cândida, por exemplo.
Cartografia do Lazer
O Vida&Arte publica um mapa dobrável com roteiro por estabelecimentos para quem quer aproveitar a capital cearense. Chamada "Cartografia do Lazer", a ideia propõe uma nova vivência de Fortaleza. Seguindo a dobradura do jornal, você deve fechar a página para, em seguida, ser surpreendido por um verdadeiro mapa que traça as rotas até as melhores opções da Cidade.