Cartografia do lazer: Vida&Arte apresenta roteiro de brechós

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 05-08-2024: Brechós em Fortaleza. Na foto, o brechó da Edisca. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

No passado não muito distante, os brechós eram considerados locais empoeirados e dotados de “energia pesada”. Existia até um preconceito generalizado quando alguém falava que costumava realizar compras neste tipo de estabelecimento. Mas o mundo entrou em um novo momento: consumo sustentável. E os brechós perderam a aura de “velharia” - sendo agora identificados como locais onde é possível falar de sustentabilidade e de inovação.

Em Fortaleza, vários são os estabelecimentos que reúnem peças usadas - indo do vestuário ao perfume - e realizam a comercialização. Nos acervos, itens funcionais, indumentária fitness, roupas infantis e muitas roupas de marcas reconhecidas sendo vendidas por preços bem mais acessíveis. Talvez por isso, os brechós, na capital cearense, ganharam um destacado semblante chique e vintage. A seguir, um roteiro pelos brechós físicos com atuação mais expressiva na Cidade.

Outra Vez

Com curadoria de Thayssa Sanches, o estabelecimento, que existe desde 2001, tem um acervo que passa por roupas, calçados e acessórios - além de itens de perfumaria. A premissa do "pioneiro de Fortaleza", como o local se apresenta, é apresentar peças versáteis em um ambiente descontraído.



Onde: Rua Alfeu Aboim, 570 - Papicu

Rua Alfeu Aboim, 570 - Papicu Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18 horas, e aos sábados, das 9h às 13 horas

de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18 horas, e aos sábados, das 9h às 13 horas Mais informações: no Instagram @brechooutravez e no telefone (85) 98893-7059

Peça Rara

O estabelecimento é especializado em peças femininas e infantis. São duas unidades em Fortaleza, localizadas nos bairros Água Fria e Papicu. A premissa é dada pelo nome do empreendimento: encontrar roupas únicas e “ajudar a transformar o mundo”. No acervo, é possível encontrar também bolsas, calçados e outros itens para composição de looks.

Onde: Avenida Santos Dumont 5335 - Papicu / Avenida Washington Soares, 4150 - Água Fria

Avenida Santos Dumont 5335 - Papicu / Avenida Washington Soares, 4150 - Água Fria Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19 horas, e sábados das 9h às 14 horas

de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19 horas, e sábados das 9h às 14 horas Mais informações: no Instagram @pecarara.fortaleza

Segundo Ato

O estabelecimento é um “negócio social” que auxilia no custeio das atividades da Edisca - escola que dança que já transformou a vida de milhares de crianças e jovens em Fortaleza. No brechó, que funciona há pouco mais de um ano, é possível encontrar bolsas, calçados e roupas. O Segundo Ato também aceita a doação de peças. Todo o valor arrecadado com as vendas dos itens é revertido para o trabalho da Edisca.



Onde: Rua Desembargador Feliciano de Ataíde, 2309 - Parque Manibura

Rua Desembargador Feliciano de Ataíde, 2309 - Parque Manibura Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17 horas

de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17 horas Mais informações: no Instagram @estilosegundoato e @edisca

Susclo

Um dos brechós mais descolados de Fortaleza - indo da moda fitness aos pijamas, da moda praia ao traje de festa. O Susclo se propõe a “vender e garimpar itens incríveis”. Semanalmente, são mais de 300 novas aquisições que chegam ao acervo. O estabelecimento também realiza a compra de peças.