Logo O POVO+
Confira a programação cultural desta segunda-feira, 3 de novembro
Vida & Arte

Confira a programação cultural desta segunda-feira, 3 de novembro

Confira a programação cultural desta segunda-feira, 3 de novembro
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Espetáculo
Foto: Genivan Lima/Divulgação Espetáculo "Palhaçarabia", da Cia Lamparim de Circo e Teatro, é apresentado no Festival Internacional de Circo do Ceará

Nesta segunda-feira, 3, a Vila das Artes recebe espetáculos do Festival Internacional de Circo do Ceará (Ficc). A artista surda Lyvia Cruz leva ao público "A Palhaça Surda Mara: O Corpo da Mulher", inteiramente em Libras. O equipamento cultural também é palco das obras "Palhaçarabia", da Cia Lamparim de Circo e Teatro, "Enodarte", do Coletivo Quintal, e "Solstício", de Jean Winder, do Amazonas. A programação começa às 19 horas. Espetáculo da foto, "Palhaçarabia" é uma apresentação de variedades circenses com temática lúdica inspirada no universo árabe dos antigos circos.

  • Quando: segunda-feira, 3, a partir das 19 horas
  • Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)
  • Gratuito
  • Mais informações: festivaldecircoceara.com

 

Bailarina Marina Carleial é entrevistada no programa Fala de Dança, da Escola de Dança da Vila das Artes
Bailarina Marina Carleial é entrevistada no programa Fala de Dança, da Escola de Dança da Vila das Artes

Fala de Dança

É realizado na Escola Pública de Dança da Vila das Artes nesta segunda-feira, 3, novo episódio do programa "Fala de Dança", que reúne entrevistas com dançarinas e coreógrafas. A artista da vez é Marina Carleial - bailarina, professora, figurinista e gestora. Ela construiu carreira com trabalhos autorais em dança e faz diversas criações em figurino no Ceará e no Brasil. É possível acompanhar a conversa presencialmente (dez vagas), mas a ação também será transmitida on-line.

  • Quando: segunda-feira, 3, às 9 horas
  • Onde: Escola Pública de Dança da Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)
  • Gratuito
  • Transmissão: Vila das Artes no YouTube 

Quintal do Samba

Segunda também é dia de música no bar Quintal do Samba. Hoje, é a vez do projeto Deu Samba no Quintal tomar conta do estabelecimento, com Onda Cantor e Adriano Grupo Bem de Samba. O repertório da apresentação é formado por canções de pagode e de samba, prometendo agitar o local. O estabelecimento abre às 17 horas e o show ocorre a partir das 20 horas, com cobrança de couvert.

  • Quando: segunda-feira, 3, às 20 horas
  • Onde: Quintal do Samba (Rua Paulino Nogueira, 91 - Benfica)
  • Quanto: R$ 12,99 (couvert)
No novo álbum, Mateus Fazeno Rock conquistou maior autonomia no processo de produção
No novo álbum, Mateus Fazeno Rock conquistou maior autonomia no processo de produção

Virada de lote

Faltam menos de duas semanas para a quarta edição do Festival Zepelim, um dos principais eventos de música do Nordeste. Com mais de 90% das entradas já vendidas, o público tem até esta quarta-feira, 5, para garantir ingressos com o preço atual. Nesta edição, são mais de 13 horas de música, dois palcos e pista dedicada à música eletrônica. Entre as atrações confirmadas estão Anavitória, Marina Sena, Luiza Sonza e Mateus Fazeno Rock (foto).

  • Quando: sábado, 15, às 14 horas
  • Onde: Marina Park Hotel (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 205
  • Vendas: Ingresse.com e lojas Elabore (RioMar Fortaleza), Parko (Iguatemi Bosque) e Tangerine (Aldeota, Benfica e RioMar Kennedy)

 

O que você achou desse conteúdo?