Confira a programação cultural desta segunda-feira, 3 de novembro

Nesta segunda-feira, 3, a Vila das Artes recebe espetáculos do Festival Internacional de Circo do Ceará (Ficc). A artista surda Lyvia Cruz leva ao público "A Palhaça Surda Mara: O Corpo da Mulher", inteiramente em Libras. O equipamento cultural também é palco das obras "Palhaçarabia", da Cia Lamparim de Circo e Teatro, "Enodarte", do Coletivo Quintal, e "Solstício", de Jean Winder, do Amazonas. A programação começa às 19 horas. Espetáculo da foto, "Palhaçarabia" é uma apresentação de variedades circenses com temática lúdica inspirada no universo árabe dos antigos circos.
Fala de Dança
É realizado na Escola Pública de Dança da Vila das Artes nesta segunda-feira, 3, novo episódio do programa "Fala de Dança", que reúne entrevistas com dançarinas e coreógrafas. A artista da vez é Marina Carleial - bailarina, professora, figurinista e gestora. Ela construiu carreira com trabalhos autorais em dança e faz diversas criações em figurino no Ceará e no Brasil. É possível acompanhar a conversa presencialmente (dez vagas), mas a ação também será transmitida on-line.
Quintal do Samba
Segunda também é dia de música no bar Quintal do Samba. Hoje, é a vez do projeto Deu Samba no Quintal tomar conta do estabelecimento, com Onda Cantor e Adriano Grupo Bem de Samba. O repertório da apresentação é formado por canções de pagode e de samba, prometendo agitar o local. O estabelecimento abre às 17 horas e o show ocorre a partir das 20 horas, com cobrança de couvert.
Virada de lote
Faltam menos de duas semanas para a quarta edição do Festival Zepelim, um dos principais eventos de música do Nordeste. Com mais de 90% das entradas já vendidas, o público tem até esta quarta-feira, 5, para garantir ingressos com o preço atual. Nesta edição, são mais de 13 horas de música, dois palcos e pista dedicada à música eletrônica. Entre as atrações confirmadas estão Anavitória, Marina Sena, Luiza Sonza e Mateus Fazeno Rock (foto).