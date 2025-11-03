Confira a programação cultural desta segunda-feira, 3 de novembro

Foto: Genivan Lima/Divulgação Espetáculo "Palhaçarabia", da Cia Lamparim de Circo e Teatro, é apresentado no Festival Internacional de Circo do Ceará

Nesta segunda-feira, 3, a Vila das Artes recebe espetáculos do Festival Internacional de Circo do Ceará (Ficc). A artista surda Lyvia Cruz leva ao público "A Palhaça Surda Mara: O Corpo da Mulher", inteiramente em Libras. O equipamento cultural também é palco das obras "Palhaçarabia", da Cia Lamparim de Circo e Teatro, "Enodarte", do Coletivo Quintal, e "Solstício", de Jean Winder, do Amazonas. A programação começa às 19 horas. Espetáculo da foto, "Palhaçarabia" é uma apresentação de variedades circenses com temática lúdica inspirada no universo árabe dos antigos circos.

Quando: segunda-feira, 3, a partir das 19 horas

segunda-feira, 3, a partir das 19 horas Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)

Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro) Gratuito

Mais informações: festivaldecircoceara.com





Fala de Dança

É realizado na Escola Pública de Dança da Vila das Artes nesta segunda-feira, 3, novo episódio do programa "Fala de Dança", que reúne entrevistas com dançarinas e coreógrafas. A artista da vez é Marina Carleial - bailarina, professora, figurinista e gestora. Ela construiu carreira com trabalhos autorais em dança e faz diversas criações em figurino no Ceará e no Brasil. É possível acompanhar a conversa presencialmente (dez vagas), mas a ação também será transmitida on-line.

Quando: segunda-feira, 3, às 9 horas

segunda-feira, 3, às 9 horas Onde: Escola Pública de Dança da Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)

Escola Pública de Dança da Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro) Gratuito

Transmissão: Vila das Artes no YouTube



Quintal do Samba

Segunda também é dia de música no bar Quintal do Samba. Hoje, é a vez do projeto Deu Samba no Quintal tomar conta do estabelecimento, com Onda Cantor e Adriano Grupo Bem de Samba. O repertório da apresentação é formado por canções de pagode e de samba, prometendo agitar o local. O estabelecimento abre às 17 horas e o show ocorre a partir das 20 horas, com cobrança de couvert.

Quando: segunda-feira, 3, às 20 horas

segunda-feira, 3, às 20 horas Onde: Quintal do Samba (Rua Paulino Nogueira, 91 - Benfica)

Quintal do Samba (Rua Paulino Nogueira, 91 - Benfica) Quanto: R$ 12,99 (couvert)



Virada de lote

Faltam menos de duas semanas para a quarta edição do Festival Zepelim, um dos principais eventos de música do Nordeste. Com mais de 90% das entradas já vendidas, o público tem até esta quarta-feira, 5, para garantir ingressos com o preço atual. Nesta edição, são mais de 13 horas de música, dois palcos e pista dedicada à música eletrônica. Entre as atrações confirmadas estão Anavitória, Marina Sena, Luiza Sonza e Mateus Fazeno Rock (foto).

Quando: sábado, 15, às 14 horas

sábado, 15, às 14 horas Onde: Marina Park Hotel (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park Hotel (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 205

a partir de R$ 205 Vendas: Ingresse.com e lojas Elabore (RioMar Fortaleza), Parko (Iguatemi Bosque) e Tangerine (Aldeota, Benfica e RioMar Kennedy)



