Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 3 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, a segunda-feira traz um convite para se dedicar mais à vida em casa, buscando harmonia e boa gestão dos recursos. A Lua indica que pode ser um bom momento para fortalecer a fé e buscar recolhimento emocional.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu de hoje ressalta a necessidade de manter a calma diante das adversidades para preservar a lucidez na comunicação. Essa constatação é ainda mais relevante com a Lua em sua fase cheia em seu signo, o que pode aguçar as emoções.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, este é um momento para despertar o lado generoso, especialmente com amigos. Cuidado para que as necessidades coletivas não afetem sua saúde financeira. O céu indica a união com seus pares por um cotidiano prazeroso, enquanto Marte entra na área de relacionamentos e Vênus na rotina.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, esta segunda-feira pode ser produtiva, tanto para metas pessoais quanto para interações sociais, graças ao céu que liga o trabalho a amizades. Aproveite seu carisma para aliviar a tensão diária.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, a semana indica um momento de amadurecimento e consciência sobre desafios, auxiliando na organização pessoal e cotidiana. Com a Lua na fase cheia e na área do trabalho, emoções podem emergir. Seja acolhedor e sociável, pois Vênus e Marte mudam para a área familiar e social, respectivamente.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica amadurecimento nos relacionamentos e aponta para uma fase de maior empatia e colaboração no dia-a-dia. No campo amoroso, é recomendado resolver questões pendentes e evitar envolvimento em conflitos alheios.

Libra 23/09 a 22/10 Consolide parcerias para atender ao crescimento de demandas e garantir estabilidade financeira. Valorize sua força criativa, o céu indica que ela será útil.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a semana sugere cuidado com o próprio bem-estar e atenção à qualidade de suas relações, tendo em vista a Lua em seu ciclo cotidiano-espiritual. A estima elevada e a disposição fazem você mais produtivo, uma vez que Vênus entra em seu signo.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica aperfeiçoamento no círculo de confiança, algo valioso para lidar com a rotina. A Lua em tensão indica superação de desafios emocionais. Com Vênus em crise e Marte em seu signo, é hora de fortalecer-se.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica crescimento na compreensão do outro e na dinâmica de relacionamentos. Seja generoso, mas não negligencie a prudência, pois Vênus sugere cooperação com amigos e Marte sinaliza desafios a serem gerenciados.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana estimula seu raciocínio e capacidade de diálogo na condução das tarefas diárias, favorecendo acordos e trocas produtivas, com a Lua atuando no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia iluminando o setor familiar.