Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 3 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, a segunda-feira traz um convite para se dedicar mais à vida em casa, buscando harmonia e boa gestão dos recursos. A Lua indica que pode ser um bom momento para fortalecer a fé e buscar recolhimento emocional.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu de hoje ressalta a necessidade de manter a calma diante das adversidades para preservar a lucidez na comunicação. Essa constatação é ainda mais relevante com a Lua em sua fase cheia em seu signo, o que pode aguçar as emoções.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, este é um momento para despertar o lado generoso, especialmente com amigos. Cuidado para que as necessidades coletivas não afetem sua saúde financeira. O céu indica a união com seus pares por um cotidiano prazeroso, enquanto Marte entra na área de relacionamentos e Vênus na rotina.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, esta segunda-feira pode ser produtiva, tanto para metas pessoais quanto para interações sociais, graças ao céu que liga o trabalho a amizades. Aproveite seu carisma para aliviar a tensão diária.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, a semana indica um momento de amadurecimento e consciência sobre desafios, auxiliando na organização pessoal e cotidiana. Com a Lua na fase cheia e na área do trabalho, emoções podem emergir. Seja acolhedor e sociável, pois Vênus e Marte mudam para a área familiar e social, respectivamente.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica amadurecimento nos relacionamentos e aponta para uma fase de maior empatia e colaboração no dia-a-dia. No campo amoroso, é recomendado resolver questões pendentes e evitar envolvimento em conflitos alheios.
23/09 a 22/10
Consolide parcerias para atender ao crescimento de demandas e garantir estabilidade financeira. Valorize sua força criativa, o céu indica que ela será útil.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a semana sugere cuidado com o próprio bem-estar e atenção à qualidade de suas relações, tendo em vista a Lua em seu ciclo cotidiano-espiritual. A estima elevada e a disposição fazem você mais produtivo, uma vez que Vênus entra em seu signo.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica aperfeiçoamento no círculo de confiança, algo valioso para lidar com a rotina. A Lua em tensão indica superação de desafios emocionais. Com Vênus em crise e Marte em seu signo, é hora de fortalecer-se.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica crescimento na compreensão do outro e na dinâmica de relacionamentos. Seja generoso, mas não negligencie a prudência, pois Vênus sugere cooperação com amigos e Marte sinaliza desafios a serem gerenciados.
21/01 a 18/02
O céu da semana estimula seu raciocínio e capacidade de diálogo na condução das tarefas diárias, favorecendo acordos e trocas produtivas, com a Lua atuando no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia iluminando o setor familiar.
19/02 a 20/03
O céu da semana incentiva você a investir em bem-estar e em momentos de lazer compartilhados, com a Lua transitando no eixo material e sua fase cheia iluminando a casa da comunicação, favorecendo trocas sociais.
O ANJO
Quem nasce sob esta proteção, tem bom coração, é correto em seus empreendimentos, frequentará a melhor das sociedades e terá uma vida social intensa. Será um anjo na Terra. Compreensivo, reservado e dedicado à pessoa amada. Dotado de grande imaginação, auto confiança, flexibilidade e capacidade de escolher sempre o melhor caminho ou oportunidade. Entenderá a natureza e os ciclos da vida.
O SANTO
Nasceu em Lima, dia 9 de dezembro de 1579, filho de um cavaleiro espanhol e de uma negra do Panamá, de origem africana. Por causa da pele, o pai não o quis reconhecer. Viveu pobremente, foi educado pela mãe e trabalhou como aprendiz de barbeiro. Naquele tempo, o barbeiro era também dentista e cirurgião. Aos 15 anos, bateu na porta do convento dos dominicanos, em Lima, e foi admitido como terciário e incumbido dos trabalhos mais humildes. Foi acolhido como efetivo em 2 de junho de 1603. A este irmão leigo recorriam para conselho teólogos, bispos e autoridades civis. Com as esmolas que conseguia, fundou um hospital para os meninos abandonados. Morreu em Lima no dia 3 de novembro de 1639.