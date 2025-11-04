Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 4 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, a terça-feira traz dinamismo ao mesmo tempo em que a presença de Marte na área espiritual estimula uma ampliação de horizontes. É importante pausar para ponderar decisões antes de acelerar, especialmente com Marte e Mercúrio.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que há uma intensificação dos instintos com a entrada de Marte na área íntima. Cautela é recomendada para evitar atitudes imprudentes quando Marte se aproxima de Mercúrio.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais fraternidade e colaboração, especialmente em suas parcerias. Há oportunidade para melhorar o diálogo e buscar acordos. Evite parecer invasivo.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica mais vitalidade e uma rotina ativa com Marte na área do cotidiano e saúde. Preste atenção aos sinais do seu corpo e evite excessos. Planeje e organize-se para colher bons frutos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que redes sociais podem se tornar mais ativas e divertidas, com a chance de alguns conflitos. Tente manter a diplomacia e evitar imposições. Aproveite para se envolver com a cultura.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um aumento no dinamismo na área familiar, ampliando a capacidade de organização da rotina doméstica. Esteja alerta a possíveis desentendimentos, o diálogo pode ser a melhor solução.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu de hoje indica que pode vir a se sentir mentalmente dinâmico e assertivo ao se comunicar. Porém, é importante evitar assumir-se como o único dono da verdade. Valorize a troca de ideias e seja aberto em debates.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para focar em ações práticas e objetivas que trarão resultados efetivos. Priorize o planejamento e análise de pros e contras para minimizar riscos.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, hoje o céu indica um aumento no ímpeto para ações significativas, embora deva-se controlar a impulsividade. Pode ser um bom momento para ponderar antes de agir, visando resultados efetivos. Ressalta-se a importância de se esquivar de uma competição exacerbada.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma necessidade de estratégias mais elaboradas ao enfrentar desafios. Com Marte se aproximando de Mercúrio, a recomendação é ponderar antes de agir.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, Marte indica disposição para sociabilização e sinais de liderança. Lembre: liderar é estimular, não comandar. Dialogue, articule ideias. Na área amorosa, é tempo de cuidar dos sentimentos cotidianos e permitir a resolução natural de conflitos emocionais.
19/02 a 20/03
Marte ingressa na área profissional, inaugurando um ciclo de maior produtividade e determinação para alcançar resultados concretos. Sua postura tende a se tornar mais assertiva e focada em metas, especialmente com o encontro de Marte e Mercúrio favorecendo estratégias bem elaboradas.
O ANJO
Quem nasce sob esta proteção, poderá descobrir muitas coisas que usará de forma prática no dia-a-dia. Será célebre por seus atos, melhorando sua personalidade a cada nova experiência vivida. Terá por todos com os quais se relacionar, sentimentos fortes e duradouros, pois tem uma intensa capacidade para amar. Será uma pessoa de sucesso e terá estabilidade financeira.
O SANTO
Nasceu em 2 de outubro de 1538, em Arona, Itália. Ainda criança, construia altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e amigos, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na Igreja. Em 1562 veio o sacerdócio. Carlos planejou a reorganização da Igreja Católica, que veio no Concílio de Trento. Quando, em 1569, uma epidemia invadiu Milão, ele pedia esmolas para os pobres. Quando a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes públicos, procurava os pobres doentes, consolava-os e dava-lhes os santos sacramentos. Ele aproveitou a ocasião para dizer duras verdades aos ricos. Gregório XIII recebeu Carlos Borromeu em Roma, com as mais altas distinções. Morreu aos 46 anos.