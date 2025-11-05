Ceará se despede de Janne Ruth, coreógrafa que deixou legado na dança

Foto: Acervo Pessoal Morre Janne Ruth aos 63 anos

"Lá vem a tia Janne!", era o que eu e minhas colegas dizíamos quando éramos surpreendidas com uma das visitas surpresas de Janne Ruth, então fundadora e diretora do Bailarinos de Cristo Amor e Doações (Bcad). A coreógrafa, bailarina e assistente social faleceu aos 63 anos, na última segunda-feira, 3.

A morte foi noticiada por uma nota de pesar no feed do Instagram da escola que leva seu nome. O comunicado informava que a artista vinha tratando um câncer nos últimos meses e foi vitimada pela doença.

"Que Deus conforte familiares, amigos e toda a comunidade que ela tanto amava. Janne deixa seu legado, a dança do Ceará e do Brasil foi sua grande paixão toda a sua vida. Obrigada por tudo, Janne", acrescenta o texto publicado nas redes sociais. O velório e o sepultamento foram realizados na terça-feira, 4.

A "tia Janne" - como chamávamos - gostava de fazer visitas no meio de um ensaio ou aula de dança para nos contar como a arte transformou a sua vida. Quase sempre, ela terminava chorando e nós, que éramos jovens demais para entender, sorríamos agradecidas - e depois ríamos com o padrão que se repetia.

Baiana radicada no Ceará, Janne Ruth nasceu em Vitória da Conquista, em 1962, e iniciou os seus primeiros passos na dança em 1966, aos quatro anos, em Salvador. Um ano depois, junto com a família, migrou para Fortaleza devido ao trabalho do pai. A chegada na capital cearense, aprofundou a sua formação na linguagem dança.

O balé chegou na vida da baiana como forma de tratamento para um problema nos pés, segundo ela contou em entrevista dada a mim, em 2019, para um trabalho da graduação em Jornalismo. No entanto, Janne tomou gosto e não quis largar mais os movimentos. Até tentou outros caminhos, ao cursar Geologia na Universidade de Fortaleza (Unifor), entre 1981 e 1983.

Antes da graduação, ela foi uma das alunas de Hugo Bianchi na década 1970, concluindo a formação em 1979. Também foi pupila de Dora Andrade, se tornando professora na Escola de Dança Dora Andrade, em 1977. Quatro anos depois, inaugurou sua própria escola, que segue em funcionamento até hoje.

Em 1986, fundou o coletivo Grupos Permanentes de Dança do Ceará (Gepedance) e o Fórum Estadual de Dança do Ceará ao lado de Elzenir Colares, Dora Andrade, Anália Timbó, Vera Passos, Rossana Pucci, Goretti Quintela e Socorro Machado.

A vontade de transformar a realidade a sua volta que a levaram à formação em Serviço Social em 1997. Também chegou a ser filiada do Partido Democrático Trabalhista (PDT), chegando a concorrer como vereadora de Fortaleza em 2024. Cristhina Brasil, companheira de partido, lamentou a partida de Janne nas redes sociais.

"Artista da dança, dedicada, mulher forte e incansável. Lutou e combateu o bom combate. Fez a diferença na vida de muitas pessoas. Nós suas companheiras do Partido Democrático Trabalhista PDT estamos de luto", escreveu a mestre em Saúde Pública.

A bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ), Liana Vasconcelos, também prestou condolências à Janne através das redes sóoiais. "Uma das mulheres mais fortes e guerreiras que conheci na vida… e que fez tanto pela democratização da dança no Ceará", escreveu Liana nas redes sociais.

Cícero Gomes, primeiro bailarino do TMRJ, falou sobre a perda da coreógrafa baiana-cearense. "Ela me mandava áudio cantando essa música, ela cantava essa música toda vez que eu saia do palco, ela cantava essa música pra mim em qualquer ocasião, só para mostrar o amor que sentia por mim", escreveu no post referindo-se à composição "É o Amor", dos irmãos Zezé Di Camargo e Luciano.

"Fui adotado por um ser gigante, que me mostrou muito além da convivência e assim como se convive, 'amor e respeito são as chaves de tudo, meu filho'. Ela me dizia! Onde estão as cores agora? Fique com Deus, minha mãe!", continuou o fluminense. "Te amarei pra sempre, vou seguir todos os seus passos, como você sempre pediu. Vou honrar tudo que você é! Muito obrigado por ter me escolhido para ser seu filho!", finalizou Cícero.

Entre as principais iniciativas de Janne para o Estado estão a criação do Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) e do Festival do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD Fortaleza).

A coreógrafa baiana também formatou a Companhia de Dança Janne Ruth, em 1991, cujos trabalhos eram focados a falar sobre o Nordeste e questões de gênero. Mas, talvez, um dos maiores feitos de Janne foi a criação do Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações (Bcad), fundado três anos depois.

Na época, a instituição da qual ela era proprietária funcionava no bairro Bela Vista e oferecia aulas a toda a comunidade, mesmo a quem não podia arcar com as mensalidades. Ao perceber que boa parte de seus alunos tinham problemas com leitura, Janne entendeu que precisava viabilizar um maior acesso à educação.

O projeto que nasceu para atender a região segue em funcionamento. Aulas de dança, teatro, karatê e apoio pedagógico são as atividades disponíveis para as crianças e adolescentes do bairro e adjacências. Eu fui uma das alunas do Bcad.

Cheguei lá em 2006 com o sonho de ser bailarina e sai compreendendo meu direito de ser e estar no mundo, que, como qualquer outra criança, meus sonhos mereciam e merecem ser realizados. Obrigada por isso, tia Janne.