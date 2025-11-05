Confira a programação cultural desta quarta-feira, 5 de novembro

Foto: Micaela Bezerra/Divulgação Reabertura de teatro Carlos Câmara no centro de Fortaleza, após mais de 5 anos fechado

O Teatro Carlos Câmara reabre nesta quarta-feira, 5, após cinco anos de portas fechadas. O espaço passou por reformas no período e reunirá apresentações de teatro, dança, circo e outras lingaugens. A programação inicia às 16 horas com cortejo, saindo da Praça dos Correios em direção ao teatro. Em seguida, Varietés - performances e números circenses conduz o evento. O grupo MarÉHouse, uma orquestra de barro e apresentação de maracatu integram a programação.

Quando: quarta-feira, 5, às 16 horas

quarta-feira, 5, às 16 horas Onde: Teatro Carlos Câmara (acessos pelas ruas Dr. João Moreira, 471, e Senador Pompeu, 454 - Centro)

Teatro Carlos Câmara (acessos pelas ruas Dr. João Moreira, 471, e Senador Pompeu, 454 - Centro) Gratuito





Friends Experience

Segue aberto para visitação o espaço "The Friends Experience: The One in Fortaleza", no shopping RioMar Fortaleza. Os visitantes podem reviver cenas a série:é possível posar em frente à porta roxa de Rachel e Monica, relaxar nas poltronas de Chandler e Joey, e ajudar Ross a mover o famoso sofá "pivot".

Quando: terça, quarta, quinta e domingo, das 12h às 20 horas; sextas e sábados, das 10h às 21 horas; visitação até 28 de dezembro

terça, quarta, quinta e domingo, das 12h às 20 horas; sextas e sábados, das 10h às 21 horas; visitação até 28 de dezembro Onde: piso L2 do shopping RioMar Fortaleza (Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

piso L2 do shopping RioMar Fortaleza (Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site fortaleza.friendstheexperience.com



Quarta do Circo

Começa nesta quarta-feira, 5, a temporada de apresentações do espetáculo "Akey", de Kaye Djamiliá. A obra integra a programação da Quarta do Circo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). No trabalho, a artista questiona o lugar do corpo feminino no circo e a crise das linguagens artísticas, propondo novas formas de expressão. O espetáculo é apresentado até a última quarta-feira de novembro no Teatro Dragão do Mar.

Quando: quarta-feira, 5, às 19h30min

quarta-feira, 5, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas na bilheteria e na plataforma Sympla





Humor

O humorista cearense Jota Marcelo apresenta show solo no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta quarta-feira, 5. Ele leva ao palco sua visão afiada e bem-humorada sobre o cotidiano nordestino. No repertório, mistura histórias vividas e inventadas, causos típicos e observações cheias de personalidade. Jota Marcelo tem três anos de carreira e faz shows em casas como Piadaria Comedy Club e Arena do Humor.

Quando: quarta-feira, 5, às 17h30min

quarta-feira, 5, às 17h30min Onde: Palco Praça de Convivência do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Palco Praça de Convivência do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Celebração

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza nesta quarta-feira, 5, concerto em celebração aos 171 anos de criação da sua Banda de Música, denominada Major Xavier Torres. O coletivo foi fundado em 1854. O grupo apresenta repertório que transita entre o erudito, popular e o regional, contemplando a riqueza da música brasileira e internacional.