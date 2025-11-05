Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 5 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, a Lua Cheia sugere um impulso de ambição e desejo de controle, o que pode levá-lo a investimentos incertos e conflitos de poder. Portanto, aprimore sua inteligência emocional e tenha maior cuidado com suas finanças e patrimônio.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma chance de impulsos intensos e atitudes precipitadas na quarta-feira. Portanto, é um bom momento para praticar o autocontrole e evitar radicalismos.
21/05 a 20/06
O céu indica que o signo de Gêmeos pode enfrentar um dia complicado nesta quarta-feira. O convívio pode ser tenso e os desafios parecerem maiores sob a Lua Cheia. Talvez seja um bom momento para recuar e buscar calma interna.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, a Lua Cheia indica um grande movimento na vida social. Podem ocorrer momentos divertidos, mas também desafios com pessoas. A dica é optar por companhias calmas.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica elevado comprometimento com o trabalho nesta Lua Cheia. No entanto, é ao evitar excessivas ambições e disputas prejudiciais que se alcança o equilíbrio. A ética e a harmonia entre vida profissional e familiar são importantes.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um aumento na determinação com a Lua Cheia. É importante, porém, manter a discrição sobre seus planos para evitar obstáculos.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, é um período de emoções intensas com a Lua Cheia, pedindo cautela e equilíbrio. Valorize coisas importantes e aproveite momentos pessoais.
23/10 a 21/11
O céu indica união para o signo de Escorpião neste dia. Com a Lua Cheia, atitudes coletivas são destaque, então uma dose extra de diplomacia será algo útil para evitar conflitos. É tempo de unir forças, mas se lembre de resguardar sua individualidade.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que é uma boa fase para se organizar no dia a dia, sem esquecer de respeitar seus limites e evitar exaustão. Planeje suas metas para cumprir prazos e diminuir o estresse.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica demandas sociais que podem trazer sobrecarga nesta fase de Lua Cheia. Seja disciplinado e estabeleça limites para desfrutar de experiências gratificantes.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, a Lua Cheia indica que as necessidades domésticas podem demandar mais atenção e habilidades de organização e diplomacia para evitar sobrecargas e desentendimentos. Cuidar da saúde e bem-estar é fundamental.
19/02 a 20/03
Nesta Lua Cheia, as emoções se intensificam e podem afetar a forma como você se comunica, influenciando sua imagem pública e aumentando a probabilidade de conflitos interpessoais.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem a personalidade forte, sagaz, espiritual e discreta. Sua fisionomia é agradável e suas maneiras amáveis. É sereno, cordial e age com moderação e equilíbrio. Tem uma grande felicidade interna e compreende o mundo e as pessoas com facilidade. Sua missão será fazer com que as pessoas estudem e atinjam o conhecimento através dos livros.
O SANTO
Nasceu em Ravadese (Parma), em 30 de março de 1865. Aos 11 anos, entrou no seminário, onde foi nomeado vice-reitor. Em 1888, foi ordenado sacerdote. Em 1895, fundou a Pia Sociedade de São Francisco Xavier, para as Missões Estrangeiras (Missionários Xaverianos), com o fim da evangelização dos não cristãos. Em 1899, enviou os primeiros missionários à China. Em 1902, foi chamado pelo papa Leão XIII para governar a arquidiocese de Ravena. Mas, tendo a saúde frágil desde a infância, renuncia e retorna ao Instituto onde se dedicou à formação de alunos missionários. Em 1907, o papa pediu-lhe para governar a diocese de Parma. Em 1916, colabora na fundação da União Missionária do Clero. Morre em 5 de novembro de 1931.