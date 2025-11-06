Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 6 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica possíveis transformações emocionais. Esse é um bom momento para resgatar a autoestima e se desapegar de situações que já não têm mais importância. No círculo social, vale a pena investir na inteligência emocional para lidar melhor com possíveis conflitos.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um ciclo de prazer com os que lhes estão próximos, valorizando o bem-estar de todos. Esteja atento para resolver conflitos de poder no trabalho. Aproveite momentos felizes para equilibrar os relacionamentos afetivos. Vênus pode inspirar uma postura mais positiva no cotidiano.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu sugere um prazer especial em cuidar do dia a dia. A presença de Vênus na área das rotinas indica bem-estar e harmonia pessoal. Desafios podem surgir e será importante encará-los como aprendizado, abrindo espaço para transformações positivas.
21/06 a 22/07
O céu indica que o signo de Câncer pode ter uma explosão de criatividade nos prazeres e na vida social com a chegada de Vênus. Por outro lado, tenha cuidado com a intimidade e o patrimônio, lembrando que Plutão sinaliza cautela nessa situação.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para fortalecer vínculos familiares e se conectar com o lar, favorecendo a criatividade doméstica. Há desafios na convivência, especialmente em situações fora da zona de conforto, por conta de uma tensão com Plutão.
23/08 a 22/09
A quinta-feira traz a oportunidade de deixar a criatividade rolar solta. Vênus entra na área das ideias, possibilitando um melhor desempenho em vários cenários e um aumento no carisma, o que facilita a interação com as pessoas. Além disso, a comunicação é essencial para superar desafios.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, este pode ser um bom momento para procurar conforto e segurança material, pois Vênus indica uma oportunidade de fazer investimentos para prazer e bem-estar. Porém, cuidado com gastos excessivos.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a entrada de Vênus sinaliza uma elevação no charme próprio e uma onda de criatividade. O céu indica uma busca por prazer e satisfação. Recomenda-se se libertar de emoções negativas que possam interferir na capacidade de enfrentar desafios.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a presença de Vênus na área de crise indica a necessidade de um tempo para equilíbrio emocional. Evite pessimismo e seja discreto sobre sua intimidade, pois há uma tensão com Plutão.
22/12 a 20/01
Tendência para prazeres compartilhados, impulsionado pela presença de Vênus na área de amizades. É um bom momento para fortalecer laços emocionais, valorizando a generosidade e o intercâmbio cultural, mas cuidado com gastos financeiros.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma conexão agradável com o trabalho enquanto Vênus transita pela área profissional, com um provável impacto positivo no desempenho e reputação. Olho nas parcerias e qualquer sinal de concorrência desleal.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de expandir horizontes com a presença de Vênus, trazendo experiências enriquecedoras e autoestima elevada. Viagens podem ser um bom momento, mas é importante respeitar limites físicos e financeiros.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, tem memória prodigiosa, intelectualidade perfeita e grande capacidade para entender tudo de forma lógica, mesmo os assuntos místicos ou religiosos. Lutará sempre pela união da família, preservando a fidelidade. Produtor de grandes reconciliações, será famoso e reconhecido por seu trabalho. Terá ideias envolvendo trabalhos comunitários, ligados à criação de instituições em defesa da família.
O SANTO
Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360. Filho de cavaleiro, recebeu educação típica das famílias nobres. Aos 13 anos, tornou-se pajem da rainha D. Leonor e, pouco depois, cavaleiro. Aos 16 anos, casou-se, por vontade do pai, e teve três filhos. Em 1383, diante da morte do rei D. Fernando, seu irmão D. João, se envolveu na luta pela coroa lusitana. Tomando o partido de D. João, Nuno conduziu o exército português repetidas vezes à vitória. Construiu às próprias custas numerosas igrejas e mosteiros. Após a morte da esposa, distribuiu os bens e entrou no convento carmelita por ele fundado, tomando o nome de frei Nuno de Santa Maria. Abriu mão dos privilégios para assumir a condição mais humilde, de frade Donato, dedicando-se ao serviço dos pobres. Morreu aos 71 anos, em 1º de abril de 1431.