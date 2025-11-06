Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: (Capa: Divulgação/ Editora Civilização Brasileira) (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) "Por que a Esquerda Morreu?" novo livro de Jessé Souza mostra como as mudanças no sistema capitalista enfraqueceram a esquerda.

O autor do best-seller "A Elite do Atraso", Jessé Souza, retorna a Fortaleza para a palestra "A Reinvenção da Esquerda". Com mediação do colunista do O POVO, Paulo Linhares, o evento marca o lançamento do livro "Por que a Esquerda Morreu? E o que devemos fazer para ressuscitá-la". O momento contará com uma sessão de autógrafos.

Quando: quinta-feira, 6, às 18h30min

quinta-feira, 6, às 18h30min Onde: Reitoria da Universidade Federal do Ceará (avenida da Universidade, s/n - Benfica)

Reitoria da Universidade Federal do Ceará (avenida da Universidade, s/n - Benfica) Mais informações: @civilizacaobrasileira

@civilizacaobrasileira Gratuito

Aposta brasileira

Obra de destaque do cinema nacional em 2025, "O Agente Secreto" estreia oficialmente nas salas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 6. Filme de Kleber Mendonça Filho, selecionado para representar o Brasil para uma vaga no Oscar 2026, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente. Em Fortaleza, o público pode assistir nos shoppings Messejana, Via Sul, RioMar, RioMar Kennedy, North Shopping, Iguatemi Bosque, Benfica, Jóquei e Parangaba. Valores e horários podem ser conferidos no site Ingresso.com.

Quando: quinta-feira, 6, sessões variadas

quinta-feira, 6, sessões variadas Vendas e mais informações: site Ingresso.com





Dia de Los Muertos

O Halloween passou, mas as festividades continuam animando o público. A Arena Iracema promove a festa "Arena de Los Muertos", que celebra o Dia de Los Muertos, data mexicana que homenageia os falecidos. A música fica no comando dos DJs Femo e Utox, com Bloco Mambembe e Vitória Fernandes. Haverá concurso de fantasias e caipirinha liberada.

Quando: sábado, 8, das 16h às 22 horas

sábado, 8, das 16h às 22 horas Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: a partir de R$ 20

a partir de R$ 20 Vendas: Sympla





Festival Made In Ceará

Neste sábado, 8, o Centro Cultural Belchior (CCBel) recebe apresentações musicais especiais de artistas cearenses. Na edição especial "Sessions na Praia" do Festival Made in Ceará, o evento traz as bandas Sommelier, Detrito Espacial, Ref e Os Despacitos, Caixeiros Viajantes (foto) e Uill Surf Band em shows gratuitos.

Quando: sábado, 8, a partir das 17 horas

sábado, 8, a partir das 17 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Mais informações: @centroculturalbelchior

@centroculturalbelchior Gratuito



Tributo a Belchior

Nome de destaque na música do Ceará, Belchior completaria 79 anos em outubro. O artista que marcou todo o País ganha nova homenagem neste sábado, 8, na Cervejaria Turatti Varjota. O momento terá apresentação de André Abreu, que irá cantar grandes sucessos do artista cearense, juntamente com Vannick Belchior, filha de Belchior.

Quando: sábado, 8, a partir das 16 horas

sábado, 8, a partir das 16 horas Onde: Cervejaria Turatti Varjota (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

Cervejaria Turatti Varjota (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota) Quanto: a partir de R$ 7ejariaturatti



Gastronomia e cultura

É realizada no Litoral Leste a oitava edição do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati, com o tema "Mar, História e Sertão". O público poderá acompanhar atividades culturais, além de shows com Nando Reis (foto), na sexta-feira, 7, Jorge Aragão, no sábado, 8, e Marcos Lessa, no domingo, 9.