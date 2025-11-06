Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

O autor do best-seller "A Elite do Atraso", Jessé Souza, retorna a Fortaleza para a palestra "A Reinvenção da Esquerda". Com mediação do colunista do O POVO, Paulo Linhares, o evento marca o lançamento do livro "Por que a Esquerda Morreu? E o que devemos fazer para ressuscitá-la". O momento contará com uma sessão de autógrafos.
Aposta brasileira
Obra de destaque do cinema nacional em 2025, "O Agente Secreto" estreia oficialmente nas salas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 6. Filme de Kleber Mendonça Filho, selecionado para representar o Brasil para uma vaga no Oscar 2026, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente. Em Fortaleza, o público pode assistir nos shoppings Messejana, Via Sul, RioMar, RioMar Kennedy, North Shopping, Iguatemi Bosque, Benfica, Jóquei e Parangaba. Valores e horários podem ser conferidos no site Ingresso.com.
Dia de Los Muertos
O Halloween passou, mas as festividades continuam animando o público. A Arena Iracema promove a festa "Arena de Los Muertos", que celebra o Dia de Los Muertos, data mexicana que homenageia os falecidos. A música fica no comando dos DJs Femo e Utox, com Bloco Mambembe e Vitória Fernandes. Haverá concurso de fantasias e caipirinha liberada.
Festival Made In Ceará
Neste sábado, 8, o Centro Cultural Belchior (CCBel) recebe apresentações musicais especiais de artistas cearenses. Na edição especial "Sessions na Praia" do Festival Made in Ceará, o evento traz as bandas Sommelier, Detrito Espacial, Ref e Os Despacitos, Caixeiros Viajantes (foto) e Uill Surf Band em shows gratuitos.
Tributo a Belchior
Nome de destaque na música do Ceará, Belchior completaria 79 anos em outubro. O artista que marcou todo o País ganha nova homenagem neste sábado, 8, na Cervejaria Turatti Varjota. O momento terá apresentação de André Abreu, que irá cantar grandes sucessos do artista cearense, juntamente com Vannick Belchior, filha de Belchior.
Gastronomia e cultura
É realizada no Litoral Leste a oitava edição do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati, com o tema "Mar, História e Sertão". O público poderá acompanhar atividades culturais, além de shows com Nando Reis (foto), na sexta-feira, 7, Jorge Aragão, no sábado, 8, e Marcos Lessa, no domingo, 9.