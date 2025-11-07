Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 7 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica que é crucial pensar antes de expressar opiniões, para evitar atritos. Exerça a diplomacia ao enfrentar temas delicados e se afaste de pessoas muito críticas.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que suas necessidades emocionais podem buscar satisfação nas suas posses materiais, então é um bom momento para fazer um balanço consciente e evitar gastos excessivos.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma maior sensibilidade, fazendo-o perceber as necessidades daqueles à sua volta. No entanto, tome cuidado para não absorver excessivamente as preocupações alheias.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o cenário pede cautela no dia a dia, evitando especulações. Mantenha seu foco no que é essencial e avalie bem antes de agir.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, sexta-feira pode trazer desafios nas relações e na sociabilidade, com a Lua tensionando na área das amizades contra Marte, Mercúrio, Saturno e Netuno. Há chances de ser necessário agir com maturidade e diplomacia para fazer acordos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a sexta-feira será marcada pelo desejo de focar na carreira, visto a posição da Lua na área de trabalho. Por outro lado, pode haver tensão com questões domésticas e relacionamentos. Evite expectativas irreais, mantendo clareza emocional e disciplina.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu sugere um dia em que a busca por justiça é evidente. Suas crenças e valores pessoais se destacam. Lidar com divergências de opinião requer maturidade.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um dia de sensibilidade. Momentos de tensão podem surgir, deixando o emocional à flor da pele. Tenha calma e busque equilíbrio para lidar com frustrações cotidianas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, sexta-feira pode ser desafiadora. Desgaste ao cuidar de entes queridos pode surgir e você pode acabar absorvendo problemas além dos seus. Foque em sua auto defesa e evite criar expectativas irrealistas.
22/12 a 20/01
Para quem é do signo de Capricórnio, a sexta-feira aponta a necessidade de organizar as tarefas diárias para evitar estresse excessivo. Tente estabelecer objetivos alinhados com a realidade e divida as responsabilidades de forma diplomática.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, a sexta-feira indica um aumento na busca por prazeres, principalmente na área social. Porém, é importante estabelecer limites para os gastos e se cercar de pessoas confiáveis que ajudem a manter suas prioridades.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu sugere algum desafio na área familiar hoje. Esforços extras podem ser necessários, o que pode resultar em cansaço. Definir metas claras pode ajudar a encarar a situação.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será um codificador de sonhos conhecedor das leis materiais e espirituais, que pratica sem utopia. Sempre portador de boas notícias, será um magnífico defensor, desinteressado, das pessoas inocentes. Seu ego e forte presença de espírito, marcarão seu dia-a-dia com a nobreza e dignidade nas ações. Às vezes terá forte impressão de que está vivendo algo que já aconteceu em outra dimensão, ou mesmo em outra vida.
O SANTO
Nasceu em Nortúmbria, Alemanha, em 658. De família cristã, foi enviado, aos 5 anos, ao mosteiro de York, Inglaterra. Após 9 anos, foi ordenado sacerdote e foi enviado como missionário para a Frísia, para a evangelização de bárbaros que viviam na Holanda em frequentes revoltas. Papa Sérgio I, contente com seu empenho, decidiu torná-lo bispo. Vilibrordo fundou sua primeira sede episcopal em Utrecht, conquistou a catedral. Descrito por muitos biógrafos com pequena estatura, foi um homem grandioso nas ações, sobretudo um grande organizador, com destacado senso de comando que lhe permitiu graças também à formação de muitos bispos. Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela idade, afastou-se no mosteiro de Echternach, onde faleceu no dia 7 de novembro de 739.