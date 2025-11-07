Ostras: confira seleção de restaurantes que têm o prato no cardápio

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-10-2025: Comes&Bebes de ostras. Na foto, os pratos do restaurante Ponza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Um sabor complexo, profundamente ligado ao mar. Pode harmonizar com ingredientes refinados, proporcionando boa combinação com a sofisticação da cozinha contemporânea. É versátil. Consegue ser aproveitada em caldos e molhos, além da possibilidade de ser servida in natura ou gratinada.

Esses são alguns dos atributos da ostra, alimento que desperta curiosidade ao paladar, agrega valor nutricional e é associado também a um caráter afrodisíaco. Em Fortaleza, restaurantes incluem a iguaria em seus cardápios de formas variadas. Frescas ou gratinadas, em molhos ou até em pastéis, as ostras são opções para quem deseja experimentar sabor diferenciado e marinho. Confira sugestões de estabelecimentos a seguir.





Ponza

Ostras frescas (R$ 9 a unidade) e gratinadas (R$ 57) são oferecidas aos clientes de quinta a domingo no restaurante Ponza Frutos do Mar. As frescas são servidas vivas e finalizadas na própria mesa com sal, pimenta e azeite extra virgem. No caso das gratinadas, são preparadas com molho à base de creme de leite fresco, cogumelos shimeji, queijo Grana Padano e finalizadas com mel trufado.

Na ostra gratinada, o mel trufado e o queijo criam contraste de sabores "que surpreendem até os paladares mais exigentes". Em geral, as ostras ocupam lugar de destaque entre as entradas do Ponza, sendo uma das opções mais procuradas pelos fregueses, como aponta o chef Francisco Sousa.

Conforme o profissional, as ostras são ingredientes singulares, "capazes de trazer notas salinas e minerais que remetem diretamente ao mar". "Quando frescas, oferecem uma experiência sensorial única, leve e marcante. Em versões elaboradas, como as gratinadas, agregam cremosidade e profundidade ao prato, harmonizando perfeitamente com ingredientes refinados e proporcionando um equilíbrio entre o sabor do mar e a sofisticação da cozinha contemporânea", indica o chef.

Funcionamento: terça a quinta, das 11h30min às 15h30min e 18h às 0 horas; sexta e sábado, das 11h30min às 0h; domingo, das 11h30min às 23 horas

terça a quinta, das 11h30min às 15h30min e 18h às 0 horas; sexta e sábado, das 11h30min às 0h; domingo, das 11h30min às 23 horas Onde: Rua Vicente Leite, 520 - Loja 01 - Meireles

Rua Vicente Leite, 520 - Loja 01 - Meireles Mais informações: @ponzafrutosdomar





Marcão das Ostras

Em Fortaleza, não há como falar de consumo de ostras sem mencionar o restaurante Marcão das Ostras, no bairro Joaquim Távora. Desde 1994 "presente na culinária dos apaixonados por frutos do mar", como destaca seu slogan, a casa oferece aos clientes opções que vão da ostra gratinada (R$ 38,90) ao pastel de ostra (R$ 19,90).

O empreendimento surgiu há três décadas, quando Dona Marilis conheceu Marcão, que vendia ostras na praia. Eles começaram a vender ostras, caldo de arraia e outros pratos. Os primeiros clientes eram os amigos, até o negócio crescer e se consolidar como restaurante.

Atual proprietária, Kemia Martins destaca que o prato mais pedido, além das ostras frescas (12 unidades por R$ 25,90), é a mariscada (R$ 109,90), junção de todos os mariscos da casa. O cardápio também inclui opções como caldo de ostra (R$ 19,90) e arroz de ostra (a partir de R$ 43,50).

"A ostra é riquíssima em ferro, zinco, ajuda na imunidade cardiovascular e é super saborosa. Ela em caldos, fresca ou gratinada agrada muito o paladar. Mesmo para quem não gosta dela fresca, se agrada com ela cozida no caldo, no preparo de pratos como o arroz de mariscos. Agrega muito sabor", enfatiza Kemia.

Funcionamento: quarta a sexta-feira, das 16h às 23 horas; sábado e domingo, das 11h às 23 horas

quarta a sexta-feira, das 16h às 23 horas; sábado e domingo, das 11h às 23 horas Onde: Rua Prof. Carvalho, 2901 - Joaquim Távora

Rua Prof. Carvalho, 2901 - Joaquim Távora Mais informações: @marcaodasostras no Instagram





Illa Mare

No restaurante Illa Mare, no bairro Meireles, as ostras conferem "equilíbrio e destaque" para algumas das receitas do cardápio, como afirma Rafael Martins, head chef do Grupo Illa e chef do Illa Mare. No estabelecimento, a iguaria surge como opção de molho, a exemplo do

prato de Salmão Coalho (R$ 94) e Salmão com Molho Oriental (R$ 66).

No primeiro, são 180g de salmão recheado com queijo coalho, molho de ostras, melaço, 180 g de arroz negro e aspargos. O segundo tem quatro unidades e é composto por tortilhas recheadas com tartar de salmão fresco, molho de ostras, melaço, gergelim torrado, aioli de dill e crispy de alho-poró.

"A ostra é um ingrediente que desperta o paladar. Ela traz um frescor salino e uma textura única que transformam qualquer prato em uma experiência sensorial. Além disso, é um alimento extremamente nutritivo e afrodisíaco, o que desperta curiosidade e prazer em quem prova. Na cozinha, ela funciona como um ponto de contraste, realçando sabores leves, cítricos, frutados, e convida o cliente a desacelerar, a saborear com calma.

Funcionamento: segunda a domingo, das 12h à meia-noite

segunda a domingo, das 12h à meia-noite Onde: av. Beira Mar, 3821 - Meireles

av. Beira Mar, 3821 - Meireles Mais informações: illamare.com.br e @restauranteillamareno Instagram





Mézzi

Ostras frescas com azeite de ervas (oito unidades por R$ 72) ou ostras gratinadas (oito unidades por R$ 79): essas são as versões de ostras presentes no cardápio do Mézzi, ambas servidas como entrada. A primeira é in natura, realçada por azeite aromático de ervas e toque cítrico.

A segunda opção é gratinada com fonduta de queijo manteiga, conferindo textura cremosa ao prato. As descrições são asseguradas pela chef executiva Louise Benavides. Segundo a profissional, as ostras se tornaram um dos pedidos mais simbólicos do Mézzi, "ideais para abrir a refeição com leveza e frescor", acompanhadas de espumante ou vinho branco.

"As ostras traduzem perfeitamente o conceito do Mézzi: uma cozinha leve, natural e profundamente ligada ao mar. Elas oferecem um sabor umami natural, com notas de mineralidade e salinidade, que conferem um impacto sensorial único e uma sofisticação sutil ao paladar", informa a chef.

Funcionamento: terça e quinta, das 12h às 15 horas e das 18h às 23h30min; sexta e sábado, das 12h às 0 horas; domingo, das 12h às 17 horas

terça e quinta, das 12h às 15 horas e das 18h às 23h30min; sexta e sábado, das 12h às 0 horas; domingo, das 12h às 17 horas Onde: R. Pereira Valente, 1146 - Meireles

R. Pereira Valente, 1146 - Meireles Mais informações: @mezzi.restaurante



