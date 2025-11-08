Confira a agenda cultural deste sábado, 8 de novembro

Foto: Nando Machado/divulgação Atriz Adriana Birolli estreia monólogo

Adriana Birolli retorna a Fortaleza para apresentar o espetáculo "Não! - A comédia para quem tem dificuldade de dizer não". A atriz interpreta uma mulher que está há 18 anos tentando aprender a dizer "não". Enquanto se arruma para o jantar de comemoração do seu aniversário, ela é bombardeada por mensagens da mãe, irmã e namorado.

Quando: sábado, 8, às 20 horas, e domingo, 9, às 19 horas

sábado, 8, às 20 horas, e domingo, 9, às 19 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no Sympla





Feira do Zé

É realizada neste sábado, 8, a 16ª edição da Feira do Zé. Com alusão ao Mês da Consciência Negra, a programação conta com mais de 50 expositores, contação de histórias, roda de conversa sobre Design de Moda, atrações musicais, atividades infantis, oficina de bordado e roda de capoeira.

Quando: das 9h às 13 horas

das 9h às 13 horas Onde: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar)

Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar) Gratuito

Mais informações: @casajosedealencaroficial no Instagram





Mágico de Oz

O Teatro da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) recebe neste sábado, 8, apresentação do espetáculo “O Maravilhoso Mágico de Oz”, versão livremente adaptada do conto de L. Frank Baum. A peça é interpretada pelo Grupo Catavento de Teatro e tem direção e roteiro de Marcelino Câmara. Na trama, Dorothy é levada para a Terra de Oz por um ciclone. Precisando voltar para casa, ela se junta ao Espantalho, ao Homem de Lata e ao Leão Covarde até a Cidade das Esmeraldas, para pedir ajuda ao Mágico de Oz e retornar ao seu mundo. Na jornada, ela enfrenta obstáculo como a Bruxa do Oeste.

Quando: sábado, 8, às 17 horas

sábado, 8, às 17 horas Onde: Teatro da AABB (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)

Teatro da AABB (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla



Lançamento

A Livraria Substânsia recebe neste sábado, 8, o lançamento do romance "Betoneira", de Flávio da Conceição. O autor participa de bate-papo com Kinaya Black. No livro, a mãe de Dario é vítima de bala perdida quando ele tem cinco anos. O luto impôs ao pai de Dario, Firmino, e à irmã, Aurora, a tarefa de cuidar dos órfãos: Dario e Kátia.