Confira a agenda cultural deste sábado, 8 de novembro

Adriana Birolli retorna a Fortaleza para apresentar o espetáculo "Não! - A comédia para quem tem dificuldade de dizer não". A atriz interpreta uma mulher que está há 18 anos tentando aprender a dizer "não". Enquanto se arruma para o jantar de comemoração do seu aniversário, ela é bombardeada por mensagens da mãe, irmã e namorado.
Feira do Zé
É realizada neste sábado, 8, a 16ª edição da Feira do Zé. Com alusão ao Mês da Consciência Negra, a programação conta com mais de 50 expositores, contação de histórias, roda de conversa sobre Design de Moda, atrações musicais, atividades infantis, oficina de bordado e roda de capoeira.
Mágico de Oz
O Teatro da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) recebe neste sábado, 8, apresentação do espetáculo “O Maravilhoso Mágico de Oz”, versão livremente adaptada do conto de L. Frank Baum. A peça é interpretada pelo Grupo Catavento de Teatro e tem direção e roteiro de Marcelino Câmara. Na trama, Dorothy é levada para a Terra de Oz por um ciclone. Precisando voltar para casa, ela se junta ao Espantalho, ao Homem de Lata e ao Leão Covarde até a Cidade das Esmeraldas, para pedir ajuda ao Mágico de Oz e retornar ao seu mundo. Na jornada, ela enfrenta obstáculo como a Bruxa do Oeste.
Lançamento
A Livraria Substânsia recebe neste sábado, 8, o lançamento do romance "Betoneira", de Flávio da Conceição. O autor participa de bate-papo com Kinaya Black. No livro, a mãe de Dario é vítima de bala perdida quando ele tem cinco anos. O luto impôs ao pai de Dario, Firmino, e à irmã, Aurora, a tarefa de cuidar dos órfãos: Dario e Kátia.