Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 8 de novembro

21/03 a 20/04
Sábado promete ser um dia agradável para o signo de Áries, com chances de elevar o prazer nos relacionamentos íntimos, principalmente no âmbito familiar. O astral está favorável para otimismo, bom humor e fortalecimento para encarar desafios.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma melhora na comunicação, especialmente na área de relacionamentos, trazendo trocas prazerosas.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento onde a criatividade pode ser aproveitada em benefício das rotinas e dos relacionamentos cotidianos. A generosidade é uma boa aliada para despertar o melhor nos outros.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um sábado de carisma e sensualidade com Lua e Vênus em harmonia. Aproveite para fortalecer sua imagem pública e alimentar o pensamento criativo com lazeres culturais.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão neste sábado, o céu indica mais sensibilidade para melhorar aspectos da vida pessoal. As chances de reconciliações e de fortalecer laços afetivos são altas. Aproveite para tornar seu lar mais agradável e acolhedor.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que a simpatia e a gentileza podem dirigir o dia, especialmente nas suas relações. Há chances de contatos prazerosos, graças à harmonia entre Lua e Vênus. Isso pode refletir em várias áreas da sua vida, como família e trabalho.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica prazeres no trabalho e criatividade para a economia da casa, destacando alternativas sustentáveis. Sua versatilidade pode melhorar suas relações.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma jornada marcada por autoestima, otimismo e generosidade. Na área espiritual, há chances de vivenciar experiências prazerosas e intercâmbios criativos. A dica é explorar o lazer e buscar a melhor versão das pessoas ao seu redor.
22/11 a 21/12
O céu de sábado para Sagitário indica que o autocuidado emocional pode trazer grande benéfico e fortalecimento. Em meio aos desafios, é momento para apreciar prazeres introspectivos ou compartilhados. Para quem é de Sagitário, na área amorosa, o bem-estar emocional deve ser priorizado.
22/12 a 20/01
O céu sugere empatia e gentileza para o signo de Capricórnio. Lua e Vênus indicam uma boa relação entre a área de relacionamentos e amizades, o que pode fortalecer parcerias.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um destaque no gerenciamento de tarefas diárias, oferecendo uma melhoria expressiva em sua vida. Há chance de admirar aqueles ao seu redor e consolidar parcerias.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um sábado ótimo para atividades que relaxam a mente e o corpo. Aproveite para estreitar seus laços em trocas de ideias.
O ANJO
Domina sobre as ciências e artes; influi sobre as descobertas úteis e novos métodos; faz associar-se às pessoas de bem; dá sentimentos generosos, religiosidade e pureza de costumes. O gênio contrário provoca cismas e guerras de religião; leva à impiedade e à fundação de seitas perigosas. Quem nasce sob esta influência, tem grande pureza de sentimentos, é simples mas refinado para os valores materiais e sociais.
O SANTO
Foi, por 40 anos, padre em Roma, antes de suceder ao papa Bonifácio IV em 615. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam expostos às invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do império do Oriente. A teoria dos dois únicos, papa e imperador, que deviam governar unidos, não tinha adesão em Constantinopla. Deodato buscou diálogo com o imperador intercedendo pelas necessidades do povo. Pouco solícito, o imperador enviou o exarco Eleutério para acabar com as revoltas de Ravena e de Nápoles. Deodato morreu em novembro do ano 618. Durante as calamidades que se abateram sobre Roma nos seus três anos de pontificado, dedicou-se ao povo. Enfrentou até um terremoto, golpeou edifícios de mármore, já devastados por invasões bárbaras e epidemia.