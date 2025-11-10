Com Maria Bethânia e Caetano, Grammy 2026 anuncia indicados

O disco é o registro da turnê que os irmãos dividiram ao longo de 2024 e passou por Fortaleza em novembro, com única apresentação no Castelão. O show marcou o reencontro de Caetano Bethânia depois de 46 anos de um show juntos, também registrado em disco. "Caetano e Bethânia Ao Vivo" concorre com "Sign of Weakness" do nigeriano Burna Boy; "Sounds of Kumbha", do indiano Siddhant Bhatia; "Éclairer le monde: Light the World", do senegalês Youssou N'Dour; "Mind Explosion - 50th Anniversary Tour Live", do grupo internacional Shakti; e "Chapter III: We Return To Light", da britânica-indiana Anoushka Shankar com o ator indiano Alam Khan e o músico indiano-estadunidense Sarathy Korwar.
Em vídeo nas redes sociais, Caetano recebe a notícia em casa e comemora, embora confesse que não dê importância a prêmios. "Eu não ligo muito", admite antes de ouvir um áudio enviado por Bethânia. A cantora destaca no áudio que boa parte do repertório do show é de músicas do irmão.
O disco concorre com “Sign of Weakness” do nigeriano Burna Boy, “Sounds of Kumbha”, do indiano Siddhant Bhatia, “Éclairer le monde: Light the World”, do senegalês Youssou N’Dour. Também disputam “Mind Explosion – 50th Anniversary Tour Live”, do grupo internacional Shakti, e “Chapter III: We Return To Light”, da britânica-indiana Anoushka Shankar com o ator indiano Alam Khan e o músico indiano-estadunidense Sarathy Korwar.
O rapper Kendrick Lamar lidera o número de indicações ao prêmio com 9 nomeações, entre elas Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.
Lady Gaga vem a seguir com sete indicações e Bad Bunny, Leon Thomas e Sabrina Carpenter, acumulam seis cada um.
Confira a lista completa de indicados ao Grammy 2026:
Álbum do Ano
"DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Música Global
"Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
"No Sign of Weakness" - Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Canção do Ano
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Anxiety" - Doechii
"Apt." - Rosé, Bruno Mars
"DtMF" - Bad Bunny
"Golden" - Guerreiras do K-pop
"Luther" - Kendrick Lamar, SZA
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Wildflower" - Billie Eilish
Gravação do Ano
"DtMF" - Bad Bunny
"Machild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Wildflower" - Billie Eilish
"Luther" - Kendrick Lamar, SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rosé, Bruno Mars
Artista revelação
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Melhor Performance Solo de Pop
"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young
Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo
"Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo
"Golden" - Guerreiras do K-pop
"Gabriela" - Katseye
"APT." - Rosé, Bruno Mars
"30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar
Melhor Álbum Vocal de Pop
"Swag" - Justin Bieber"
Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims
Melhor Gravação de Pop Dance
"Bluest Flame" - Selena Gomez e Benny Blanco
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Midnight Sun" - Zara Larsson
"Just Keep Watching" - Tate McRae
"Illegal" - PinkPantheress
Melhor Performance de Rock
"Night Terror" - Dream Theater
"Lachryma" - Ghost
"Emergence" - Sleep Token
"Soft Spine" - Spiritbox
"Birds" - Turnstille
Melhor Canção de Rock
"As Alive As You Need Me To Be" - Nine Inch Nails
"Caramel" - Sleep Token
"Glum" - Hayley Williams
"Never Enough" - Turnstile
"Zombie" - Yungblud
Melhor Álbum de Rock
"Private Music - Deftones"
"I Quit" - Haim
"From Zero" - Linkin Park
"Never Enough" - Turnstille
"Idols" - Yungblud
Melhor Canção de R&B
"Folded" - Kehlani
"Heart Of A Woman" - Summer Walker"
"It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller
"Overqualified" - Durand Bernarr
"Yes It Is" - Leon Thomas
Melhor Álbum de R&B
"Beloved" - Giveon
"Why Not More?" - Coco Jones
"The Crown" - Ledisi
"Escape Room" - Teyana Taylor
"Mutt" - Leon Thomas
Melhor Canção de Rap
"Anxiety" - Doechii"
The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire
"Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
"TGIF" - GloRilla"
TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay
Melhor Álbum de Rap
"Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly - JID
Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
"Patterns" - Kelsea Ballerini
"Snipe Hunter" - Tyler Childers
"Evangeline vs. The Machine" - Eric Church
"Beautifully Broken" - Jelly Roll
"Postcards From Texas" - Miranda Lambert
Melhor Álbum de Country Tradicional
"Dollar A Day" - Charley Crockett
"American Romance" - Lukas Nelson
"Oh What A Beautiful World" - Willie Nelson
"Hard Headed Woman" - Margo Prince
"Ain't In It For My Health" - Zach Top
Melhor Álbum de Pop Latino
"Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
"Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda
"Tropicoqueta" - Karol G
"Cancionera" - Natalia Lafourcade
"¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz
Melhor Álbum de Música Urbana
"DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
"Mixteip" - J Balvin
"Ferxxo Vol X: Sagrado" - Feid
"Naiki" - Nicki Nicole
"Eub Deluxe" - Trueno
"Sinfónico (En Vivo)" - Yandel
Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual
"Devo" - Devo
"Live At The oyal Albert Hall" - Raye
"Relentless" - Diane Warren
"Music By John Williams" - John Williams
"Piece By Piece" - Pharrell Williams
Melhor Canção Escrita para Mídia Visual
"As Alive As You Need Me To Be" [From "Tron: Ares"]