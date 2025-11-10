Coreografia de Germaine Acogny mostra o gesto como herança

Foto: ALLAN DINIZ/DIVULGAÇÃO "À un endroit du début" — "Em algum lugar no início", em português — é um solo de Germaine Acogny composto por fragmentos de sua própria vida

"À un endroit du début", que esteve no palco do Theatro José de Alencar, como parte da programação da Bienal Internacional de Dança do Ceará, trouxe à cena uma das presenças mais decisivas da dança contemporânea mundial: Germaine Acogny. Aos 81 anos, a coreógrafa senegalesa carrega no corpo histórias e memórias, imagens e subjetividades, dando a ver a materialidade do tempo em sua corporeidade dançante.

Esse percurso articula-se em uma investigação cênica cuja narrativa teatral e projeções visuais engaja-se à dança, nos movendo a uma existência que atravessou fronteiras, violências e invenções - sobreposições temporais que se desdobram em memórias pessoais, legados familiares e processos históricos. No corpo de Germaine, códigos ancestrais sustentam suas raízes. Trata-se de uma biografia marcada por um pai administrador colonial francófono e uma avó sacerdotisa iorubá. Cada gesto tem em si esse espaço de confluências identitárias, revelando o peso e o valor de cada instante.

"À un endroit du début" — "Em algum lugar no início", em português — é um solo de Germaine Acogny composto por fragmentos de sua própria vida, numa narrativa corporal que costura a infância na África colonial, os ritos herdados das mulheres de sua linhagem, os deslocamentos entre continentes e linguagens. Ou seja, no corpo da artista: um campo de negociação entre mundos. Os movimentos dão conta dessa arquitetura temporal, a se fazer narrativa não-linear cruzando o palco.

O espetáculo tem início com Germaine Acogny evocando os escritos de seu pai, Togoun Servais Acogny — funcionário colonial que registrou, em diários pessoais, o processo de sua ruptura cultural. Esses manuscritos, lidos e corporificados pela filha, tornam-se matéria coreográfica: vestígios de uma história familiar atravessada pela contradição entre assimilação e resistência.

A partir deles, a artista investiga os custos subjetivos da colonização e o modo como o corpo retém o que o discurso tenta apagar. Em seguida, Acogny convoca a presença de sua avó, Aloopho, sacerdotisa vodu, apontada pelos moradores da aldeia como espírito reencarnado na neta — "Iya Tundé! Iya Tundé!", gritavam, "a mãe voltou!". É nesse entrelaçamento de vozes — a paterna, marcada pela perda, e a ancestral, marcada pela permanência — que a cena se funda, como se a dança fosse o lugar onde o tempo se dobra e o que chamamos origem volta a pulsar no presente.

A cena é tecida por camadas: projeções de vídeo, sons distantes, manuscritos do pai, uma poltrona, um livro, uma almofada rasgada; elementos cênicos que servem como pontos de sustentação da memória, lugares onde o tempo se fixa por um instante antes de seguir. Desse modo, telas de vídeo criam múltiplas temporalidades. Germaine atravessa essas imagens. Podemos ver a textura do tempo em sua pele, nos inserindo numa dramaturgia em que o movimento nos ensina a dançar. Em Germaine, tudo dança. Suas mãos dançam, continuamente.

Em colaboração com o diretor Mikaël Serre, Acogny entrelaça sua história pessoal com elementos que evocam outras narrativas. Assim, retoma Medeia, a princesa da Cólquida que abandona sua terra natal por amor e é posteriormente rejeitada. Uma experiência que desloca e ecoa como rupturas afetivas, marcando a biografia de Germaine. Cada detalhe carrega uma dimensão política, inscrita nos modos de mover, de respirar, de permanecer - algo que nos chega minuciosamente: no gesto que resiste ao apagamento, na escuta que devolve sentido ao tempo, no silêncio que sustenta o ambiente, nas imagens que emergem e que nos tomam antes mesmo que possamos nomeá-las.

O espetáculo revela o preço subjetivo da colonização e a resistência das mulheres africanas diante da opressão patriarcal e racial. Ao afirmar que "o poder é transmitido de mulher para mulher", Acogny desloca a força do discurso para o gesto. A dança nos dança — um saber que se move de corpo em corpo, de geração em geração.

Em um dos momentos mais intensos, Acogny rasga uma almofada e deixa que as penas se espalhem pelo palco. O gesto, simples e contundente, transforma o ar em movimento: o que era contido ganha leveza, como se a memória precisasse se desfazer para poder seguir. A trilha de Fabrice Bouillon LaForest faz respirar todo o ambiente. No ápice do espetáculo, depois de atravessar a fúria e o desamparo de sua Medeia, Acogny pronuncia: "Papai, eu te perdoo". A frase ecoa com uma clareza devastadora — não apenas como reconciliação pessoal, mas como enfrentamento das heranças coloniais e afetivas que moldaram sua história.

"À un endroit du début" faz da dança um território de perguntas. Dialoga com as urgências da descolonização e com as lutas das mulheres, sem transformar nenhuma delas em tema. Acogny dança as contradições de quem herda e reinventa: como honrar o passado sem nele se enclausurar? Como ser guardiã e, ao mesmo tempo, transformar o que se guarda?

Em Fortaleza, no Theatro José de Alencar, o espetáculo encontrou um público atento, silencioso e emocionado. Acogny encerrou a noite entre flores e aplausos longos, sem pressa — como quem sabe que o gesto mais forte é o que permanece.

Rosa Primo

Bailarina, coreógrafa, jornalista e professora do Programa de Pós-Graduação em Artes e dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutora e mestre em Sociologia pela UFC, realizou estágio doutoral no Curso de Dança da Université Paris VIII (França). Lidera o grupo de pesquisa Dança, Infância e Autismo (DIA/CNPq). Autora do livro "A dança possível: as ligações do corpo numa cena", iniciou os estudos em Fortaleza e construiu trajetória artística entre Ceará e São Paulo, atuando como bailarina, atriz, crítica e gestora cultural. Desde 2014, desenvolve pesquisas cênicas em formato solo, com destaque para "Encanta o meu jardim", "Iracema" e "Tudo passa sobre a terra", obras que articulam corpo, memória, questões sociais e poéticas contemporâneas.

Leia mais

A análise foi publicada a partir de parceria entre o Vida&Arte e a Bienal Internacional de Dança do Ceará. Outros textos sobre os espetáculos estão disponiveis em www.opovo.com.br/vidaearte