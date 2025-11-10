Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 10 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries nesta segunda, o céu indica uma procura por conforto humano em ambientes acolhedores e íntimos. Há chance de fortalecimento dos laços de confiança e cumplicidade nesse clima de intimidade.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, a segunda-feira indica uma possível necessidade de se focar na organização diária e em questões familiares. Uma boa ideia pode ser buscar o amadurecimento junto ao seu entorno.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o dia poderá ser oportuno para desenvolver suas habilidades práticas diante do grupo, enquanto pode também ser um período para repensar sua capacidade de diálogo.
21/06 a 22/07
A semana aponta para uma atenção especial à vida privada, sugerindo a superação de desafios e a estabilidade econômica doméstica, devido à fase minguante da Lua na área material. O momento é favorável para fortalecer as relações, já que o Sol forma trígono com Júpiter, Saturno e Netuno.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica um período propício para reflexões profundas sobre a vida e os desafios que ela apresenta. Pode ser um bom momento para fazer ajustes e redefinir metas, à medida que a Lua se encontra na fase minguante.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica chances de ações colaborativas como resposta a demandas e desafios, especialmente na área financeira e de amizades. O diálogo pode ser uma boa ferramenta neste momento, graças ao alinhamento entre Sol, Júpiter, Saturno e Netuno.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica oportunidades para lidar com as rotinas diárias enquanto se mantém mais reservado na vida social, potencializando a conexão com suas redes. Há também uma chance de melhorar seu gerenciamento devido à harmonia entre o Sol, Júpiter, Saturno e Netuno.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma semana de amadurecimento em relação à vida e às ambições. Pode ser um bom momento para rever prioridades e promover ajustes. Busque valorizar e aprimorar suas aptidões.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a segunda-feira pode ser um momento de aprimorar suas interações, alinhando-as com seus valores pessoais. O céu indica que os desafios tendem a trazer aprendizado, graças ao sol em harmonia com Júpiter, Saturno e Netuno.
22/12 a 20/01
As parcerias estão em destaque essa semana. É uma boa oportunidade para fazer ajustes que deem força aos seus projetos e ao círculo de confiança, principalmente na área de trabalho e também no pessoal, graças à Lua. O Sol harmonizado a Júpiter, Saturno e Netuno eleva o amadurecimento coletivo.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica a possibilidade de reflexões e ajustes na rotina que promovam o bem-estar individual e coletivo. Pode ser o momento certo para se aprimorar profissionalmente, enquanto a harmonia do Sol com Júpiter, Saturno e Netuno sugere uma renovação no amor.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica uma desaceleração gradual. Pode ser um momento de introspecção e apreciação da vida privada. No dia-a-dia, sua fé e valores tendem a se fortalecer junto à maturidade.
O ANJO
Tem habilidade para entender mensagens e revelações simbólicas. O mundo astral é manifestado no inconsciente, ocorrendo visões, premonições ou imagens de mundos superiores. Suas faculdades psíquicas são manifestadas nos detalhes, como na música, poesia, literatura e filosofia. Seu resgate na Terra é muito bonito, pois a nobreza de caráter do seu espírito irradia uma luz muito intensa.
O SANTO
Natural da Toscana, tornou-se diácono por volta de 430. Dez anos depois, foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino. Meses depois, sucedeu o papa Sisto III. Em 452 d.C., a Itália tremia diante de Átila, que já havia conquistado Aquileia, Pádua e Milão. Magno guiou uma delegação eo fez desistir da guerra. Em 455, foi ainda Magno a deter os vândalos da África, guiados pelo rei Genserico. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, São Paulo e São João. Inspirou o Concílio Ecumênico de Calcedônia. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão. O primeiro sucessor de Pedro a ser chamado "Magno". Morreu em 10 de novembro de 461.