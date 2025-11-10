Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 10 de novembro (10/11)

Foto: Divulgação O Teatro São José receberá neste sábado, 20, o espetáculo cearense "Uma Noite em Ritmo Quente", baseado no sucesso cinematográfico de 1987 "Dirty Dancing"

Ocorre nesta segunda-feira, 10, o UCI Day, evento que celebra o aniversário de 28 anos da rede UCI Cinemas no Brasil. A ação promove aos clientes ingressos promocionais. As entradas para qualquer filme em cartaz são vendidas por R$12 (salas 2D, 3D e XPlus) e R$15 (Imax). Na programação estão filmes como "O Agente Secreto", "One Direction: This is Us", "Dirty Dancing" (foto), "De Volta Para o Futuro", "Blade Runner - The Final Cut", "Silvio Santos Vem Aí" e "Springsteen: Salve-me do Desconhecido".

Quando: segunda-feira, 10

segunda-feira, 10 Onde: shoppings Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

shoppings Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Quanto: R$ 12 (salas 2D, 3D e XPlus) e R$ 15 (Imax); vendas no Ingresso.com e na bilheteria

Cordel e patrimônio

Estão abertas as inscrições para o curso "Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro", da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR). As aulas são remotas e as inscrições gratuitas. O curso aborda a cultura popular nordestina a partir do cordel como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Os participantes que alcançarem nota mínima recebem certificado de 160 horas emitido pela Uane/FDR e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Quando: inscrições até 10 de dezembro de 2025

inscrições até 10 de dezembro de 2025 Mais informações: fdr.org.br/literaturadecordel/

fdr.org.br/literaturadecordel/ Gratuito





Parque Brincar

Está disponível no RioMar Kennedy um novo espaço para crianças e suas famílias: o Parque Brincar. A atração é voltada ao lazer de crianças de 2 a 11 anos e está localizada no Piso L2, no corredor da loja Americanas. O parque reúne equipamentos para estimular o desenvolvimento físico e cognitivo dos pequenos, como o Barquinho Carnaúba, o Trampolim Elevado (pula-pula), Froggy, Amarelinha, Painel Quebra-Cabeça e Painel Personagens. É obrigatória a supervisão de um responsável adulto.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12h às 21 horas



segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12h às 21 horas Onde: RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy)



RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito



Zé Pinto

Segue em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição "Zé Pinto - 100 Anos". A mostra apresenta esculturas em sucata do artista cearense Zé Pinto. É possível conferir obras do profissional que consolidou estética própria ao transformar restos de metal em personagens da memória popular nordestina, como nas esculturas Rendeira, Maria Bonita e Lampião. Documentos históricos do arquivo institucional do Mauc também estão expostos.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 27 de novembro

segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 27 de novembro Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Meu Ayrton

Está disponível na plataforma de streaming HBO Max a série documental “Meu Ayrton - Por Adriane Galisteu”. Cada capítulo apresenta detalhes inéditos sobre a relação da apresentadora com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna nos anos 1990. Ela revisita sua trajetória com Senna, dentro e fora dos holofotes, em um dos relacionamentos mais comentados dos anos 1990. Entre os entrevistados, estão nomes como Emerson Fittipaldi e Jacir Bergmann II, um dos melhores amigos de Ayrton.