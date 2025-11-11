Foto: Micaela Menezes/Divulgação Espetáculo "Lampejo" do Coletivo Zanzulim

Seguindo com a programação do Teatro da Terça, projeto que integra o Cena Ocupa, o Teatro Dragão do Mar recebe o espetáculo teatral "Lampejo" nesta terça-feira, 11, às 19h30min. Apresentação realizada pelo Coletivo Zanzulim, a peça busca revisitar memórias já perdidas ao reconstruir trajetórias, promovendo experiências sensoriais e documentais ao público. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). A peça possui acessibilidade em Libras e é livre para todos os públicos.

Quando: terça-feira, 11, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

Vendas: Sympla

Mais informações: @dragaodomar