Lorena Nunes leva "La Mar" ao São Luiz

Foto: Thais Mesquita/Divulgação O repertório de "La Mar"é inspirado nas embarcações, no porto e na travessia

Nesta quarta-feira, 12, o Cineteatro São Luiz recebe o show “Embarcação”, da cantora e compositora Lorena Nunes.

Com início às 19 horas, o espetáculo integra a programação “Dentro do Som” do equipamento cultural, que propõe apresentações com o público posicionado sobre o palco, proporcionando uma experiência sensorial e imersiva.

Com ingressos disponíveis no Sympla, os valores variam entre R$30 para a inteira e R$15 para a meia-entrada.

Inspirada na simbologia das embarcações, a artista apresenta o show que tem como referência o porto do Ceará, a travessia e a movimentação marítima.

O repertório traz canções do seu mais recente álbum, “La Mar” (2020), e outras faixas que marcaram a trajetória de Lorena.

A apresentação também faz parte da programação do III Festival Afrocearensidades, que celebra o protagonismo negro e os saberes ancestrais dos povos tradicionais de matriz africana.

Durante o mês de novembro, o festival promove uma programação cultural que se estenderá com atividades em todo o Estado.

Relembre a trajetória de Lorena Nunes

Nascida no Rio de Janeiro, Lorena Nunes soma mais de 10 anos de carreira, com uma sonoridade pop que traz influências de MPB, samba, bossa nova e ritmos nordestinos.

Seu primeiro álbum, “Ouvi Dizer Que Lá Faz Sol”, celebra compositores cearenses contemporâneos e abriu caminho para novos projetos, como “Lorena Nunes Ao Vivo com Banda Quente” (2020).

Já seu último disco, “La Mar”, foi gravado ao vivo entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, no estúdio Índigo Azul, em São Paulo, sob mixagem e produção de Klaus Sena.

"Embarcação" com Lorena Nunes