Festival Zepelim: Céu, Luedji Luna e Assucena apresentam o projeto Jah-Van

Foto: Luiza Ananias/Divulgação Cantora Céu

Djavan em reggae é a proposta do álbum “Jah-Van - Djavan Goes Jamaica”, que surgiu em 2018 e se tornou uma homenagem à vida e obra do músico alagoano. O projeto é composto por dez regravações de sucessos como “Nem um dia”, “Azul”, “Cigano”, traduzidos para o reggae. “O Brasil está representado nas letras dele e a Jamaica está na melodia”, explica Bid, produtor e idealizador da iniciativa. “Jah-Van” chega a Fortaleza neste fim de semana, no line-up do Festival Zepelim, comandado pelas cantoras Assucena, Céu e Luedji Luna.

A ideia nasceu em 2016. Bid conta que veio em sua mente o nome “Jah-Van” e compartilhou a ideia com o também produtor Fernando Nunes - que viria a integrar a produção do álbum: “Vamos fazer as músicas do Djavan em reggae?”.

Ele explica que, então, iniciaram o processo de escolher as músicas: “Algumas começaram a dar certo e outras não, porque as composições do Djavan possuem muitos acordes, já o reggae é o oposto”. Foi iniciado um processo de dois anos, em que fizeram rearranjos nas canções, gravaram com diversos artistas como Arnaldo Antunes, Ivete Sangalo, Seu Jorge e outros nomes da música brasileira.

Quando o material ficou pronto, Bid apresentou ao cantor e compositor Djavan. O produtor relata que foi um momento representativo: “Ele se emocionou, adorou e eu acho que todos os artistas que cantam no disco sabiam que ele iria ouvir, então tiveram uma responsabilidade maior ainda na hora de cantar”.

O álbum, lançado em dezembro de 2018 em plataformas digitais, iria ganhar uma turnê, mas a pandemia de 2020 impossibilitou a concretização. Bid explica que essa ideia foi deixada de “escanteio” ao passar dos anos, até que, no fim de 2024, ele lançou a versão LP do álbum. “Ver as pessoas comprando e consumindo fez ressurgir a vontade de transformar essas gravações em apresentações”, revelou.

O projeto “Jah-Van” fez sua estreia nos palcos em junho deste ano no “Festival Sensacional!”, em Belo Horizonte. Agora chega a Fortaleza para sua segunda apresentação, mais uma vez com Assucena - que também fez parte da produção do álbum - Céu e, pela primeira vez integrando o projeto, Luedji Luna.

A baiana Assucena assume ter grande orgulho de ter gravado “Açaí” ao lado de Zélia Duncan: “Era uma pessoa que sempre admirei e ter trabalhado com ela foi especial”. A cantora diz que o orgulho se estende ao “Jah-Van” como um todo - “é um trabalho lindo que carrega muita energia positiva e que celebra a música brasileira”.

A cantora se diz realizada com o show feito em Belo Horizonte e que as expectativas para Fortaleza são as melhores. “Sempre fui muito bem-recebida nesta cidade de luz, espero que o público do festival se permita viver o que será um portal energético”. O produtor Bid revelou que o palco do Festival Zepelim receberá as 10 músicas do álbum e mais “duas surpresas especialmente pensadas para Fortaleza”.

Como já mencionado, a produção do álbum levou dois anos desde a escolha das músicas até a mostra ao artista Djavan. Bid relata que foi um processo “um pouco demorado” pois, de acordo com ele, não funcionaria só pegar a letra da música e jogar em alguma melodia do reggae.

Ele queria manter a brasilidade, mas trazer a cultura da Jamaica. Como o próprio fala, o Brasil ficou na representação das letras feitas por Djavan e na língua cantada, mas “a melodia é 100% a Jamaica”.



Festival Zepelim

Projeto Jah-Van com Céu, Luedji Luna e Assucena

Luísa Sonza

Lagum

Anavitória

Marina Sena

FBC

Yago Opropio

Mateus Fazeno Rock

Cor dos Olhos

Camaleoa

O Cheiro do Queijo

Montage



Festival Zepelim 2025

Quando: sábado, 15, a partir das 14 horas

sábado, 15, a partir das 14 horas Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 220 (meia-entrada)

a partir de R$ 220 (meia-entrada) Vendas: no site Ingresse.com

no site Ingresse.com Instagram: @festivalzepelim



