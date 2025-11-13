Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 13 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica uma busca por novas experiências, graças à junção de Mercúrio e Marte. Mas atenção, a prudência é essencial para evitar imprevistos.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um bom momento para agir conforme seus instintos e se posicionar na conquista de suas ambições. Há desafios, por isso atenção às finanças e relações.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, a quinta-feira traz um período desafiador em termos de parcerias. O céu indica que pode haver stress ou defensiva se os desafios não forem bem gerenciados. Serenidade é importante para lidar com isso.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, a conjunção de Mercúrio e Marte na rotina diária pode trazer dinamismo, além de possíveis desafios inesperados, que podem causar estresse. Isso tem o potencial de afetar as interações pessoais devido às tensões com Lua e Urano.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o encontro de Mercúrio e Marte na sua área social pode trazer destaque, seja conduzindo opiniões ou estando no centro de conflitos. Cuidado com suas palavras em meio a temas polêmicos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, nesta quinta-feira, o céu indica chances de ação e disposição na área da vida doméstica, mas é preciso cuidado pois há possibilidade de impaciência. Cultive equilíbrio emocional e pense antes de opinar.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o encontro de Mercúrio com Marte traz chances de dinamizar a comunicação e o relacionamento com as pessoas. Porém, há risco de conclusões precipitadas. Prudência é essencial nesta fase.
23/10 a 21/11
O céu indica que o signo de Escorpião terá um forte desejo de realização, sendo possível até investir financeiramente em seus próprios objetivos. Evite decisões precipitadas e não avalie as consequências.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um possível aumento da segurança na expressão pessoal, mas também tendência à impaciência. Cuidado com suas ações e opiniões em ambientes de trabalho.
22/12 a 20/01
O céu indica que o signo de Capricórnio precisará de momentos de descanso mental e físico para lidar com desafios. Pode ser essencial controlar a ansiedade e evitar ações impulsivas para prevenir prejuízos. Lembre-se de cuidar do seu bem-estar.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica conversas e ações conjuntas empolgantes, mas também com desafios. Evite conflitos e conviva com as diferenças.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que seu ímpeto para agir aumenta na área profissional. Fique tranquilo em relação aos resultados, especialmente ao lidar com os colegas de trabalho.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, desenvolve desde cedo uma personalidade muito forte; é um autêntico combatente, lutando sempre pelos grandes ideais. É um grande otimista, mestre na arte de discernir e gosta de viver em paz com todos. Traz para esta vida todas as experiências que já teve, principalmente as ligadas à família e filhos. Não sabe viver só, necessitando para ser feliz, de um companheiro fiel.
O SANTO
Nasceu perto de Orléans, entre 945 e 950, e foi confiado, ainda criança, à abadia de São Bento do Loire (Fleury). Ainda jovem, ensinava na escola do mosteiro. Em 982, foi chamado por Dom Oswald, arcebispo de York, para dirigir a Ramsey Abbey School. Abão lutou contra o rei Hugo Capeto para defender o direito dos bispos aos dízimos da colheita. Enviado a Roma, em 996, por Capeto para evitar uma interdição papal ao casamento do soberano Roberto II, Abão retornou convencendo o papa e despertando a ira do rei, que precisou obedecer. Em 1004, partiu em uma viagem à Gasconha para visitar o mosteiro de La Réole e restabelecer a observância religiosa lá. Durante um motim que eclodiu lá, entre francos e gascões, o monge ficou gravemente ferido e morreu dias depois.