Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Em novembro, o Museu Ferroviário Estação João Felipe comemora dois anos de abertura com programação artística e cultural para toda a família. Nesta quinta-feira, 13, a partir das 14 horas, a agenda gratuita do espaço localizado no Centro conta com o lançamento da coleção "Histórias Ferroviárias", com a cartilha "Estação de Baturité", além da mesa-redonda "Estações do futuro: preservar, ocupar e transformar territórios".
Emoções
O ator cearense Edmilson Filho apresenta neste sábado, 15, o espetáculo "Jesus era Nordestino e eu provo", no Teatro Nadir Papi Saboya. Com direção de Halder Gomes e texto de Edmilson Filho e Tarcísio Matos, a peça acompanha Zé Profeta, um homem do sertão que cruza o sertão levando a palavra de Deus. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).
Chaves
A mostra imersiva "Chaves: A Exposição" abre em Fortaleza a partir desta quinta-feira, 13, com 11 cenários que reproduzem os ambientes do seriado mexicano: a Vila do Chaves, a casa do Seu Madruga e da Dona Florinda, o segundo pátio da Vila e outros locais de uma das sitcoms mais famosas no Brasil. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
Concertos Sinfônicos
Nesta quinta-feira, 13, às 19 horas, a Banda Sinfônica da Uece apresenta o concerto "Bachianas Brasileiras pour Karina Toledo", que encerra a quarta edição do Festival de Música Instrumental Mansueto Barbosa. O momento será realizado no Cineteatro São Luiz e tem apresentação das obras da série Bachianas de Heitor Villa-Lobos. Os ingressos são gratuitos, com retirada no site Sympla.
Pocket Sessions
Nesta quinta, 13, e sexta-feira, 14, o Muá Tuá Bistrot, localizado na Aldeota, recebe as apresentações de Matu Miranda e Giuliano Eriston, dentro da programação do projeto "Pocket Sessions". O momento reúne os músicos e amigos de longa data em um show especial no formato intimista, que traz no repertório canções autorais de ambos cantores e de releituras de artistas nacionais. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valor a partir de R$ 40.
Taty Girl
A cantora cearense Taty Girl promove uma nova edição do "Baú da Taty Girl" neste sábado, 15, no estacionamento da Arena Castelão. Nome de destaque no forró, a artista convida para a festa Joelma, Dorgival Dantas, Claudio Ney e Juliana e Laninha Show, além de Aduílio Mendes e Pabllo Vittar. Ingressos estão à venda no Virtual Ticket, com valores a partir de R$ 100.
Tony Tornado
Um dos pioneiros da soul music no Brasil, Tony Tornado apresenta em Fortaleza o show "Soul & Emoção" neste domingo, 16, no Cineteatro São Luiz. Na ocasião, o artista celebra seus mais de 50 anos de carreira e será acompanhado pela banda Funkessência e por seu filho, o cantor e ator Lincoln Tornado. Com um vasto repertório, o público pode aguardar grandes sucessos, como "Podes Crer, Amizade", "Me Libertei", "Soul Brasileiro" e "Não Grile a Minha Cuca". Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).