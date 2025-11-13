Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Fernanda Siebra /Divulgação Museu Ferroviário Estacao João Felipe

Aniversário

Em novembro, o Museu Ferroviário Estação João Felipe comemora dois anos de abertura com programação artística e cultural para toda a família. Nesta quinta-feira, 13, a partir das 14 horas, a agenda gratuita do espaço localizado no Centro conta com o lançamento da coleção "Histórias Ferroviárias", com a cartilha "Estação de Baturité", além da mesa-redonda "Estações do futuro: preservar, ocupar e transformar territórios".

Quando: quinta-feira, 13, das 14 às 17 horas

quinta-feira, 13, das 14 às 17 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro) Gratuito

Emoções

O ator cearense Edmilson Filho apresenta neste sábado, 15, o espetáculo "Jesus era Nordestino e eu provo", no Teatro Nadir Papi Saboya. Com direção de Halder Gomes e texto de Edmilson Filho e Tarcísio Matos, a peça acompanha Zé Profeta, um homem do sertão que cruza o sertão levando a palavra de Deus. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).

Quando: sábado, 15, às 20 horas

sábado, 15, às 20 horas Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)

R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira) Vendas: Sympla





Chaves

A mostra imersiva "Chaves: A Exposição" abre em Fortaleza a partir desta quinta-feira, 13, com 11 cenários que reproduzem os ambientes do seriado mexicano: a Vila do Chaves, a casa do Seu Madruga e da Dona Florinda, o segundo pátio da Vila e outros locais de uma das sitcoms mais famosas no Brasil. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Quando: a partir de quinta-feira, 13

a partir de quinta-feira, 13 Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) Vendas: expochaves.com.br





Concertos Sinfônicos

Nesta quinta-feira, 13, às 19 horas, a Banda Sinfônica da Uece apresenta o concerto "Bachianas Brasileiras pour Karina Toledo", que encerra a quarta edição do Festival de Música Instrumental Mansueto Barbosa. O momento será realizado no Cineteatro São Luiz e tem apresentação das obras da série Bachianas de Heitor Villa-Lobos. Os ingressos são gratuitos, com retirada no site Sympla.

Quando: quinta-feira, 13, às 19 horas

quinta-feira, 13, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito; retirada de ingresso no Sympla





Pocket Sessions

Nesta quinta, 13, e sexta-feira, 14, o Muá Tuá Bistrot, localizado na Aldeota, recebe as apresentações de Matu Miranda e Giuliano Eriston, dentro da programação do projeto "Pocket Sessions". O momento reúne os músicos e amigos de longa data em um show especial no formato intimista, que traz no repertório canções autorais de ambos cantores e de releituras de artistas nacionais. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valor a partir de R$ 40.

Quando: quinta, 13, e sexta-feira, 14, às 20 horas

quinta, 13, e sexta-feira, 14, às 20 horas Onde: Muá Tuá Bistrot (rua Torres Câmara, 600, casa 21 - Aldeota)

Muá Tuá Bistrot (rua Torres Câmara, 600, casa 21 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 40

a partir de R$ 40 Vendas: Sympla





Taty Girl

A cantora cearense Taty Girl promove uma nova edição do "Baú da Taty Girl" neste sábado, 15, no estacionamento da Arena Castelão. Nome de destaque no forró, a artista convida para a festa Joelma, Dorgival Dantas, Claudio Ney e Juliana e Laninha Show, além de Aduílio Mendes e Pabllo Vittar. Ingressos estão à venda no Virtual Ticket, com valores a partir de R$ 100.

Quando: sábado, 15, a partir das 22 horas

sábado, 15, a partir das 22 horas Onde: Estacionamento da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Estacionamento da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão) Quanto: a partir de R$ 100

a partir de R$ 100 Vendas: Virtual Ticket





Tony Tornado

Um dos pioneiros da soul music no Brasil, Tony Tornado apresenta em Fortaleza o show "Soul & Emoção" neste domingo, 16, no Cineteatro São Luiz. Na ocasião, o artista celebra seus mais de 50 anos de carreira e será acompanhado pela banda Funkessência e por seu filho, o cantor e ator Lincoln Tornado. Com um vasto repertório, o público pode aguardar grandes sucessos, como "Podes Crer, Amizade", "Me Libertei", "Soul Brasileiro" e "Não Grile a Minha Cuca". Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

Quando: domingo, 16, às 18 horas

domingo, 16, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira) Vendas: Sympla



