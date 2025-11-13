Teatro: confira o roteiro de peças do fim de semana em Fortaleza

Foto: Guilherme Silva e Henrique Cardozo O espetáculo "O Boi Estrela", do grupo Formosura, é apresentado em Fortaleza

De comédias a espetáculos infantis, a temporada de teatro em Fortaleza traz montagens em diferentes equipamentos culturais da Cidade. O Vida&Arte fez um roteiro de peças que ocorrem entre a quinta-feira, 13, e o domingo, 16.

"Amigo Imaginário", "Cinderela" e "O Maravilhoso Mágico de Oz" seguem em cartaz na Capital, enquanto os espetáculos "Meu Coração é Brega", "Línguas de Ananse - Nosso Manifesto é Uma Festa" e "Boi Estrela" ganham sessões de estreia.

Adaptações de histórias que já fazem parte do imaginário popular, as peças infantis "Cinderela" e "O Mágico de Oz" ocorrem neste sábado, 15. "Cinderela" traz o clássico conto de fadas para os palcos e "O Mágico de Oz" inspira-se no livro "Além do Arco-Íris", de Marcelino Câmara.

"Amigo Imaginário" também continua disponível. As últimas sessões do espetáculo ocorrem no sábado, 15, e no domingo, 16. No espetáculo, três amigos tentam escrever uma nova peça de teatro e acabam confrontando-se com sentimentos que buscavam evitar, misturando ficção e realidade.

Em "Meu Coração é Brega", Luís Antônio e Ricardo Diamante fazem uma comédia sobre a jornada de Aurineide Camurupim, moradora de um bairro popular de Fortaleza, rumo ao estrelato. O espetáculo fica em cartaz até sexta-feira, 14.

O coletivo Línguas de Ananse apresenta, no domingo, 16, "Línguas de Ananse - O nosso Manifesto é a Festa". A montagem trata da relação entre corpo e território e das memórias e ensinamentos quilombolas.

"O Boi Estrela" é mais um dos espetáculos programados para esta semana. Na sexta-feira, 14, a peça de bonecos se inspira na tradição do boi e nas histórias populares do Nordeste para narrar a história de Mateus, o capataz do Capitão Melancia. Ele precisa cuidar do Boi Estrela, mas um mal-entendido acaba colocando-o em confusão.





Espetáculos de teatrodisponíveis em Fortaleza

Cinderela

Quando: sábado, 15, às 17 horas

Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Instagram: @grupocomediacearense

O Maravilhoso Mágico de Oz

Quando: sábado, 15, às 17 horas

Onde: AABB (av. Barão de Studart, 2917 - Joaquim Távora)

Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Instagram: @grupocataventodeteatro

Amigo Imaginário

Quando: sábado, 15, e domingo, 16, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar - Rua Dragão do Mar, 81

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Meu Coração é Brega

Quando: quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, às 18h30min

Onde: Theatro José de Alencar (Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Instagram: @n3producoesce

Línguas de Ananse - O nosso Manifesto é a Festa

Quando: domingo, 16, às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Instagram: @linguasdeananse

O Boi Estrela

Quando: sexta-feira, 14, às 12h30min

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Instagram: @formosura_de_teatro



