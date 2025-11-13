Teatro: confira o roteiro de peças do fim de semana em Fortaleza

De comédias a espetáculos infantis, a temporada de teatro em Fortaleza traz montagens em diferentes equipamentos culturais da Cidade. O Vida&Arte fez um roteiro de peças que ocorrem entre a quinta-feira, 13, e o domingo, 16.
"Amigo Imaginário", "Cinderela" e "O Maravilhoso Mágico de Oz" seguem em cartaz na Capital, enquanto os espetáculos "Meu Coração é Brega", "Línguas de Ananse - Nosso Manifesto é Uma Festa" e "Boi Estrela" ganham sessões de estreia.
Adaptações de histórias que já fazem parte do imaginário popular, as peças infantis "Cinderela" e "O Mágico de Oz" ocorrem neste sábado, 15. "Cinderela" traz o clássico conto de fadas para os palcos e "O Mágico de Oz" inspira-se no livro "Além do Arco-Íris", de Marcelino Câmara.
"Amigo Imaginário" também continua disponível. As últimas sessões do espetáculo ocorrem no sábado, 15, e no domingo, 16. No espetáculo, três amigos tentam escrever uma nova peça de teatro e acabam confrontando-se com sentimentos que buscavam evitar, misturando ficção e realidade.
Em "Meu Coração é Brega", Luís Antônio e Ricardo Diamante fazem uma comédia sobre a jornada de Aurineide Camurupim, moradora de um bairro popular de Fortaleza, rumo ao estrelato. O espetáculo fica em cartaz até sexta-feira, 14.
O coletivo Línguas de Ananse apresenta, no domingo, 16, "Línguas de Ananse - O nosso Manifesto é a Festa". A montagem trata da relação entre corpo e território e das memórias e ensinamentos quilombolas.
"O Boi Estrela" é mais um dos espetáculos programados para esta semana. Na sexta-feira, 14, a peça de bonecos se inspira na tradição do boi e nas histórias populares do Nordeste para narrar a história de Mateus, o capataz do Capitão Melancia. Ele precisa cuidar do Boi Estrela, mas um mal-entendido acaba colocando-o em confusão.
