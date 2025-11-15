Confira a agenda cultural deste sábado, 15 de novembro (15/11)

Este fim de semana é dedicado ao público infantil no Teatro Carlos Câmara. É apresentado o espetáculo "Alie e as Estrelas", do grupo Teatro Máquina, na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita. A montagem une teatro de sombras, manipulação de bonecos e narração em off para contar a história de Alie, uma criança que rouba as estrelas e descobre, entre encantamento e aprendizado, o valor de compartilhá-las.
Reggae
O Coletivo Come Inna Di Dance ocupa a Estação das Artes com reggae, intervenções artísticas e feira de empreendedorismo. A programação começa com sessão de reggae comandada pelos DJs Vládia Soares e King Vibration. Há intervenções artísticas de dança reggae, com a participação de Debocha Regueiro, EducaReggae, Oss Passinhos e Ghetto Fayah.
Cocó
É realizada no Parque Estadual do Cocó a programação Vem Pro Parque. O projeto oferece show do violonista sul-mato-grossense Matu Miranda, finalista do The Voice Brasil em 2023. O repertório passeia por MPB e jazz. Há também apresentação circense com o Latin Duo, com Caterina Stefaoff e Rodrigo Möller, que participam com música, palhaçadas e malabarismos.
Amigo Imaginário
O Teatro Espiral apresenta o espetáculo "Amigo Imaginário". A obra se passa durante um retiro criativo, em que um grupo de amigos se reúne para criar uma peça teatral. Ao compartilharem desejos e memórias, o jogo da criação se confunde com a vida em si, evidenciando tensões, afetos e os fantasmas que habitam a convivência.
Bee Gees
O Teatro RioMar Fortaleza é palco de tributo ao Bee Gees. A banda Geminis é a encarregada da homenagem ao grupo vencedor de 10 Grammys. Protagonizado pelos cantores Matias Alvariza, Alberto Cánepa e Dani Liberchuck, o espetáculo reúne figurinos, instrumentos e arranjos vocais utilizados pelos Irmãos Gibb em suas apresentações.