Confira a agenda cultural deste sábado, 15 de novembro (15/11)

Este fim de semana é dedicado ao público infantil no Teatro Carlos Câmara. É apresentado o espetáculo "Alie e as Estrelas", do grupo Teatro Máquina, na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita. A montagem une teatro de sombras, manipulação de bonecos e narração em off para contar a história de Alie, uma criança que rouba as estrelas e descobre, entre encantamento e aprendizado, o valor de compartilhá-las.

Quando: sábado, 15, e domingo, 16, às 17 horas

sábado, 15, e domingo, 16, às 17 horas Onde: Teatro Carlos Câmara (R. Dr. João Moreira, 471 - Centro)

Teatro Carlos Câmara (R. Dr. João Moreira, 471 - Centro) Gratuito





Reggae

O Coletivo Come Inna Di Dance ocupa a Estação das Artes com reggae, intervenções artísticas e feira de empreendedorismo. A programação começa com sessão de reggae comandada pelos DJs Vládia Soares e King Vibration. Há intervenções artísticas de dança reggae, com a participação de Debocha Regueiro, EducaReggae, Oss Passinhos e Ghetto Fayah.

Quando: sábado, 15, às 18 horas

sábado, 15, às 18 horas Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



Cocó

É realizada no Parque Estadual do Cocó a programação Vem Pro Parque. O projeto oferece show do violonista sul-mato-grossense Matu Miranda, finalista do The Voice Brasil em 2023. O repertório passeia por MPB e jazz. Há também apresentação circense com o Latin Duo, com Caterina Stefaoff e Rodrigo Möller, que participam com música, palhaçadas e malabarismos.

Quando: sábado, 15, a partir das 16h30min

sábado, 15, a partir das 16h30min Onde: Parque do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó)

Parque do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó) Gratuito



Amigo Imaginário

O Teatro Espiral apresenta o espetáculo "Amigo Imaginário". A obra se passa durante um retiro criativo, em que um grupo de amigos se reúne para criar uma peça teatral. Ao compartilharem desejos e memórias, o jogo da criação se confunde com a vida em si, evidenciando tensões, afetos e os fantasmas que habitam a convivência.

Quando: sábado, 15, e domingo, 16, às 19h30min

sábado, 15, e domingo, 16, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Acessível em Libras



Bee Gees

O Teatro RioMar Fortaleza é palco de tributo ao Bee Gees. A banda Geminis é a encarregada da homenagem ao grupo vencedor de 10 Grammys. Protagonizado pelos cantores Matias Alvariza, Alberto Cánepa e Dani Liberchuck, o espetáculo reúne figurinos, instrumentos e arranjos vocais utilizados pelos Irmãos Gibb em suas apresentações.

Quando: sábado, 15, às 21 horas

sábado, 15, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 110; vendas no site Uhuu



