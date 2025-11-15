Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 15 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o sábado promete trocas intensas de ideias e dinamização nas redes sociais. Valorize contatos que oferecem novas perspectivas.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma forte tendência para valorizar inovações e dinamizar processos no cotidiano. É um bom momento para se abrir às mudanças e encarar de forma responsável os desafios que possam aparecer.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o sábado oferece chances de focar nos objetivos pessoais, com a Lua passando pela área de prazeres em harmonia com Mercúrio e Marte. Você pode se sentir mais líder e capaz de impactar positivamente as vidas das pessoas, especialmente em ações coletivas.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, este sábado aponta mais dinamismo na organização de tarefas do lar, devido a passagem da Lua pela área familiar. Busque fortalecimento pessoal e veja as mudanças como chances de transformação.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o sábado reserva um momento propício para articulações coletivas. Com a Lua na área das ideias, é um bom dia para unir forças e talentos distintos em busca de objetivos comuns.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma postura dinâmica na área profissional, marcando um bom desempenho na gestão de processos e recursos. Ações inovadoras podem colocá-los na frente das oportunidades.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma expansão de horizontes e vivência de experiências dinâmicas. Há chance de suas ambições se fortalecerem, impulsionando uma busca corajosa e determinada, com uma mentalidade aguçada e inovadora.
23/10 a 21/11
Signo de Escorpião, o sábado indica uma chance de aprimorar seus instintos com a Lua na área de crise, em boa relação com Mercúrio e Marte, encorajando ação frente a desafios. Pode ser ideal canalizar seu senso crítico para criar estratégias para mudanças.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário neste sábado, o céu indica uma fase estimulante de relacionamentos. Com a Lua em uma área social sintonizada com Mercúrio e Marte, é um momento para dinamismo e inovação em parcerias.
22/12 a 20/01
No sábado, o signo de Capricórnio pode identificar chances de avanço profissional, com chances de aumento nos ganhos. Concretizar novas ideias pode levar a melhorias na carreira e à valorização da sua imagem.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um sábado com oportunidades de autodescoberta e crescimento. Valorize o intercâmbio cultural, pode ser uma jornada inspiradora.
19/02 a 20/03
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem espírito norteado pelo princípio da mudança, porque sabe que nada é permanente e por isso não se pode desperdiçar nenhum momento da vida. Original no agir, é considerado mágico, louco. Tem ideais filantrópicos, é generoso, detesta o sofrimento humano e estará sempre trabalhando pelo bem comum. Está sempre distribuindo alegria e todos gostam de viver ao seu lado.
O SANTO
Nasceu na Alemanha, em 1206, numa família que desejava para Alberto a carreira militar ou administrativa. Partiu jovem para a Itália, e aplicou-se à gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Frequentou a igreja dos Dominicanos em Pádua e entrou para a família dominicana em 1223. Em 1248, foi encarregado de abrir um estúdio teológico na Alemanha, onde viveu por alguns anos. Levou consigo Tomás de Aquino, seu discípulo e grande amigo. Alexandre IV, papa na época, percebeu os dotes de Santo Alberto e quis tê-lo ao seu lado em Anagni, em Roma e em Viterbo. Em 1274, foi convocado pelo papa Gregório X para favorecer a união entre as Igrejas latina e grega, após o grande cisma do Oriente. Morreu, em 1280, na cela de seu convento da Santa Cruz, na Colônia.