Horóscopo: veja previsão dos signos para esta segunda, 17 de novembro

ÁRIES

Para o signo de Áries, com a entrada do Sol na área espiritual, a semana traz um reforço da fé e a revigorada em suas vocações, especialmente na Lua Nova. Aproveite para revisar e ajustar seus projetos como parte do autoconhecimento, seguindo o que Mercúrio retrógrado indica.

TOURO

Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um bom momento para fortalecimento interior. A chegada do Sol na área íntima possibilita lutar por suas ambições de maneira autêntica. Mercúrio retrógrado sugere a necessidade de rever as prioridades. A Lua Nova pode revigorar os relacionamentos.

GÊMEOS

Momento acolhedor favorecendo conexão nas parcerias com a entrada do Sol na área dos relacionamentos. Fique atento a pontos que precisam de revisão em sua vida, enquanto busca melhorar hábitos e revigorar a saúde. No amor, Lua Nova sinaliza tempo de cuidar mais do vínculo com o parceiro, intensificando o envolvimento afetivo.

CÂNCER

Bom momento com a Lua Nova na área dos prazeres e a chegada do Sol na área do cotidiano e da saúde. Você pode se dar bem com a vida, valorizar suas habilidades e estar aberto a contatos que beneficiem seus interesses. Fique de olho no que Mercúrio retrógrado pode sinalizar e faça eventuais revisões necessárias.

LEÃO

Signo de Leão, o céu indica que pode ser um bom momento para interações sociais, com chances de experiências coletivas gratificantes. Ponderar bem antes de decidir é aconselhado para evitar erros desnecessários.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, o céu indica um destaque na comunicação, que pode levar a uma troca de ideias produtiva. A área familiar também ganha destaque, podendo ser um bom momento para se dedicar às tarefas de casa. Fique atento a possíveis ajustes necessários, já que Mercúrio está retrógrado.

LIBRA

O céu indica para o signo de Libra uma semana propícia para comunicação e intercâmbio de ideias. É um ótimo momento para expandir o conhecimento. Vale a pena também ficar de olho no orçamento e otimizar recursos, seguindo sugestões de Mercúrio retrógrado e a chegada da Lua Nova.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, o céu indica potencial para empreender, com o Sol brilhando na área material. A chegada da Lua Nova sugere uma postura aberta a mudanças, mas tome cuidado para ponderar os prós e contras dos eventos, já que Mercúrio está retrógrado.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o céu desta segunda-feira indica maior consciência do seu próprio potencial e necessidade de soltar o que já não serve. Com a Lua Nova e a entrada do Sol em Sagitário, aprimore-se com os desafios.

CAPRICÓRNIO

Para quem é do signo de Capricórnio, o céu indica a possibilidade de uma semana mais introspectiva. Há chance de dificuldades surgirem para fortalecimento pessoal. O sol na área de crise e Mercúrio retrógrado podem trazer esse panorama. Considere o apoio dos amigos.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, o céu indica renovação de ambições profissionais e revitalização de parcerias. É um bom momento para refletir sobre desafios e crescer com eles. No amor, priorizar o relacionamento e buscar o equilíbrio emocional pode trazer serenidade e clareza. Manter o diálogo em primeiro plano pode ser um diferencial.

PEIXES

Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de refortalecimento de ideais e um aumento da produtividade no trabalho. Pode ser uma boa hora para identificar e corrigir falhas na trajetória. No amor, a Lua Nova sugere a necessidade de decisões assertivas e equilíbrio entre problemas e compromissos da relação.





O ANJO: Haheuiah

Quem nasce sob esta influência mora com a família por longo período. Muitas vezes, depois do casamento, procura locais próximos, numa convivência quase que diária com os familiares. Dotado de grande poder espiritual, amadurecimento e discernimento, é um grande amigo, com quem todos gostam de conviver. Possui inteligência analítica e procura respostas dentro dos conceitos religiosos, para tudo que se passa no mundo.





O SANTO: Santa Isabel da Hungria

Era filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Andechs-Meran, descendente dos condes de Andechs-Meran. Casou com o duque Luís da Turíngia, filho do Landgrave Hermano I e de Sofia da Bavária. Isabel tinha 4 anos e Luís 11. Os príncipes tiveram três filhos e viveram uma grande história de amor. Tanto que atraiu sobre Isabel os ciúmes da sogra. Influenciada pela espiritualidade franciscana, quis viver a pobreza voluntária total, mas foi desaconselhada pelo diretor espiritual. Ao partir para as cruzadas, Luís IV faleceu de peste. Esta dor foi acrescida de maiores agruras quando seus cunhados expulsaram-na do castelo com os filhos. Anos depois, pediram perdão a Isabel e restauraram seus bens e propriedades. Ela usou parte da fortuna para construir um hospital. Morreu em 1231, com 24 anos.



