Programe-se: confira agenda cultural desta segunda, 17 de novembro (17/11)

Foto: Nicolas Leiva/Divulgação Está aberta para visitação a primeira grande atração de Natal do shopping Iguatemi Bosque

Está aberta para visitação a primeira grande atração de Natal do shopping Iguatemi Bosque. Com mais de 300 metros quadrados, a pista de patinação do empreendimento convida crianças, jovens e adultos a deslizarem pelo gelo. A estrutura Iguatemi Ice Park está instalada na Praça da Magazine Luiza e tem ambientação temática. A pista vale para público a partir de 5 anos. Para crianças entre 2 e 4 anos, há um trenó guiado pelos monitores da atração. Para patinar, é preciso levar um par de meias.

Quando: segunda a sexta-feira, das 10h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas

segunda a sexta-feira, das 10h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 80 (uma hora) e R$ 65 (30 minutos); R$ 40 (trenó para crianças de 2 a 4 anos); R$ 15 (par de meias personalizadas); vendas no Sympla





Fomento à Cultura

Para promover qualificação e atualização de profissionais que atuam no campo cultural, a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), com o apoio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), realiza o Seminário “Fomento à Cultura e suas novas perspectivas”. Participam gestores dos campos cultural e jurídico. São discutidas questões ligadas à atualização e complementação das legislações municipais e adaptações adminisrativas quanto às inovações do Marco Regulatório de Fomento à Cultura.

Quando: segunda-feira, 24, a partir das 14 horas; terça-feira, 25, a partir das 9 horas

Onde: Teatro Antonieta Noronha (Rua Pereira Filgueiras, 4 - Centro)

Acesso gratuito mediante inscrição via formulário eletrônico (bit.ly/4p3Pyqe)



Truque de Mestre

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o terceiro filme da franquia "Truque de Mestre". No filme, os cavaleiros J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan) retornam para mais uma aventura. Agora, os ilusionistas são desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Com uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa em reviravoltas e mágicas para derrubar uma empresa corrupta que lava dinheiro para criminosos.

Quando e onde: Ingresso.com

Ocupação artística

Estão abertas as inscrições para o Edital de Ocupação Artística 2026 do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). A iniciativa visa receber propostas de artistas para ocupação dos espaços das unidades do centro cultural. É possível enviar projetos nas linguagens de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura e Formação. O edital visa promover a valorização da cultura, fomentar e difundir a produção cultural, além de contemplar a diversidade de manifestações artísticas.

Quando: até 28 de novembro

Onde: prosas.com.br/editais/15982