Confira agenda cultural desta terça-feira, 18 de novembro (18/11)
Vida & Arte

Confira agenda cultural desta terça-feira, 18 de novembro (18/11)

Francisco Manoel Martins ministra minicurso "Tradução em Línguas de Sinais, Cultura e Acessibilidades Dissidentes: Práticas Anticapacitistas e Antirracistas" na Casa Barão de Camocim

Negras Fortalezas

Celebrando o Mês da Consciência Negra, a Casa Barão de Camocim e o Centro Cultural Belchior recebem o projeto Negras Fortalezas nesta terça-feira, 18. No equipamento do Centro será realizado o minicurso "Tradução em Línguas de Sinais, Cultura e Acessibilidades Dissidentes: Práticas Anticapacitistas e Antirracistas", com Francisco Manoel, das 15h às 17 horas. Já no espaço da Praia de Iracema, o público é convidado a participar do workshop "Produção para Backstage", com Fernanda Sobral, às 18 horas.

  • 15h às 17 horas: Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)
  • 18 horas: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

Wicked: Parte 2 é estrela do por Ariana Grande como Glinda e Cynthia Erivo como Elphaba

Wicked 2

Filme de fantasia musical mais aguardado do ano, "Wicked Parte 2" estreia nesta quarta-feira, 19, em cinemas por todo o Brasil. Em Fortaleza, os fãs de Elphaba e Glinda e de toda Oz podem assistir à sequência do longa-metragem de John M. Chu nas salas dos shoppings Messejana, Via Sul, Jóquei, RioMar, RioMar Kennedy, North Shopping, Iguatemi, Parangaba e Del Paseo. Para quem ainda não garantiu seu ingresso, ainda é possível adquirir no Ingresso.com. Horários das sessões e valores também podem ser conferidos no site.

  • Quando: quarta-feira, 19, horários variados
  • Onde: cinemas de Fortaleza
  • Vendas: Ingresso.com

 

FORTALEZA, CE, BR - 29.10.2025 Fachada do Centro Cultural Banco do Nordeste (Fco Fontenele/O POVO)
FORTALEZA, CE, BR - 29.10.2025 Fachada do Centro Cultural Banco do Nordeste (Fco Fontenele/O POVO)

Formação no CCBNB

Nesta terça-feira, 18, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe o curso "Shake That Thing - a História Sexual do Blues", a partir das 14 horas. Ministrado pelo autor Alexandre Rocha, a formação aborda o gênero musical afro-americano, no qual será analisado historicamente a partir da estética e linguagem erótica. O momento gratuito possui classificação indicativa para maiores de 18 anos e contará com suporte audiovisual ilustrativo.

  • Quando: terça-feira, 18, às 14 horas
  • Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D'eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

 

