Confira agenda cultural desta terça-feira, 18 de novembro (18/11)

Negras Fortalezas

Celebrando o Mês da Consciência Negra, a Casa Barão de Camocim e o Centro Cultural Belchior recebem o projeto Negras Fortalezas nesta terça-feira, 18. No equipamento do Centro será realizado o minicurso "Tradução em Línguas de Sinais, Cultura e Acessibilidades Dissidentes: Práticas Anticapacitistas e Antirracistas", com Francisco Manoel, das 15h às 17 horas. Já no espaço da Praia de Iracema, o público é convidado a participar do workshop "Produção para Backstage", com Fernanda Sobral, às 18 horas.

15h às 17 horas: Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro) 18 horas: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Wicked 2

Filme de fantasia musical mais aguardado do ano, "Wicked Parte 2" estreia nesta quarta-feira, 19, em cinemas por todo o Brasil. Em Fortaleza, os fãs de Elphaba e Glinda e de toda Oz podem assistir à sequência do longa-metragem de John M. Chu nas salas dos shoppings Messejana, Via Sul, Jóquei, RioMar, RioMar Kennedy, North Shopping, Iguatemi, Parangaba e Del Paseo. Para quem ainda não garantiu seu ingresso, ainda é possível adquirir no Ingresso.com. Horários das sessões e valores também podem ser conferidos no site.

Quando: quarta-feira, 19, horários variados

quarta-feira, 19, horários variados Onde: cinemas de Fortaleza

cinemas de Fortaleza Vendas: Ingresso.com





Formação no CCBNB

Nesta terça-feira, 18, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe o curso "Shake That Thing - a História Sexual do Blues", a partir das 14 horas. Ministrado pelo autor Alexandre Rocha, a formação aborda o gênero musical afro-americano, no qual será analisado historicamente a partir da estética e linguagem erótica. O momento gratuito possui classificação indicativa para maiores de 18 anos e contará com suporte audiovisual ilustrativo.

Quando: terça-feira, 18, às 14 horas

terça-feira, 18, às 14 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D'eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D'eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no OutGo



