Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 18 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um dia sedutor, graças à Lua e Vênus. Isso pode abrir caminho para atrair a pessoa que você quer por perto. Há chances de prosperidade nas parcerias que vem cultivando, até na área patrimonial. Fique atento aos seus desejos, mas sem se deixar dominar.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um momento de maior interação emocional com pessoas queridas. Há chance de trocas criativas e apoio mútuo. Na área amorosa, é crucial ter firmeza e defender os sentimentos para manter o romance em alta.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um período de autocuidado e valorização do bem-estar mútuo em casa e no trabalho. Uma atmosfera benevolente com a Lua e Vênus promove uma qualidade superior na rotina e na convivência.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu sugere um dia agradável, valorizando desde as coisas simples às mais sofisticadas. Há uma boa chance de encontrar satisfação em todas as áreas da vida. Use sua criatividade para realizar seus desejos.
23/07 a 22/08
O céu indica que o signo de Leão hoje deve encontrar harmonia na área doméstica, com a chance de encontrar prazer nas pequenas tarefas diárias. Seu senso estético pode estar mais apurado, considere melhorar a decoração da casa.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica elevação do carisma com a conexão da Lua e Vênus na área da comunicação. Esta energia pode proporcionar maior popularidade e oportunidades profissionais devido ao reconhecimento de suas habilidades.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um momento propício para investir no bem-estar diário e na autoestima. Pode ser um bom período para cuidar de si e praticar generosidade. Fique atento aos gastos!
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para valorizar a qualidade do seu próprio valor e ir atrás de conquistas pessoais.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que brota maior consciência acerca de desafios que abalam a autoestima. É um bom momento para rever padrões emocionais. Dica: valorize-se em sua trajetória pessoal e profissional.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu aponta que a conexão com amigos é fortalecida. Momentos de prazer em grupo tendem a ser agradáveis. Aproveite esta fase para ressaltar sua jovialidade.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um dia para destacar seus talentos e a criatividade em projetos profissionais. Sua dedicação trará contatos relevantes e reconhecimento.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica uma busca por atividades que ampliem a mente e a criatividade. O equilíbrio emocional ajuda a enfrentar os desafios, enquanto a inovação pode trazer surpresas agradáveis.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, possui serenidade, moderação, equilíbrio, autocontrole, harmonia e paciência. Assim, consegue com mais facilidade que os outros, estabilidade emocional, profissional e material. Benevolente mesmo com os inimigos, vive de maneira plena, tem alegria e prazer em viver. Sua vida não tem travas ou limites. Geralmente um autodidata, é bem informado sobre qualquer assunto.
O SANTO
Localizadas em Roma, a dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo papa Silvestre, que governou a igreja entre 314 a 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo papa Sirício, cujo pontificado ocorreu de 384 a 399. Na cripta da Basílica de São Pedro descansam seus restos mortais. Nesta celebração é ressaltada a importância dos apóstolos. Um foi o grande condutor e primeiro papa da Igreja, o outro desbravou a evangelização e levou Cristo aos gentios. No ano 323, Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro, a pedido da sua mãe, Santa Helena. Durante o pontificado de Júlio II, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra. Em 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas sua reconstrução ficou mais formosa.