Chico Chico retorna a Fortaleza com nova turnê

Foto: Divulgação/ Maira Suarez Chico Chico faz show em Fortaleza

O cantor Chico Chico retorna a Fortaleza para apresentar seu sétimo álbum no palco do Teatro Rio Mar Fortaleza. A apresentação está prevista para domingo, 18 de janeiro, às 20 horas. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Uhuu ou na bilheteria do teatro.

O artista volta à capital cearense quatro meses depois da apresentação do show "Estopim", no Náutico Atlético Cearense. Agora, com a turnê do álbum "Let It Burn/Deixa Arder", lançado em 24 de outubro. O show celebra seu novo disco - que mistura rock, música eletrônica e ritmos da cultura popular brasileira. Cantor e compositor, Chico Chico é filho da artista brasileira Cássia Eller.

Em entrevista realizada em outubro para O POVO, o artista comentou sobre o seu prazer em levar aos palcos "A Felicidade", música que está inclusa no seu novo disco, o "Let It Burn/Deixa Arder".

O cantor revela estar feliz com o novo lançamento: "Sinto como um trabalho coletivo, meu, do produtor Pedro Fonseca e dos músicos incríveis que participam. Lançar um projeto novo sempre traz essa sensação de nova etapa, estou muito empolgado para sair em turnê com 'Let It Burn/Deixa Arder'".





"Let It Burn/Deixa Arder"

Quando: domingo, 18 de janeiro, 20 horas

Onde: Teatro Rio Mar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 110

Vendas: no site Uhuu ou na bilheteria do teatro, de terça-feira a sábado, das 14h às 20 horas, exceto feriados

Mais informações: @teatroriomarfortaleza