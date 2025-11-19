Confira a programação cultural desta quarta-feira, 19 de novembro

Como parte da programação do 3º Festival Afrocearensidades, o Theatro José de Alencar (TJA) recebe apresentação especial nesta quarta-feira, 19. O Maracatu Vozes da África comemora 45 anos de arte e revisita sua trajetória como Tesouro Vivo do Estado do Ceará e Patrimônio Imaterial da Cidade de Fortaleza. Há homenagens a nomes que ajudaram a escrever a história do maracatu e compositores, artistas, mestres e apoiadores recebem comendas.
Inclusão Social
A Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) recebe o seminário "Inclusão Social Através da Cultura". O encontro é promovido pelo projeto Bloco Baixaria: Baixinhos do Mincharia e visa debater a importância da inclusão social por meio de ações e iniciativas culturais. No seminário, será gerado um documento com sugestões e reivindicações para medidas de acessibilidade e inclusão, por meio da cultura, para crianças com deficiência e doenças.
Samba de Oyá
O restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa estreia o projeto "Samba de Oyá"; A iniciativa busca celebrar a força, a ancestralidade e a alegria da música brasileira. Ela é inaugurada na véspera do Dia da Consciência Negra. O espaço é animado pelo Batuque Samba de Roda (foto). Além da música, o público pode aproveitar chopp em dobro e buffet de petiscos feitos pela chef Didda Carneiro. O projeto receberá uma vez por mês artistas e grupos que têm o samba como destaque no repertório.
Mostra Partilha
A Mostra Partilha é uma parceria da Vila das Artes com o Cinema do Dragão e exibe filmes de estudantes da Escola de Audiovisual. O público confere produções da 2ª Turma do Curso de Realização em Animação e da 7ª Turma do Curso de Realização Audiovisual. Há debates com os realizadores após as sessões.
JamRock
Com sete de horas de festa, o JamRock celebra nove anos de história e de amor ao reggae. A programação reúne shows de diferentes artistas na véspera de feriado. Sobem ao palco nomes como Rebel Lion, Freedom Sounds, Junior Dread, Camila Alves, Greg Vibration, Bandit Dubwise e DJ Maresia.