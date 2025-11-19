Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 19 de novembro
Vida & Arte

Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 19 de novembro

Áries

21/03 a 20/04

Para o signo de Áries, o céu indica que a Lua Nova pode trazer um período de intensidade emocional e renovação pessoal. Seu foco pode se voltar para as relações e amizades, criando trocas genuínas. Pode ser um bom momento para transformar a intimidade em área de cura e renovação afetiva.

Touro

21/04 a 20/05

Para o signo de Touro, o céu indica revitalização nas parcerias graças à Lua Nova na área dos relacionamentos. É um bom momento para redescobrir afinidades e resgatar o prazer de compartilhar a vida. Sol, Mercúrio, Vênus e Lua estimulam trocas enriquecedoras e novas alianças.

Gêmeos

21/05 a 20/06

A Lua Nova em trânsito pelo setor do cotidiano estimula a renovação de hábitos e atitudes que promovam o seu bem-estar e o das pessoas próximas. O encontro formado por Sol, Mercúrio e Vênus reforça a importância de equilibrar eficiência e prazer nas tarefas diárias, tornando o convívio mais leve e harmonioso.

Câncer

21/06 a 22/07

O céu sugere, para o signo de Câncer, um dia voltado para as relações sociais. Pode ser um bom momento para fortalecer amizades e expandir suas redes sociais, possibilitando conhecer pessoas novas e interessantes.

Leão

23/07 a 22/08

Para o signo de Leão, o céu indica uma chance de revitalização emocional e afetiva. Experiências leves podem beneficiar o ambiente familiar e as relações pessoais. Pode ser um bom momento para reconectar com as raízes culturais.

Virgem

23/08 a 22/09

Para o signo de Virgem, a Lua Nova parece revitalizar o pensamento, sugerindo um momento de novos aprendizados e diálogos enriquecedores. Esse fenômeno pode trazer destaque para projetos coletivos inovadores.

Libra

23/09 a 22/10

Para o signo de Libra, o céu indica a oportunidade de buscar novas maneiras de ganhar dinheiro e revitalizar seu patrimônio. Sua criatividade está em alta, o que pode otimizar recursos e gerar prosperidade, valorizando a economia criativa em um contexto sustentável.

Escorpião

23/10 a 21/11

Para o signo de Escorpião, a Lua Nova pode marcar um momento de renovação. Este momento possibilita a abertura para novas experiências, favorecendo um diálogo autêntico e a troca de ideias para seus projetos.

Sagitário

22/11 a 21/12

Para o signo de Sagitário, a Lua Nova na área de crises pode indicar um tempo de transformação e cura interna. Eventuais perdas podem ser vistas como chances para renovação e para deixar situações inúteis para trás.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom momento para se abrir a novas conexões sociais, fortalecendo antigas amizades e expandindo sua rede, graças à Lua Nova na área de amigos se associando a Sol, Mercúrio e Vênus. Aproveite para desfrutar de momentos agradáveis e trocas culturais.

Aquário

21/01 a 18/02

Para o signo de Aquário, o céu sugere um bom momento para inovações na área profissional, abrindo caminho para novas oportunidades. Investir em estudos para adquirir novas habilidades pode ser uma boa.

Peixes

19/02 a 20/03

Para o signo de Peixes, o céu indica uma fase de expansão mental, trazendo novas ideias e potencializando a comunicação. Sol, Mercúrio e Vênus contribuem para um equilíbrio entre mente, coração e espírito, favorecendo escolhas conscientes.

Anjo

O ANJO

Haaiah

Protege os que procuram a verdade; favorece nos processos; induz à contemplação das coisas divinas; domina a política, os diplomatas, os tratados de paz e de comércio e todas as convenções em geral. Influi sobre os empregados do correio e telégrafo, sobre os agentes e as expedições secretas. O gênio contrário influi sobre os traidores, ambiciosos e conspiradores.

Santo

O SANTO

São Roque González

Nasceu em Assunção, Paraguai, em 1576. Filho espanhóis, cristãos de elevada posição social. Desde cedo preocupou-se com a sorte dos índios. Estudou com jesuítas e foi ordenado sacerdote aos 22 anos. Recém-ordenado, teve sua primeira missão junto aos índios ervateiros na serra de Maracaju. Não queria honrarias, por isso recusou o cargo de provisor e vigário geral da diocese. Decidiu tomar carreira jesuítica. Em 1611, ganhou do padre Torres Bollo um quadro de Nossa Senhora da Conceição, que lhe acompanharia nas missões. A 3 de maio de 1626, celebrou a primeira missa no solo gaúcho brasileiro. Em 15 de novembro de 1628, emissários do feiticeiro Nheçu, que dominava região próxima, descarregaram dois violentos golpes de clava na cabeça de Roque.

 

