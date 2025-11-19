'Shadow of The Colossus' completa 20 anos na história dos games

Foto: Divulgação/Sony Interactive Entertainment Shadow of the Colossus foi lançado em 2005 e recebeu um remake em 2018

A indústria dos videogames, com tantos títulos relevantes ao longo da história, celebra um grande marco em 2025: os 20 anos de "Shadow of The Colossus".

A obra foi lançada em outubro de 2005 para o PlayStation 2, sendo desenvolvida pela SCE Japan Studio e publicada pela Sony Computer Entertainment. Uma remasterização saiu para o PS3 em 2011 e um remake foi lançado para o PS4 em 2018, com uma posterior versão de PS5.

Com um enredo intrigante e uma atmosfera única, o aniversariante "Shadow of The Colossus" integra o seleto grupo de melhores e maiores jogos da história.

O produto conta a história de Wander, um jovem que entra nas Terras Proibidas com o desejo de ressuscitar o personagem Mono. A garota foi morta em um sacrifício porque acreditava-se que ela teria um destino amaldiçoado.

Dormin, uma misteriosa entidade em tais terras, diz que ressuscitará Mono se Wander derrotar 16 criaturas espalhadas pelo local - são os colossos. A única companhia na tarefa é a égua Agro, que serve como transporte e até como auxílio nas batalhas.

Enredo traz poucos diálogos, mas tem estabilidade

A humanidade é o grande ponto da tragédia de Wander. Fisicamente, isso se dá porque o protagonista tropeça, cai, fica sem fôlego e não é invencível. Sentimentalmente, é pela incapacidade de aceitar a finitude ao tentar reverter a morte de Mono. "Almas que foram perdidas não podem ser resgatadas… Não é essa a lei dos mortais?", questiona Dormin no início.

O enredo traz poucos diálogos, mas há mérito ao explicar o que se passa na jornada de forma menos verbal. Não é por acaso que o jogo influenciou diversas obras ao longo desses 20 anos, como "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2017) e "Elden Ring" (2022).

A jogabilidade de "Shadow of The Colossus" consiste em utilizar uma espada para que a luz do sol mostre onde estão os colossos. Em uma ordem fixa, cada batalha exige um deslocamento pelas terras proibidas.

Wander utiliza sua espada e seu arco ao longo das 16 etapas. As três primeiras servem como um "tutorial", demonstrando os principais truques: achar pontos fracos, escalar os adversários e utilizar o ambiente ao redor. É pela grandiosidade nos confrontos e pelas distintas soluções em cada um que as lutas se mostraram épicas e inovadoras.

Entre colossos pacíficos e agressivos, os duelos acontecem em solo, na água ou até no ar. A melancolia também está presente: tais criaturas antagonizam Wander e fazem parte de sua missão, mas não são vilãs.

Não há personagens além dos colossos no mapa e não há missões secundárias. O máximo é coletar caudas de lagartos para elevar a barra de fôlego e ingerir frutas para aumentar a vida. A solidão, por ser reflexiva, preenche a jornada e evita quaisquer vazios.

Sob direção de Fumito Ueda, "Shadow of the Colossus" entrega uma visão de arte memorável e um belo jogo de cores nos ambientes. Os gráficos já eram ótimos em 2005, no PS2, ainda mais considerando a enormidade do mapa.

'Shadow of The Colossus' inspira grandes da indústria

O remake do PS4, desenvolvido pela Bluepoint Games com auxílio do Japan Studio, melhora os gráficos, entrega um bom desempenho e ainda traz um modo foto. As imperfeições técnicas ficam em segundo plano por conta da imersão que se tem nas florestas, nos campos, nos desertos e nas ruínas das terras proibidas.

A trilha sonora sabe estar presente nos momentos certos. Em outras ocasiões, a atmosfera sonora cumpre o seu papel com o cavalgar de Agro, o cantar dos pássaros ou até o vento balançando simples folhas.

Melancolia, conflitos, reflexões e questionamentos acompanham cada hora da campanha, que tem um ritmo satisfatório e foge da simples ideia de apontar heróis e vilões.

Alcançar status de relevância no mundo dos videogames já é raro, mas manter tal feito por duas décadas é grandioso. "Shadow of the Colossus" é presença certa em listas de melhores jogos porque trouxe uma experiência inovadora e emocionante.

É natural que nem todos gostem, já que a cultura envolve subjetividade, mas o teste sempre será válido. Sucessor espiritual de "Ico" (2001) e parte do mesmo mundo de "The Last Guardian" (2016), a obra expande um universo intrigante.

Com uma história repleta de belos momentos, um mapa deslumbrante e um combate único, "Shadow of the Colossus" fez e faz por merecer a fama.





"Shadow of The Colossus"

Onde adquirir: www.playstation.com.br

"Shadow of The Colossus"

