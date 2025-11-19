Logo O POVO+
'Shadow of The Colossus' completa 20 anos na história dos games
'Shadow of The Colossus' completa 20 anos na história dos games

Lançado em 2005, "Shadow of The Colossus" completa 20 anos na lista de principais jogos
Shadow of the Colossus foi lançado em 2005 e recebeu um remake em 2018 (Foto: Divulgação/Sony Interactive Entertainment)
Foto: Divulgação/Sony Interactive Entertainment Shadow of the Colossus foi lançado em 2005 e recebeu um remake em 2018

A indústria dos videogames, com tantos títulos relevantes ao longo da história, celebra um grande marco em 2025: os 20 anos de "Shadow of The Colossus".

A obra foi lançada em outubro de 2005 para o PlayStation 2, sendo desenvolvida pela SCE Japan Studio e publicada pela Sony Computer Entertainment. Uma remasterização saiu para o PS3 em 2011 e um remake foi lançado para o PS4 em 2018, com uma posterior versão de PS5.

Com um enredo intrigante e uma atmosfera única, o aniversariante "Shadow of The Colossus" integra o seleto grupo de melhores e maiores jogos da história.

O produto conta a história de Wander, um jovem que entra nas Terras Proibidas com o desejo de ressuscitar o personagem Mono. A garota foi morta em um sacrifício porque acreditava-se que ela teria um destino amaldiçoado.

Dormin, uma misteriosa entidade em tais terras, diz que ressuscitará Mono se Wander derrotar 16 criaturas espalhadas pelo local - são os colossos. A única companhia na tarefa é a égua Agro, que serve como transporte e até como auxílio nas batalhas.

Enredo traz poucos diálogos, mas tem estabilidade

A humanidade é o grande ponto da tragédia de Wander. Fisicamente, isso se dá porque o protagonista tropeça, cai, fica sem fôlego e não é invencível. Sentimentalmente, é pela incapacidade de aceitar a finitude ao tentar reverter a morte de Mono. "Almas que foram perdidas não podem ser resgatadas… Não é essa a lei dos mortais?", questiona Dormin no início.

O enredo traz poucos diálogos, mas há mérito ao explicar o que se passa na jornada de forma menos verbal. Não é por acaso que o jogo influenciou diversas obras ao longo desses 20 anos, como "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2017) e "Elden Ring" (2022).

A jogabilidade de "Shadow of The Colossus" consiste em utilizar uma espada para que a luz do sol mostre onde estão os colossos. Em uma ordem fixa, cada batalha exige um deslocamento pelas terras proibidas.

Wander utiliza sua espada e seu arco ao longo das 16 etapas. As três primeiras servem como um "tutorial", demonstrando os principais truques: achar pontos fracos, escalar os adversários e utilizar o ambiente ao redor. É pela grandiosidade nos confrontos e pelas distintas soluções em cada um que as lutas se mostraram épicas e inovadoras.

Entre colossos pacíficos e agressivos, os duelos acontecem em solo, na água ou até no ar. A melancolia também está presente: tais criaturas antagonizam Wander e fazem parte de sua missão, mas não são vilãs.

Não há personagens além dos colossos no mapa e não há missões secundárias. O máximo é coletar caudas de lagartos para elevar a barra de fôlego e ingerir frutas para aumentar a vida. A solidão, por ser reflexiva, preenche a jornada e evita quaisquer vazios.

Sob direção de Fumito Ueda, "Shadow of the Colossus" entrega uma visão de arte memorável e um belo jogo de cores nos ambientes. Os gráficos já eram ótimos em 2005, no PS2, ainda mais considerando a enormidade do mapa.

'Shadow of The Colossus' inspira grandes da indústria

O remake do PS4, desenvolvido pela Bluepoint Games com auxílio do Japan Studio, melhora os gráficos, entrega um bom desempenho e ainda traz um modo foto. As imperfeições técnicas ficam em segundo plano por conta da imersão que se tem nas florestas, nos campos, nos desertos e nas ruínas das terras proibidas.

A trilha sonora sabe estar presente nos momentos certos. Em outras ocasiões, a atmosfera sonora cumpre o seu papel com o cavalgar de Agro, o cantar dos pássaros ou até o vento balançando simples folhas.

Melancolia, conflitos, reflexões e questionamentos acompanham cada hora da campanha, que tem um ritmo satisfatório e foge da simples ideia de apontar heróis e vilões.

Alcançar status de relevância no mundo dos videogames já é raro, mas manter tal feito por duas décadas é grandioso. "Shadow of the Colossus" é presença certa em listas de melhores jogos porque trouxe uma experiência inovadora e emocionante.

É natural que nem todos gostem, já que a cultura envolve subjetividade, mas o teste sempre será válido. Sucessor espiritual de "Ico" (2001) e parte do mesmo mundo de "The Last Guardian" (2016), a obra expande um universo intrigante.

Com uma história repleta de belos momentos, um mapa deslumbrante e um combate único, "Shadow of the Colossus" fez e faz por merecer a fama.

 

