Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 20 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Marte na área espiritual pode ser um convite para reforçar a força interna ao vivenciar experiências que expandem a visão de mundo. Encare dificuldades como oportunidades de mudança.

Touro 21/04 a 20/05 O céu indica para o signo de Touro um aumento na autoconfiança, especialmente para lidar com questões que exigem energia e rapidez, mesmo frente a obstáculos. Pode ser um bom momento para estruturar suas ações e confiar no seu potencial.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para ações coletivas, apesar de possíveis conflitos. Uma gestão equilibrada pode trazer conquistas. Recomenda-se evitar competições.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase propícia à prática de exercícios e ações energizantes. Reforce sua saúde e organize sua vida. No trabalho, a união pode ser um diferencial, porém estejam prontos para possíveis conflitos.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica que o encontro entre Lua e Marte sugere um dia de dinamismo e diversão. Talvez seja um bom momento para sair da rotina, encontrar amigos e experimentar coisas novas na área de prazeres. Contudo, é essencial respeitar o tempo e escolhas dos outros, sem acelerar o ritmo.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um momento desafiador na área familiar. Situações estressantes com parentes podem surgir, mas a dica é manter a calma.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica aumento de autoconfiança, o que traz segurança para expor suas ideias. Em momentos de pressão, é possível uma postura defensiva. Mantenha a calma e use argumentos sensíveis.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica uma quinta-feira de maior produtividade, mesmo diante de possíveis conflitos nos relacionamentos. Reunião de Lua e Marte sugere foco em ações específicas e uma atitude colaborativa com os outros.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu sugere enfrentamento de desafios que demandam decisões firmes. Tenha paciência, nem tudo pode ser resolvido de imediato. Crie estratégias para curto, médio e longo prazos.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica união e força nos relacionamentos. Pode ser um bom momento para liderar atividades de grupo, só lembre-se de valorizar as opiniões de todos.