Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 20 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Marte na área espiritual pode ser um convite para reforçar a força interna ao vivenciar experiências que expandem a visão de mundo. Encare dificuldades como oportunidades de mudança.
21/04 a 20/05
O céu indica para o signo de Touro um aumento na autoconfiança, especialmente para lidar com questões que exigem energia e rapidez, mesmo frente a obstáculos. Pode ser um bom momento para estruturar suas ações e confiar no seu potencial.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para ações coletivas, apesar de possíveis conflitos. Uma gestão equilibrada pode trazer conquistas. Recomenda-se evitar competições.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase propícia à prática de exercícios e ações energizantes. Reforce sua saúde e organize sua vida. No trabalho, a união pode ser um diferencial, porém estejam prontos para possíveis conflitos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que o encontro entre Lua e Marte sugere um dia de dinamismo e diversão. Talvez seja um bom momento para sair da rotina, encontrar amigos e experimentar coisas novas na área de prazeres. Contudo, é essencial respeitar o tempo e escolhas dos outros, sem acelerar o ritmo.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um momento desafiador na área familiar. Situações estressantes com parentes podem surgir, mas a dica é manter a calma.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica aumento de autoconfiança, o que traz segurança para expor suas ideias. Em momentos de pressão, é possível uma postura defensiva. Mantenha a calma e use argumentos sensíveis.
23/10 a 21/11
Para o signo de Libra, o céu indica aumento de autoconfiança, o que traz segurança para expor suas ideias. Em momentos de pressão, é possível uma postura defensiva. Mantenha a calma e use argumentos sensíveis.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma quinta-feira de maior produtividade, mesmo diante de possíveis conflitos nos relacionamentos. Reunião de Lua e Marte sugere foco em ações específicas e uma atitude colaborativa com os outros.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu sugere enfrentamento de desafios que demandam decisões firmes. Tenha paciência, nem tudo pode ser resolvido de imediato. Crie estratégias para curto, médio e longo prazos.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica união e força nos relacionamentos. Pode ser um bom momento para liderar atividades de grupo, só lembre-se de valorizar as opiniões de todos.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que pode ser um bom momento para ser firme em suas metas profissionais. Contudo, evite conflitos ao lidar com oposições.
O ANJO
Confunde os maus e caluniadores, livra dos inimigos, protege os acusados inocentes, propaga as luzes, a civilização e a liberdade. Dá sobriedade, favorece a posição social; faz amar a paz, a justiça, as ciências, as artes e a Literatura. O gênio contrário favorece a ignorância, a escravidão e a intolerância. Quem nasce sob esta influência deste anjo, é inteligente, equilibrado e maduro.
O SANTO
Em 325, ocorreu o primeiro Concílio Ecumênico em Niceia, Ásia Menor. Na ocasião, foi definida a divindade de Cristo contra as heresias de Ario: "Cristo é Deus, Luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro". No ano de 1925, Pio XI proclamou o reconhecimento da realeza de Cristo. A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, mas, com a nova reforma de 1969, foi transferida para o último domingo do Ano Litúrgico. Desta forma, fica claro que Jesus Cristo, o Rei, é a meta da nossa peregrinação terrena. Na encíclica de Pio XI, foi instituída a festividade de Cristo Rei, realizando um convite para que ele reine em nossa mente, e para que possamos agir com uma perfeita submissão, devendo estar firme e constante aos assentimentos, às verdades reveladas e à Doutrina de Cristo.