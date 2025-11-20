Logo O POVO+
Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana
Vida & Arte

Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Da música à exposição, o fim de semana em Fortaleza está repleto de eventos e atividades que vão divertir todos os públicos
Dadá Coelho apresenta stand-up comedy
Foto: Renata Freire/Divulgação Dadá Coelho apresenta stand-up comedy "Cuscuz na mão" em Fortaleza

Stand-up comedy

A atriz Dadá Coelho retorna para Fortaleza com a apresentação de humor “Cuscuz na mão”, que ocorre neste domingo, 23, no Teatro Brasil Tropical. Comediante, roteirista e apresentadora, a artista convida o público cearense a acompanhar a preparação de um cuscuz, um dos pratos típicos do Nordeste, no palco enquanto debate acerca da liberdade feminina e outras temáticas com muito humor.

  • Quando: domingo, 23, às 19 horas
  • Onde: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). À venda no Sympla
"Rito de Demarcação", de Ziel Karapotó, na Galeria da Liberdade

Galeria da Liberdade

Neste sábado, 22, a partir das 16 horas, a Galeria da Liberdade realiza a abertura da exposição "... e se não for agora, um dia será…", que reúne 21 obras de artistas de variados estados do Brasil, além da Argentina, sob o tema "Memória, Verdade e Justiça" com instalações, fotografias, pinturas, colagens e outras formas artísticas. A mostra convida o público a refletir e relembrar as perdas da sociedade durante o período da Ditadura Militar.

  • Quando: sábado, 22, às 16 horas
  • Onde: Galeria da Liberdade (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
  • Gratuito

 

Alice Dote
Alice Dote

Exposição visual

No sábado, 22, às 15h30min, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza a abertura da 1ª exposição individual da cearense Alice Dote. "O nome disso não é fome" reúne 19 pinturas e uma videoperformance. A mostra apresenta fotografias de nus e naturezas mortas.

  • Quando: sábado, 22, às 15h30min
  • Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Classificação indicativa: a partir de 18 anos
  • Gratuito

 

Paulinho Moska apresenta o show
Paulinho Moska apresenta o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional" em Fortaleza

Violões Fênix

O cantor Paulinho Moska realiza o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional" neste domingo, 23, no Cineteatro São Luiz. Em seu repertório, Paulinho revisita canções como "Pensando em Você", "A Idade do Céu", "Lágrimas de Diamantes" e "Muito Pouco". No show, Moska utiliza instrumentos musicais feitos com madeira reaproveitada do incêndio no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro.

  • Quando: domingo, 23, às 18 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)
  • Vendas: Sympla

 

Coletivo MarÉHouse apresenta
Coletivo MarÉHouse apresenta "A maré vai subir" no Ocupa MIS 2023

Sons da Ancestralidade

O Museu da Imagem e do Som promove nesta quinta-feira, 20, o evento "Sons da Ancestralidade: Artes e potências negras no MIS" que tem programação gratuita das 14h às 21 horas com oficinas de gastronomia, dança e fotografia, apresentações musicais com MarÉHouse, Samba Kanjerê, Luiza Nobel e Cabulosa, e feira de empreendedorismo.

  • Quando: quinta-feira, 20, das 14h às 21 horas
  • Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
  • Gratuito

 

Luana Camarah

O Pub 5 Elementos recebe neste sábado, 22, a cantora e compositora Luana Camarah. A artista, que participou do reality show musical The Voice Brasil nas edições de 2013 e 2023, integra a agenda do espaço que também terá shows das bandas Mysteryman e Yrden. Os ingressos estão à venda no OutGo, com quatro opções de setores disponíveis.

  • Quando: sábado, 22, a partir das 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Vendas: OutGo

 

Baile Bateu

Neste sábado, 22, a partir das 16 horas, a Arena Iracema recebe o "Baile Bateu: Edição As Mais Pedidas". Reunindo as músicas de funk mais aguardadas pelo público de Fortaleza, a festa promete animar o espaço até às 22 horas. O momento será comandado por DJ Carina, DJ Pedro Alencar, DJ Rennó, DJ Babita e DJ Elk. Os ingressos estão à venda no site ShotGun, no valor de R$ 35.

  • Quando: sábado, 22, das 16h às 22 horas
  • Onde: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: ShotGun

 

