Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Renata Freire/Divulgação Dadá Coelho apresenta stand-up comedy "Cuscuz na mão" em Fortaleza

Stand-up comedy

A atriz Dadá Coelho retorna para Fortaleza com a apresentação de humor “Cuscuz na mão”, que ocorre neste domingo, 23, no Teatro Brasil Tropical. Comediante, roteirista e apresentadora, a artista convida o público cearense a acompanhar a preparação de um cuscuz, um dos pratos típicos do Nordeste, no palco enquanto debate acerca da liberdade feminina e outras temáticas com muito humor.

Quando: domingo, 23, às 19 horas



domingo, 23, às 19 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles)



Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). À venda no Sympla

Galeria da Liberdade

Neste sábado, 22, a partir das 16 horas, a Galeria da Liberdade realiza a abertura da exposição "... e se não for agora, um dia será…", que reúne 21 obras de artistas de variados estados do Brasil, além da Argentina, sob o tema "Memória, Verdade e Justiça" com instalações, fotografias, pinturas, colagens e outras formas artísticas. A mostra convida o público a refletir e relembrar as perdas da sociedade durante o período da Ditadura Militar.

Quando: sábado, 22, às 16 horas

sábado, 22, às 16 horas Onde: Galeria da Liberdade (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Galeria da Liberdade (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Exposição visual

No sábado, 22, às 15h30min, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza a abertura da 1ª exposição individual da cearense Alice Dote. "O nome disso não é fome" reúne 19 pinturas e uma videoperformance. A mostra apresenta fotografias de nus e naturezas mortas.

Quando: sábado, 22, às 15h30min

sábado, 22, às 15h30min Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Classificação indicativa: a partir de 18 anos

a partir de 18 anos Gratuito





Violões Fênix

O cantor Paulinho Moska realiza o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional" neste domingo, 23, no Cineteatro São Luiz. Em seu repertório, Paulinho revisita canções como "Pensando em Você", "A Idade do Céu", "Lágrimas de Diamantes" e "Muito Pouco". No show, Moska utiliza instrumentos musicais feitos com madeira reaproveitada do incêndio no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro.

Quando: domingo, 23, às 18 horas

domingo, 23, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) Vendas: Sympla





Sons da Ancestralidade

O Museu da Imagem e do Som promove nesta quinta-feira, 20, o evento "Sons da Ancestralidade: Artes e potências negras no MIS" que tem programação gratuita das 14h às 21 horas com oficinas de gastronomia, dança e fotografia, apresentações musicais com MarÉHouse, Samba Kanjerê, Luiza Nobel e Cabulosa, e feira de empreendedorismo.

Quando: quinta-feira, 20, das 14h às 21 horas

quinta-feira, 20, das 14h às 21 horas Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Luana Camarah

O Pub 5 Elementos recebe neste sábado, 22, a cantora e compositora Luana Camarah. A artista, que participou do reality show musical The Voice Brasil nas edições de 2013 e 2023, integra a agenda do espaço que também terá shows das bandas Mysteryman e Yrden. Os ingressos estão à venda no OutGo, com quatro opções de setores disponíveis.

Quando: sábado, 22, a partir das 20 horas

sábado, 22, a partir das 20 horas Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)

Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota) Quanto: a partir de R$ 60

a partir de R$ 60 Vendas: OutGo





Baile Bateu

Neste sábado, 22, a partir das 16 horas, a Arena Iracema recebe o "Baile Bateu: Edição As Mais Pedidas". Reunindo as músicas de funk mais aguardadas pelo público de Fortaleza, a festa promete animar o espaço até às 22 horas. O momento será comandado por DJ Carina, DJ Pedro Alencar, DJ Rennó, DJ Babita e DJ Elk. Os ingressos estão à venda no site ShotGun, no valor de R$ 35.

Quando: sábado, 22, das 16h às 22 horas

sábado, 22, das 16h às 22 horas Onde: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: R$ 35

R$ 35 Vendas: ShotGun



