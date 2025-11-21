Logo O POVO+
Confira agenda cultural desta sexta-feira, 21 de novembro (21/11)
Comentar
Vida & Arte

Confira agenda cultural desta sexta-feira, 21 de novembro (21/11)

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Sambista cearense Marilene Sales (Foto: Reprodução/Instagram @marilene_sales_sambista)
Foto: Reprodução/Instagram @marilene_sales_sambista Sambista cearense Marilene Sales

Samba pra Elas

Nesta sexta-feira, 21, o Moto Libre realiza o "Samba pra Elas" com o grupo Essas Mulheres, que inicia às 21h30min. A noite terá apresentações de Theresa Rachel, Marilene Sales, Gabi Nunes, Lis Pereira e Samya Kássia. O evento busca fomentar o samba feito por mulheres de Fortaleza.

  • Quando: sexta-feira, 21, a partir das 21h30min
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30. À venda no Sympla
Escritor e humorista Luciano Lopes, conhecido pela personagem Luana do Crato, é autor do livro
Escritor e humorista Luciano Lopes, conhecido pela personagem Luana do Crato, é autor do livro "Mariquinha Maricota", publicado pelas Edições Demócrito Rocha (EDR)

Jornada Literária

O escritor, produtor e humorista Luciano Lopes, conhecido por sua personagem humorística Luana do Crato, realiza na região do Cariri até sexta-feira, 21, o projeto Jornada Literária Mariquinha Maricota: Histórias que Educam e Inspiram, que distribui a estudantes, professores e comunidades locais exemplares do livro "Mariquinha Maricota", publicado pelas Edições Demócrito Rocha (EDR). Todas as atividades contam com Libras, audiodescrição e espaços adaptados.

  • Quando: sexta-feira, 21, a partir das 8 horas
  • Onde: Juazeiro do Norte e Crato
  • Mais informações: @mariquinhamaricota

 

Peça
Peça "Metendo a Boca"

Teatro

O Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste recebe nesta sexta-feira, 21, o espetáculo "Metendo a Boca". A apresentação acompanha um rapaz que, ainda na infância, se viu silenciado devido ao seu jeito de ser. A peça lançada em 2024 aborda temáticas LGBT , sexualidade, aceitação e respeito. Os ingressos são gratuitos, com retirada no site OutGo.

  • Quando: sexta-feira, 21
  • Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada no OutGo
  • Mais informações: @ccbnb_fortaleza e @metendoaboca

 

Casa Absurda

A Barlavento Cia. realiza nesta sexta-feira, 21, o espetáculo "A Espera", na Casa Absurda. A peça acompanha Circe e Brena, duas atrizes que encontram desafios durante a jornada de criação artística. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

  • Quando: sexta-feira, 21, às 19 horas
  • Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). À venda no Sympla

 

Paradão Popular

Nesta sexta-feira, 21, a Vibe 085, casa de shows localizada na Praia de Iracema, recebe a festa "Paradão Popular: Baile das Onças". Na proposta de promover festas com a temática brega em Fortaleza, o evento deste fim de semana irá reunir o ritmo aos estilos musicais guitarrada, lambada e carimbó. No comando dos toca-discos, os DJs Canuto e Lenze prometem animar o público das 21h às 2 horas.

  • Quando: sexta-feira, 21, das 21h às 2 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15. À vendas no OutGo

 

O que você achou desse conteúdo?