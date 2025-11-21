Confira agenda cultural desta sexta-feira, 21 de novembro (21/11)

Nesta sexta-feira, 21, o Moto Libre realiza o "Samba pra Elas" com o grupo Essas Mulheres, que inicia às 21h30min. A noite terá apresentações de Theresa Rachel, Marilene Sales, Gabi Nunes, Lis Pereira e Samya Kássia. O evento busca fomentar o samba feito por mulheres de Fortaleza.
Jornada Literária
O escritor, produtor e humorista Luciano Lopes, conhecido por sua personagem humorística Luana do Crato, realiza na região do Cariri até sexta-feira, 21, o projeto Jornada Literária Mariquinha Maricota: Histórias que Educam e Inspiram, que distribui a estudantes, professores e comunidades locais exemplares do livro "Mariquinha Maricota", publicado pelas Edições Demócrito Rocha (EDR). Todas as atividades contam com Libras, audiodescrição e espaços adaptados.
Teatro
O Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste recebe nesta sexta-feira, 21, o espetáculo "Metendo a Boca". A apresentação acompanha um rapaz que, ainda na infância, se viu silenciado devido ao seu jeito de ser. A peça lançada em 2024 aborda temáticas LGBT , sexualidade, aceitação e respeito. Os ingressos são gratuitos, com retirada no site OutGo.
Casa Absurda
A Barlavento Cia. realiza nesta sexta-feira, 21, o espetáculo "A Espera", na Casa Absurda. A peça acompanha Circe e Brena, duas atrizes que encontram desafios durante a jornada de criação artística. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).
Paradão Popular
Nesta sexta-feira, 21, a Vibe 085, casa de shows localizada na Praia de Iracema, recebe a festa "Paradão Popular: Baile das Onças". Na proposta de promover festas com a temática brega em Fortaleza, o evento deste fim de semana irá reunir o ritmo aos estilos musicais guitarrada, lambada e carimbó. No comando dos toca-discos, os DJs Canuto e Lenze prometem animar o público das 21h às 2 horas.