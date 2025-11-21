horóscopo personare

ÁRIES

Signo de Áries, o céu indica que uma postura decidida pode acompanhar você, porém é prudente evitar radicalismos. Para dar um passo importante, amadureça suas ideias e lhes dê um sentido maior, a partir do momento que o Sol entra em sua área espiritual.

TOURO

Para o signo de Touro, o céu indica maior sensibilidade hoje. Com a conjunção de Lua-Marte, evite explosões de temperamento que possam prejudicar o bom senso. Fortaleça-se por dentro, já que o Sol ilumina sua área íntima.

GÊMEOS

Para o signo de Gêmeos, a reunião da Lua e Marte indica possibilidade de estreitar laços com pessoas de forte personalidade. Um pouco de empatia e diplomacia pode ser essencial para manter a harmonia, principalmente com tensões envolvendo Saturno e Netuno no ar.

CÂNCER

Para o signo de Câncer, o encontro de Lua e Marte revigora o corpo e a mente, apontando para aumento da produtividade. O ingresso do Sol na área diária e de saúde traz mais força vital. Preste atenção aos cuidados antes de tomar decisões, considerando o desafio lunar com Saturno e Netuno.

LEÃO

O céu indica uma conexão com pessoas vibrantes na área social para o signo de Leão nesta sexta-feira. Há chance de seu carisma aumentar e gerar a sinergia desejada. No entanto, não perca de vista suas responsabilidades pessoais.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, a combinação Lua-Marte sugere um bom momento para gerir a rotina e buscar objetivos e melhorias. O céu indica possibilidade de avanço na área familiar com a chegada do Sol.

LIBRA

Para o signo de Libra, o céu indica a importância de dar voz a todos na interação com as pessoas. O aprendizado deve ser valorizado, pois o Sol se aproxima da área da comunicação.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, o céu indica uma proliferação de proatividade e determinação. Mesmo assim, é importante refletir para tomar decisões firmes, e evitar atropelos. Há chances de aperfeiçoamento na gestão de projetos, devido à entrada do Sol na área material.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o encontro Lua-Marte indica uma possível impulsividade. Esteja atento para evitar imprudências. O céu sugere que o cuidado consigo mesmo e o fortalecimento emocional são importantes com a entrada do Sol em seu signo.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o céu indica que é necessário cultivar mais autocontrole na gestão dos desafios. O aumenta a sua percepção sobre as melhorias necessárias.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, o céu indica chance de sucesso em atividades em grupo, ressaltando a importância da cooperação. Pode ser um bom momento para valorizar amizades.

PEIXES

Para o signo de Peixes, sexta-feira indica chances de evolução na área profissional. Com a Lua e Marte em sintonia, é hora de usar a determinação para expandir horizontes. Cuidado com conflitos nas alianças, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno.

o anjo Seheiah

Quem nasce sob esta influência tem bom senso, age com prudência e sabedoria. Resiste a tudo com dignidade e tudo em sua vida funciona de modo perfeito. Autêntico, verdadeiro, consegue sair-se bem nas situações mais caóticas, devido às ideias luminosas que surgem repentinamente, com a ajuda do anjo. Sua força espiritual está ligada aos anjos curadores e, inconscientemente, ajuda a melhorar o sofrimento humano.

O SANTO Apresentação de Nossa Senhora no Templo

A festa da apresentação de Nossa Senhora ao Templo recorda, segundo os evangelhos apócrifos, o dia em que Maria, ainda criança, vai ao templo de Jerusalém para se consagrar a Deus. Depois de ter celebrado a natividade de Maria no dia 8 de setembro e, quatro dias depois, a festa do seu santíssimo nome, que lhe foi imposto logo após o nascimento. A validade do acontecimento possui alicerce na tradição que a liga à Dedicação da Igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do templo de Jerusalém. A Igreja não pretende dar realce apenas ao acontecimento histórico, que não existe nos Evangelhos, mas ao dom total da jovem de Nazaré, que, ao ouvir a frase "Bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática", se preparou para ser "templo do Filho".