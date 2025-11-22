Cartografia do Lazer: confira roteiro por lojas de jogos em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 13-06-2024: Jogos analógicos do Balboa's, espaço que conta com uma variedade de jogos de tabuleiro e card games. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Oportunidade para reunir os amigos, familiares e gerar conexões que vão além da diversão. Dedicar tempo a jogos, sejam eles longe das telas ou mesmo os eletrônicos, pode ser uma válvula importante para desenvolver habilidades ou se entregar ao lazer. Nos últimos anos, os jogos de mesa (também chamados de boardgames) têm crescido em adesão do público.

Nesse leque estão jogos de cartas como Uno, tabuleiros como Monopoly, os que envolvem peças únicas, como dominó, e diversas opções atualizadas. Em Fortaleza, há lojas e até restaurantes que disponibilizam aos clientes jogos para compra, aluguel ou para uso no momento da estadia. Jogos de videogame também surgem na lista. A seguir, confira empreendimentos na capital cearense que se destacam pelos jogos.

Dominaria

A Dominaria tem foco principal em jogos de cartas colecionáveis, como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, Digimon, One Piece, Flesh and Blood e Star Wars, vendendo decks e cartas avulsas. A loja também organiza eventos do segmento e aluga e vende jogos de tabuleiro/mesa de marcas como Grow, Buró, Galápagos e Grok.

Onde: Rua Juvenal Galeno, 512 - Benfica

Rua Juvenal Galeno, 512 - Benfica Mais informações: Instagram @dominariacg e telefone (85) 3253.3940

Pixel Burguer

Quer conciliar jogatinas com refeições? Em Fortaleza, é possível encontrar estabelecimentos com essa proposta, como a hamburgueria temática Pixel Burger. Em todas as mesas ficam disponíveis consoles para os clientes gratuitamente, como Playstation 1 e 2 e Atari. Há também jogos de mesa e os preços para alugar variam conforme o tempo de uso e o item escolhido. Há opções como Detector de Mentiras (R$ 9,90 por 30 minutos), Pula Pirata (R$11,90 por 30 minutos), Jenga (R$ 4,99 por 30 minutos) e Eu Sou? (R$ 8,90 por 30 minutos).

Onde: Avenida Eng. Luiz Vieira, 920 - De Lourdes

Avenida Eng. Luiz Vieira, 920 - De Lourdes Mais informações: no Instagram @pixelburgerbr e no telefone (85) 98851.0400

Studio Games

Com lazer diário, a Studio Games oferece em Fortaleza espaços amplos com diversas plataformas de entretenimento digital, como arena de esportes eletrônicos, realidade virtual, consoles, simulador automobilístico e simulador de voo. Há computadores de alto desempenho e cursos voltados para a área de jogos e tecnologia. A loja funciona como um local de lazer para gamers e como escola.

Onde: Iguatemi Bosque (Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Mais informações: no Instagram @studiogames.fortaleza e no telefone (85) 99236.7982

Balboa's Hobby Games

Em funcionamento há 12 anos, a Balboa's Hobby Games é referência em Fortaleza entre lojas que oferecem jogos de tabuleiro e de mesa tanto para aluguel quanto para venda. O acervo reúne mais de 1.500 itens e é possível pagar valores fixos para jogar no local, alugar ou comprar jogos para levar para casa. O local é ponto de encontro para jogadores de jogos de cartas colecionáveis, com competições organizadas regularmente. O espaço também oferece cardápio com entradas e hambúrgueres.

Onde: Rua Maria Tomásia, 208 - Aldeota

Rua Maria Tomásia, 208 - Aldeota Mais informações: @balboashobbygames no Instagram e no telefone (85) 98223.9922

Redzone

Uma loja especializada em card games nacionais e importados, acessórios e artigos geeks se apresenta como opção para reunir amantes desse universo. Na Redzone Cards e Games, são vendidas cartas avulsas de Magic e produtos selados de Magic e Pokémon, além de campeonatos específicos. A casa cobra consumação mínima de R$ 10 e jogadores costumam se reunir no local para trocar experiências.

Onde: Avenida Edilson Brasil Soares, 770 - Segundo piso, Sala 3 - Edson Queiroz

Mais informações: @redzonecg no Instagram e no telefone (85) 99814.5516

Reboot

A Reboot Comic Store foi criada em 2012 e é uma livraria especializada em quadrinhos, mangás e outros artigos nerds e geeks. Bastante conhecida por esse acervo, a loja também realiza atividades relacionadas a jogos de cartas. No momento, a Reboot promove torneios de card games de Pokémon, Lorcana e Riftbound.

Onde: Shopping Benfica (Avenida Carapinima, 2200 - Loja 127 - Térreo - Benfica)

Mais informações: @rebootcomicstore e no telefone (85) 98827.2429

Nerds a Bordo

Criada para disseminar a paixão pelos jogos de tabuleiro e incentivar novas pessoas a se unirem por esse tipo de entretenimento, a loja Nerds a Bordo faz aluguel de jogos. Itens de marcas como Grow, Buró e Meeple estão no "cardápio". Os valores variam de acordo com os jogos selecionados e é possível até fazer um plano de assinatura para aproveitar mais board games pagando menos.

Onde: Rua Noruega, 42 - Maraponga

Mais informações: @nerdsabordo e no telefone (85) 98642.1779





