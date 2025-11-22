Logo O POVO+
Confira a programação cultural deste sábado, 22 de novembro (22/11)
Vida & Arte

Confira a programação cultural deste sábado, 22 de novembro (22/11)

Wilemara Barros apresenta espetáculo de dança
Foto: Luciano Gomes/Divulgação Wilemara Barros apresenta espetáculo de dança "Preta Rainha"

A bailarina Wilemara Barros apresenta o solo autobiográfico "Preta Rainha" neste sábado, 22. A obra parte do mergulho íntimo da artista em sua história e traz memórias e reflexões construídas no palco e fora dele. Dança, canto, percussão e espiritualidade se entrelaçam na produção que vibra identidade. Vagas são limitadas a 40 lugares, preenchidos por ordem de chegada.

  • Quando: sábado, 22, às 18 horas
  • Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)
  • Gratuito

 

Filme
Filme "Suçuarana" é exibido no Cineteatro São Luiz

Cinema

O Cineteatro São Luiz recebe neste sábado, 22, exibições do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin). O evento é dedicado às produções cinematográficas dos países lusófonos. Como parte da Mostra de Longas, são apresentados os filmes brasileiros "As Polacas" e "Suçuarana".

  • Quando: sábado, 22, a partir das 14 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Gratuito

 

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.04.2025: Aniversario de Fortaleza 299, Luiza Nobel, Theatro José de Alencar. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)
Sabiaguaba

Neste sábado, 22, o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba é palco de show da cantora e compositora cearense Luiza Noobel. Ela se apresenta como parte da programação do Festival Afrocearensidades 2025. O repertório reúne canções de soul, MPB, R&B e ritmos afro-brasileiros. Além do show, é realizada a Feirinha Criativa da Sabiaguaba.

  • Quando: sábado, 22, a partir das 17 horas
  • Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)
  • Gratuito

 

Léo Santana foi primeira atração anunciada no Carnaval de Aracati 2026
Léo Santana foi primeira atração anunciada no Carnaval de Aracati 2026

Baile da Santinha

Volta a ser realizado em Fortaleza neste sábado, 22, a festa Baile da Santinha. Sobem ao palco do Marina Park Hotel atrações como Kamisa10, Rubynho, Pagod’Art e Wiu. O festival é comandado pelo principal nome da noite, Léo Santana, dono de hits como “Posturado e Calma”, “Contatinho”, “Cama Repetida” e “Perna Bamba”.

  • Quando: sábado, 22, a partir das 18 horas
  • Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 35; vendas no site ST Ingressos e nas lojas Ponto da Moda e Best Make
