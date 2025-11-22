Confira a programação cultural deste sábado, 22 de novembro (22/11)

Foto: Luciano Gomes/Divulgação Wilemara Barros apresenta espetáculo de dança "Preta Rainha"

A bailarina Wilemara Barros apresenta o solo autobiográfico "Preta Rainha" neste sábado, 22. A obra parte do mergulho íntimo da artista em sua história e traz memórias e reflexões construídas no palco e fora dele. Dança, canto, percussão e espiritualidade se entrelaçam na produção que vibra identidade. Vagas são limitadas a 40 lugares, preenchidos por ordem de chegada.

Quando: sábado, 22, às 18 horas

sábado, 22, às 18 horas Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)

Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro) Gratuito





Cinema

O Cineteatro São Luiz recebe neste sábado, 22, exibições do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin). O evento é dedicado às produções cinematográficas dos países lusófonos. Como parte da Mostra de Longas, são apresentados os filmes brasileiros "As Polacas" e "Suçuarana".

Quando: sábado, 22, a partir das 14 horas

sábado, 22, a partir das 14 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito







Sabiaguaba

Neste sábado, 22, o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba é palco de show da cantora e compositora cearense Luiza Noobel. Ela se apresenta como parte da programação do Festival Afrocearensidades 2025. O repertório reúne canções de soul, MPB, R&B e ritmos afro-brasileiros. Além do show, é realizada a Feirinha Criativa da Sabiaguaba.

Quando: sábado, 22, a partir das 17 horas

sábado, 22, a partir das 17 horas Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba) Gratuito





Baile da Santinha

Volta a ser realizado em Fortaleza neste sábado, 22, a festa Baile da Santinha. Sobem ao palco do Marina Park Hotel atrações como Kamisa10, Rubynho, Pagod’Art e Wiu. O festival é comandado pelo principal nome da noite, Léo Santana, dono de hits como “Posturado e Calma”, “Contatinho”, “Cama Repetida” e “Perna Bamba”.