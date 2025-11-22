Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 22 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica uma abertura para autoconhecimento e expansão de horizontes neste sábado. Harmonizar-se com o ambiente e valorizar afinidades pode promover um clima de paz.
21/04 a 20/05
O sábado promete ser de introspecção para o signo de Touro. O sol, agora na área íntima, ilumina partes pouco conhecidas da sua personalidade. Use esse momento para lidar com suas inseguranças e restaurar a confiança. No amor, distensione o clima e acredite na força para superar obstáculos.
21/05 a 20/06
Para você, signo de Gêmeos, o Sol na área de relacionamentos indica um bom momento para estreitar laços de fraternidade e lealdade. Aproveite para cultivar parcerias ativas e se fazer presente na vida das pessoas que ama.
21/06 a 22/07
O céu indica fortalecimento da vitalidade para o signo de Câncer, trazendo mais confiança e produtividade na vida rotineira, seja em casa ou no trabalho.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o sábado reserva encontros alegres e a chance de ampliar suas conexões, até mesmo no profissional e familiar. Seu carisma está em alta, busque fazer contatos que colaboram para seus objetivos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que este é um bom momento para fortalecer laços familiares e dar uma atenção especial ao lar. Valorize atividades que te conectem às suas origens e às pessoas queridas.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra neste sábado, o céu indica um bom momento para assertividade na comunicação e defesa dos próprios interesses. Além disso, busque aprimorar o conteúdo das informações que absorve e compartilha, se desafiando a aprender mais.
23/10 a 21/11
No signo de Escorpião, o céu indica um potencial aumento de energia empreendedora e sensibilidade para oportunidades financeiras. Confie na estratégia para otimizar recursos.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um momento de destaque na área profissional e pessoal. Seu carisma está em alta, aproveite para conquistar suas metas.
22/12 a 20/01
O céu indica que este é o momento do signo de Capricórnio refletir sobre fraquezas que precisam ser fortalecidas. Busque serenidade e evite a tristeza.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o sábado é um bom dia para valorizar as amizades e promover um ambiente agradável na convivência social. Explorar novos contatos também pode ser interessante.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um dia repleto de vitalidade no trabalho, oferecendo a chance de maior engajamento em projetos e tarefas diárias. É um bom momento para valorizar suas vocações.
O ANJO
Defende dos inimigos visíveis e invisíveis; domina e favorece os sentimentos religiosos, a filosofia divina e a meditação; confere o amor das virtudes e destrói as obras dos ímpios. O gênio contrário domina o fanatismo e a hipocrisia, favorecendo os inimigos da religião e dos bons costumes. Quem nasce sob esta influência, se distinguirá por suas qualidades, por seu zelo em propagar a verdade e destruir os escritos falsos e caluniadores.
O SANTO
Era uma nobre jovem romana, foi martirizada por volta do ano 230, durante o império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. Cecília era esposa do patrício Valeriano, para quem, no dia do matrimônio, revelou ter-se convertido ao cristianismo e feito voto de virgindade perpétua e indicou que ele fizesse o mesmo. Valeriano aceitou e foi catequizado e batizado, junto com seu irmão, pelo papa Urbano I. Ambos os irmãos foram presos, torturados e decapitados por ordem do prefeito Turcio Almachio. Por conseguinte, Almachio decidiu também matar Cecília, trancada em uma terma, em alta temperatura. Depois de um dia e uma noite, os guardas a encontraram viva. Almachio mandou decapitá-la. Cecília morreu após três dias de agonia.