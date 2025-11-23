Confira agenda cultural deste domingo, 23 de novembro (23/11)

Foto: Bruno Poletti/Divulgação Mano Brown

A Praça Verde do Dragão do Mar recebe show do rapper Mano Brown neste domingo, 23, a partir das 17 horas. Com o "Baile da Praça", o artista paulista traz no repertório canções de sua trajetória com o Racionais MC's e sucessos da carreira solo. O momento terá convidados especiais.

Quando: domingo, 23, a partir das 17 horas

domingo, 23, a partir das 17 horas Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 64,50

a partir de R$ 64,50 Vendas: Meaple

Teatro da Praia

O Teatro da Praia apresenta o espetáculo "Casa Broder Brasil" no domingo, 23. A peça de humor acompanha uma família que tem sua casa transformada em um reality show e é vigiada por câmeras enquanto vive uma rotina comum com situações cotidianas.

Quando: domingo, 23, às 20 horas

domingo, 23, às 20 horas Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas: Sympla



Manifesto Papangu

O Teatro Dragão do Mar recebe neste domingo, 23, o espetáculo "Manifesto Papangu", com os artistas Alexandre Américo e Wellington Gadelha. A performance reflete os limites e possibilidades dos corpos negros e suas presenças na sociedade.

Quando: domingo, 23, às 19 horas

domingo, 23, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas: Sympla



Teatro Carlos Câmara

O Teatro Carlos Câmara promove agenda gratuita em celebração ao Dia da Consciência Negra neste domingo, 23. A partir das 14 horas, o público confere a exposição "Retratos", com obras de Bob Wolfenson. Na sequência, ocorre o sarau "Axé e Palavra", do coletivo Escritores de Portal, e o show "Preta Punk", com Luiza Nobel.

Quando: domingo, 23, a partir das 14 horas

domingo, 23, a partir das 14 horas Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)

Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro) Gratuito



Ingressos com desconto

O Festival Eu Quero Rock está com os ingressos com desconto até este domingo, 23, ao usar o cupom "Blackrock" no site Bilheto. Marcado para o dia 30 de novembro, o evento terá shows das bandas Fresno, Terno Rei, Rancore, Jovens Seus, Menores Atos e Backdrop Falls.

Quando: domingo, 30, a partir das 15 horas

domingo, 30, a partir das 15 horas Onde: Shopping RioMar (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping RioMar (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 120

a partir de R$ 120 Vendas: Bilheto



