Confira agenda cultural deste domingo, 23 de novembro (23/11)

A Praça Verde do Dragão do Mar recebe show do rapper Mano Brown neste domingo, 23, a partir das 17 horas. Com o "Baile da Praça", o artista paulista traz no repertório canções de sua trajetória com o Racionais MC's e sucessos da carreira solo. O momento terá convidados especiais.
Teatro da Praia
O Teatro da Praia apresenta o espetáculo "Casa Broder Brasil" no domingo, 23. A peça de humor acompanha uma família que tem sua casa transformada em um reality show e é vigiada por câmeras enquanto vive uma rotina comum com situações cotidianas.
Manifesto Papangu
O Teatro Dragão do Mar recebe neste domingo, 23, o espetáculo "Manifesto Papangu", com os artistas Alexandre Américo e Wellington Gadelha. A performance reflete os limites e possibilidades dos corpos negros e suas presenças na sociedade.
Teatro Carlos Câmara
O Teatro Carlos Câmara promove agenda gratuita em celebração ao Dia da Consciência Negra neste domingo, 23. A partir das 14 horas, o público confere a exposição "Retratos", com obras de Bob Wolfenson. Na sequência, ocorre o sarau "Axé e Palavra", do coletivo Escritores de Portal, e o show "Preta Punk", com Luiza Nobel.
Ingressos com desconto
O Festival Eu Quero Rock está com os ingressos com desconto até este domingo, 23, ao usar o cupom "Blackrock" no site Bilheto. Marcado para o dia 30 de novembro, o evento terá shows das bandas Fresno, Terno Rei, Rancore, Jovens Seus, Menores Atos e Backdrop Falls.