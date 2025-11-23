Logo O POVO+
Confira agenda cultural deste domingo, 23 de novembro (23/11)
Confira agenda cultural deste domingo, 23 de novembro (23/11)

Mano Brown (Foto: Bruno Poletti/Divulgação )
Foto: Bruno Poletti/Divulgação Mano Brown

A Praça Verde do Dragão do Mar recebe show do rapper Mano Brown neste domingo, 23, a partir das 17 horas. Com o "Baile da Praça", o artista paulista traz no repertório canções de sua trajetória com o Racionais MC's e sucessos da carreira solo. O momento terá convidados especiais.

  • Quando: domingo, 23, a partir das 17 horas
  • Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 64,50
  • Vendas: Meaple

 

"Casa Broder Brasil" no Teatro da Praia

Teatro da Praia

O Teatro da Praia apresenta o espetáculo "Casa Broder Brasil" no domingo, 23. A peça de humor acompanha uma família que tem sua casa transformada em um reality show e é vigiada por câmeras enquanto vive uma rotina comum com situações cotidianas.

  • Quando: domingo, 23, às 20 horas
  • Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Manifesto Papangu

O Teatro Dragão do Mar recebe neste domingo, 23, o espetáculo "Manifesto Papangu", com os artistas Alexandre Américo e Wellington Gadelha. A performance reflete os limites e possibilidades dos corpos negros e suas presenças na sociedade.

  • Quando: domingo, 23, às 19 horas
  • Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)
  • Vendas: Sympla 
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.04.2025: Aniversario de Fortaleza 299, Luiza Nobel, Theatro José de Alencar. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.04.2025: Aniversario de Fortaleza 299, Luiza Nobel, Theatro José de Alencar. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Teatro Carlos Câmara

O Teatro Carlos Câmara promove agenda gratuita em celebração ao Dia da Consciência Negra neste domingo, 23. A partir das 14 horas, o público confere a exposição "Retratos", com obras de Bob Wolfenson. Na sequência, ocorre o sarau "Axé e Palavra", do coletivo Escritores de Portal, e o show "Preta Punk", com Luiza Nobel.

  • Quando: domingo, 23, a partir das 14 horas
  • Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)
  • Gratuito
Lançamento de novo álbum da banda Fresno terá audição coletiva
Ingressos com desconto

O Festival Eu Quero Rock está com os ingressos com desconto até este domingo, 23, ao usar o cupom "Blackrock" no site Bilheto. Marcado para o dia 30 de novembro, o evento terá shows das bandas Fresno, Terno Rei, Rancore, Jovens Seus, Menores Atos e Backdrop Falls.

  • Quando: domingo, 30, a partir das 15 horas
  • Onde: Shopping RioMar (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 120
  • Vendas: Bilheto

 

