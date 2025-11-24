Confira a programação desta segunda-feira, 24 de novembro (24/11)

Foto: Mariana Parente/Divulgação Natal da Central de Artesanato do Ceará (CeArt) tem árvore decorada com milhares de animais e flores em crochês

A Secretaria da Proteção Social (SPS) lança nesta segunda-feira, 24, o Natal da Central de Artesanato do Ceará (CeArt). O evento ocorre na Praça Luíza Távora com inauguração da árvore de Natal do espaço e divulgação do resultado do 28º Concurso de Presépio Artesanal CeArt. A árvore é composta por milhares de flores e animais em crochê, produzidas por 65 artesãs de Solonópole, Jaguaribara, Fortaleza, Itapipoca, Tururu e Limoeiro do Norte. A instalação homenageia a técnica e os saberes das crocheteiras do Ceará. No evento também estarão expostos os presépios do concurso.

Quando: segunda-feira, 24, às 18 horas

segunda-feira, 24, às 18 horas Onde: Praça Luíza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota)

Praça Luíza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota) Gratuito





Black Friday

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) está com campanha de Black Friday, com descontos que vão de 30% a 44% para quem deseja participar do Curso Técnico em Secretaria Escolar. O aluno que se matricular garante também acesso gratuito a cursos livres da FDR e à assinatura do O POVO+ e do Clube O POVO durante a formação. O curso é on-line e tem início imediato e carga horária de 1.500 horas, incluindo estágio supervisionado e módulos sobre gestão, atendimento, legislação e tecnologias educacionais.

Quando: descontos de Black Friday até domingo, 30

Onde: conteudo.fdr.org.br/curso-tecnico-secretaria-escolar



Roda de Saberes

O Complexo Gastronômico da Sabiaguaba é palco de destaque nesta segunda-feira, 24, para o evento "Roda de Saberes: Entre Parteiras, Rezadeiras e Benzedeiras". O encontro de cura, memória e ancestralidade reúne mulheres guardiãs de saberes tradicionais. A atividade faz parte da luta pelo Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Para participar do momento não é necessário realizar inscrição prévia. O evento é livre e gratuito.

Quando: segunda-feira, 24, às 16 horas

segunda-feira, 24, às 16 horas Onde: Complexo Gastronômico da Sabiaguaba (R. Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)

Complexo Gastronômico da Sabiaguaba (R. Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba) Gratuito





Última semana

A exposição "Zé Pinto — 100 Anos", no Museu de Arte da Universidade do Ceará (Mauc), segue para a última semana de visitação. Na mostra, é possível conferir esculturas em sucada do cearense Zé Pinto. São exibidas obras do profissional que consolidou estética própria ao transformar restos de metal em personagens da memória popular nordestina, como nas esculturas Rendeira, Maria Bonita e Lampião. Documentos históricos do arquivo institucional do Mauc também estão expostos.

Quando: até quinta-feira, 27; visitação das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

até quinta-feira, 27; visitação das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito



