Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza

Foto: JoaoFilho Tavares Giovana Bezerra é atração do Réveillon 2026 do Marina Park

Da Aldeota à Praia do Futuro, diversas são as opções pela orla e em bairros centrais para aqueles que ainda não decidiram onde passar a virada de 2025 para 2026.

Mesmo com grandes shows no Aterro da Praia de Iracema, a festa de Réveillon em Fortaleza se amplia e leva os turistas e residentes a buscarem alternativas que unem música de todos os estilos, comida e bebida até as primeiras horas do novo ano.

Para além dos clubes tradicionais da Capital, barracas de praia e casas de shows também promovem festas que prometem não deixar a energia diminuir.

Pensando em facilitar a escolha de quem ainda não decidiu onde assistir aos fogos de artifício e renovar as promessas - seja pulando as ondas ou passando por baixo da mesa -, o Vida&Arte reuniu opções para passar o Réveillon 2026 em Fortaleza.





5 Elementos Pub

Atrações: Mr. Joe Black, Amanda Alves e Killer Queen

Mr. Joe Black, Amanda Alves e Killer Queen Serviços: estacionamento gratuito e distribuição de taças personalizadas

estacionamento gratuito e distribuição de taças personalizadas Quando: a partir das 21 horas

a partir das 21 horas Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)

5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota) Quanto: opções a partir de R$ 300. Crianças até 12 anos não pagam

opções a partir de R$ 300. Crianças até 12 anos não pagam Vendas e mais informações: @5elementoscervejariaepub, (85) 98505-5505 ou presencialmente no local





Turatti

Atrações: Ingrid Sales, Rádio Blá e Sinal Verde

Ingrid Sales, Rádio Blá e Sinal Verde Serviços: open food, open bar, estacionamento gratuito e taça personalizada

open food, open bar, estacionamento gratuito e taça personalizada Quando: a partir das 19 horas

a partir das 19 horas Onde: Cervejaria Turatti (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

Cervejaria Turatti (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota) Quanto: a partir de R$ 499,50. Crianças até 8 anos não pagam

a partir de R$ 499,50. Crianças até 8 anos não pagam Vendas e mais informações: @cervejariaturatti, (85) 98117-2829 ou presencialmente no local



Mestre Sussa

Atrações: Yuri Castro e Xand Félix

Yuri Castro e Xand Félix Quando: a partir de 21 horas

a partir de 21 horas Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)

Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 500, com parte do valor revertido em consumação

a partir de R$ 500, com parte do valor revertido em consumação Vendas e mais informações: @mestresussa e (85) 99105-5443



Santa Praia

Atrações: Banda Sousete, Grupo Deixe in Off, Arthur Bacanna e Manu Amorim

Banda Sousete, Grupo Deixe in Off, Arthur Bacanna e Manu Amorim Serviços: open bar, serviço de buffet e espaço kids

open bar, serviço de buffet e espaço kids Quando: a partir das 22 horas

a partir das 22 horas Onde: Barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antônio Diogo)

Barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antônio Diogo) Quanto : a partir de R$ 210. Crianças de até 9 anos não pagam

: a partir de R$ 210. Crianças de até 9 anos não pagam Vendas e mais informações: @santa_praia e OutGo



Náutico Atlético Cearense

Atrações: Naiara Ferrer, Bella Vox e DJ Felipe Cavagnac

Naiara Ferrer, Bella Vox e DJ Felipe Cavagnac Serviços: serviço de buffet e espaço kids

serviço de buffet e espaço kids Quando: a partir das 20 horas

a partir das 20 horas Onde: Náutico Atlético Cearense (avenida da Abolição, 2727, Meireles)

Náutico Atlético Cearense (avenida da Abolição, 2727, Meireles) Quanto: opções a partir de R$ 500

opções a partir de R$ 500 Vendas e mais informações: @nauticoatleticoce e OutGo



Barraca Terra do Sol

Atrações: DJ Edof, Elane Araújo, Batuque Bacana, Daniel Queiroz e Solange Lima

DJ Edof, Elane Araújo, Batuque Bacana, Daniel Queiroz e Solange Lima Serviços: buffet open food, open bar e espaço kids

buffet open food, open bar e espaço kids Quando: a partir de 21 horas

a partir de 21 horas Onde: Barraca Terra do Sol (avenida Clóvis Arrais Maia, 5295 - Praia do Futuro II)

Barraca Terra do Sol (avenida Clóvis Arrais Maia, 5295 - Praia do Futuro II) Quanto: opções a partir de R$ 2.156. Crianças até 9 anos não pagam,

opções a partir de R$ 2.156. Crianças até 9 anos não pagam, Vendas e mais informações: @terradosolpraia e OutGo



Barraca Atlantidz

Atrações: Karenzinha, Leo Frennesy e Balanço Social

Karenzinha, Leo Frennesy e Balanço Social Serviços: open food e open bar, espaço kids

open food e open bar, espaço kids Quando: a partir das 21 horas

a partir das 21 horas Onde: Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro)

Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$ 450. Crianças até 10 anos não pagam

a partir de R$ 450. Crianças até 10 anos não pagam Vendas e mais informações: Express Tickets, @atlantidzoficial, (85) 99402-9196 e (85) 3120-8717



Vistta Rooftop

Atrações: Camila Marieta

Camila Marieta Serviços: open bar e open food

open bar e open food Quando: a partir de 21 horas

a partir de 21 horas Onde: Vistta Rooftop (avenida Santos Dumont, 6740 - Aldeota)

Vistta Rooftop (avenida Santos Dumont, 6740 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 800. Crianças até 10 anos não pagam

a partir de R$ 800. Crianças até 10 anos não pagam Vendas e mais informações: @visttarooftop e (85) 98508-0261



Tempero do Mar

Atrações: Belinho de Silva, Felipim e Marcos BDR

Belinho de Silva, Felipim e Marcos BDR Serviços: open bar e open food

open bar e open food Quando: a partir das 22 horas

a partir das 22 horas Onde: Tempero do Mar (avenida Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro)

Tempero do Mar (avenida Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$ 490. Crianças até 10 anos não pagam

a partir de R$ 490. Crianças até 10 anos não pagam Vendas e mais informações: @temperodomar e Sympla



Marina Park

Atrações: Giovana Bezerra, Litto Lins, Dj Rb e Banda Me Siga

Giovana Bezerra, Litto Lins, Dj Rb e Banda Me Siga Serviços: open bar e open food

open bar e open food Quando: a partir de 22 horas

a partir de 22 horas Onde: Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 1.200

a partir de R$ 1.200 Vendas e mais informações: Efolia, (85) 99126-3984 e @marinaparkhotel



Floresta Bar

Atrações: Iara Pamella, Deborah Lima, Belinho da Silva, Shirley Cordeiro, Music Vice e Fliperama Voyage

Iara Pamella, Deborah Lima, Belinho da Silva, Shirley Cordeiro, Music Vice e Fliperama Voyage Serviços: open bar, open food, espaço kids e estacionamento

open bar, open food, espaço kids e estacionamento Quando: a partir das 20 horas

a partir das 20 horas Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 624,90. Crianças até 8 anos não pagam

a partir de R$ 624,90. Crianças até 8 anos não pagam Vendas e mais informações: @floresta_bar, site do Floresta Bar e (85) 99186-6063



Barraca América do Sol

Atrações: Deborah Lima, Val Xavier e DJ Greg Doninni

Deborah Lima, Val Xavier e DJ Greg Doninni Serviços: open bar, open food, espaço kids

open bar, open food, espaço kids Quando: a partir das 22 horas

a partir das 22 horas Onde: Barraca América do Sol (avenida Zezé Diogo, 4265 - Praia do Futuro)

Barraca América do Sol (avenida Zezé Diogo, 4265 - Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$ 500

a partir de R$ 500 Vendas e mais informações: @barracaamericadosol, site da América do Sol e (85) 98142-6171



Crocobeach

Atrações: Felipim, Davizão e Hudson

Felipim, Davizão e Hudson Serviços: open bar, open food e espaço kids

open bar, open food e espaço kids Quando: a partir das 21 horas

a partir das 21 horas Onde: Crocobeach (avenida Clóvis Arrais Maia, 3125 - Praia do Futuro)

Crocobeach (avenida Clóvis Arrais Maia, 3125 - Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$ 420. Crianças até 10 anos não pagam

a partir de R$ 420. Crianças até 10 anos não pagam Vendas e mais informações: @crocobeach e site da Crocobeach



Ideal Clube

Atrações: Os Transacionais e Carlinhos Palhano

Os Transacionais e Carlinhos Palhano Serviços: open food, estacionamento e espaço kids

open food, estacionamento e espaço kids Quando: a partir das 21 horas

a partir das 21 horas Onde: Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles) Quanto: R$ 3.160

R$ 3.160 Vendas e mais informações: Ache Tickets, @idealclube e (85) 99914-0242



DOC Trattoria