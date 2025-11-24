Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza

Da Aldeota à Praia do Futuro, diversas são as opções pela orla e em bairros centrais para aqueles que ainda não decidiram onde passar a virada de 2025 para 2026.
Mesmo com grandes shows no Aterro da Praia de Iracema, a festa de Réveillon em Fortaleza se amplia e leva os turistas e residentes a buscarem alternativas que unem música de todos os estilos, comida e bebida até as primeiras horas do novo ano.
Para além dos clubes tradicionais da Capital, barracas de praia e casas de shows também promovem festas que prometem não deixar a energia diminuir.
Pensando em facilitar a escolha de quem ainda não decidiu onde assistir aos fogos de artifício e renovar as promessas - seja pulando as ondas ou passando por baixo da mesa -, o Vida&Arte reuniu opções para passar o Réveillon 2026 em Fortaleza.
5 Elementos Pub
Atrações: Mr. Joe Black, Amanda Alves e Killer Queen
Serviços: estacionamento gratuito e distribuição de taças personalizadas
Quando: a partir das 21 horas
Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
Quanto: opções a partir de R$ 300. Crianças até 12 anos não pagam
Vendase mais informações: @5elementoscervejariaepub, (85) 98505-5505 ou presencialmente no local
Turatti
Atrações: Ingrid Sales, Rádio Blá e Sinal Verde
Serviços: open food, open bar, estacionamento gratuito e taça personalizada
Quando: a partir das 19 horas
Onde: Cervejaria Turatti (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)
Quanto: a partir de R$ 499,50. Crianças até 8 anos não pagam
Vendas e mais informações: @cervejariaturatti, (85) 98117-2829 ou presencialmente no local
Mestre Sussa
Atrações: Yuri Castro e Xand Félix
Quando: a partir de 21 horas
Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
Quanto: a partir de R$ 500, com parte do valor revertido em consumação
Vendase mais informações: @mestresussa e (85) 99105-5443
Santa Praia
Atrações: Banda Sousete, Grupo Deixe in Off, Arthur Bacanna e Manu Amorim
Serviços: open bar, serviço de buffet e espaço kids