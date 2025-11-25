Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 25 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Plutão na área de amizades, em harmonia com o Sol, indica hoje uma boa capacidade de negociação em questões interpessoais. Aproveite sua retórica convincente, mas com Mercúrio retrógrado, evite pressionar demais e dê espaço aos envolvidos.

Touro 21/04 a 20/05 Signo de Touro, o céu sugere um estímulo ao seu senso crítico na área profissional, favorecendo atividades em andamento e incentivando uma postura ativa. Aproveite para explorar novas abordagens e expandir seu repertório criativo, mas atente-se à necessidade de revisões.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, a terça-feira traz sinais de mudanças positivas em sua visão de mundo, graças ao encontro de Lua e Plutão na área espiritual harmonizando com o Sol. A dica é se abrir a oportunidades com coragem, mas avaliando os riscos, pois Mercúrio continua retrógrado.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu aponta a valorização da intuição e relações mais íntimas graças ao alinhamento Lua-Plutão-Sol, nutrindo a cumplicidade. Moderação e redefinição de estratégias em face de desafios são sugeridas com Mercúrio retrógrado.

Leão 23/07 a 22/08 No horóscopo de Leão para esta terça-feira, a combinação de Lua, Plutão e Sol pode favorecer o entendimento sobre as pessoas e valorizar suas diferenças. Tome decisões cautelosas, o céu indica um momento para recuar e se planejar.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um tempo de inovação e apreciação das necessidades do cotidiano. Pode ser um bom momento para rever suas ações, especialmente com Mercúrio retrógrado.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica possibilidade de experimentar novidades nesta terça-feira, trazendo excitação à rotina com Lua e Plutão na área de prazeres. Porém, a dica é não desprezar os prazeres simples, por indicação de Mercúrio retrógrado.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica mais sensibilidade aos eventos do dia a dia, com otimismo e criatividade. Vale a pena moderar o ritmo, como indica Mercúrio retrógrado.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, esta terça-feira 25/11 pode trazer um desejo de interações intelectuais. Sinal do céu indica que você pode ter vontade de conhecer outras culturas por meio de recursos virtuais, embora mantendo uma exposição social controlada. A área de comunicação pode estar em destaque em seu dia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de conciliação entre senso crítico e criatividade na administração de recursos financeiros e no trabalho. Mantenha cautela nos investimentos, visto a retrogradação de Mercúrio.

Aquário 21/01 a 18/02 Na terça-feira, o céu indica para o signo de Aquário um momento de valorização de experiências únicas. Porém, o ciclo retrógrado de Mercúrio sugere um recolhimento estratégico. Opte por interações sociais seletivas, priorizando o seu círculo de confiança.