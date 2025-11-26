Confira a programação cultural desta quarta-feira, 26 de novembro

É encerrada nesta quarta-feira, 26, a temporada de apresentações do espetáculo "Akey", de Kaye Djamiliá, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O trabalho integra a programação da Quarta do Circo do equipamento cultural. Na obra, a artista questiona o lugar do corpo feminino no circo e a crise das linguagens artísticas, propondo novas formas de expressão. A apresentação tem acessibilidade em Libras e duração de 40 minutos.
Parque Arvorar
Espaço criado para conciliar aventura e preservação ambiental, o Parque Arvorar tem programação educativa nesta quarta-feira, 26. Entre as ações está o "Momento Animal", encontro no qual educadores apresentam espécies "embaixadoras" do parque. Há também o quiz "Que Bicho é Esse?", com curiosidades sobre espécies; e "Bionews Convida", programa de palco sobre serpentes, corujas e outras aves.
Imaginários Urbanos
Continua nesta quarta-feira, 26, a sétima edição do Festival Imaginários Urbanos. Às 10 horas, na Feira do Panamericano, Beethoven Cavalcante apresenta "Tramando Memórias", performance instalativa que cria um espaço de encontro onde público e artista constroem uma trama coletiva. Às 16 horas, na Praça José de Alencar, Severo realiza a performance "Tira o Pé pra Varrer o Chão".
Roda de Conversa
É realizada nesta quarta-feira, 26, a roda de conversa "Do Apagamento à Luta e Resistência: O Movimento Quilombola e a Construção do Ceará". Ministrada por Rogério Rodrigues e Renato Baiano, a atividade mergulha na luta do movimento quilombola do Ceará contra o apagamento de sua contribuição para a construção do Estado.
Stranger Things
Estreia nesta quarta-feira, 26, o primeiro volume da última temporada da série "Stranger Things", fenômeno de audiência da Netflix. A cidade de Hawkins segue abalada pela abertura dos portais ocorrida na quarta temporada. Vecna desapareceu e ninguém sabe seu paradeiro. O governo pôs a cidade em quarentena militar e intensificou a caça à Onze, que precisou se esconder novamente. A batalha final se aproxima e, com ela, uma escuridão ainda mais mortal. Todo o grupo precisará se unir novamente pela última vez.