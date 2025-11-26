Confira a programação cultural desta quarta-feira, 26 de novembro

Foto: Anie Barreto/Divulgação Começa nesta quarta-feira, 5, a temporada de apresentações do espetáculo "Akey", de Kaye Djamiliá

É encerrada nesta quarta-feira, 26, a temporada de apresentações do espetáculo "Akey", de Kaye Djamiliá, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O trabalho integra a programação da Quarta do Circo do equipamento cultural. Na obra, a artista questiona o lugar do corpo feminino no circo e a crise das linguagens artísticas, propondo novas formas de expressão. A apresentação tem acessibilidade em Libras e duração de 40 minutos.

quarta-feira, 26, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas na bilheteria e na plataforma Sympla





Parque Arvorar

Espaço criado para conciliar aventura e preservação ambiental, o Parque Arvorar tem programação educativa nesta quarta-feira, 26. Entre as ações está o "Momento Animal", encontro no qual educadores apresentam espécies "embaixadoras" do parque. Há também o quiz "Que Bicho é Esse?", com curiosidades sobre espécies; e "Bionews Convida", programa de palco sobre serpentes, corujas e outras aves.

quarta-feira, 26, a partir das 9 horas; visitação de quarta-feira a domingo, das 9h às 17 horas Onde: Parque Arvorar (rua Paulo Sá - João de Castro - Aquiraz)

Parque Arvorar (rua Paulo Sá - João de Castro - Aquiraz) Quanto: a partir de R$ 69,50; vendas em ingresso.beachpark.com.br/arvorar/p



Imaginários Urbanos

Continua nesta quarta-feira, 26, a sétima edição do Festival Imaginários Urbanos. Às 10 horas, na Feira do Panamericano, Beethoven Cavalcante apresenta "Tramando Memórias", performance instalativa que cria um espaço de encontro onde público e artista constroem uma trama coletiva. Às 16 horas, na Praça José de Alencar, Severo realiza a performance "Tira o Pé pra Varrer o Chão".

quarta-feira, 26, às 10h e às 16 horas Onde: Feira do Panamericano (Rua Rio Grande do Sul, 860 - Panamericano) e Praça José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Feira do Panamericano (Rua Rio Grande do Sul, 860 - Panamericano) e Praça José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito





Roda de Conversa

É realizada nesta quarta-feira, 26, a roda de conversa "Do Apagamento à Luta e Resistência: O Movimento Quilombola e a Construção do Ceará". Ministrada por Rogério Rodrigues e Renato Baiano, a atividade mergulha na luta do movimento quilombola do Ceará contra o apagamento de sua contribuição para a construção do Estado.

quarta-feira, 26, das 14h às 16 horas Onde: Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito



Stranger Things

Estreia nesta quarta-feira, 26, o primeiro volume da última temporada da série "Stranger Things", fenômeno de audiência da Netflix. A cidade de Hawkins segue abalada pela abertura dos portais ocorrida na quarta temporada. Vecna desapareceu e ninguém sabe seu paradeiro. O governo pôs a cidade em quarentena militar e intensificou a caça à Onze, que precisou se esconder novamente. A batalha final se aproxima e, com ela, uma escuridão ainda mais mortal. Todo o grupo precisará se unir novamente pela última vez.