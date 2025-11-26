Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 26 de novembro
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 26 de novembro

Áries

21/03 a 20/04

Para o signo de Áries, o céu aponta certa tensão em sua relação com amigos, indicando um momento de reflexão. Evite ter uma postura inflexível. Em relação à vida amorosa, é hora de focar nos sentimentos e rever certos posicionamentos.

Touro

21/04 a 20/05

Para o signo de Touro, o céu indica tensões na área profissional e social nesta quarta-feira, pedindo diplomacia para lidar com diferenças. Segure seu lado crítico!

Gêmeos

21/05 a 20/06

Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode haver algum estresse e fadiga mental. É um bom dia para evitar assumir muitos compromissos e buscar tranquilidade.

Câncer

21/06 a 22/07

Para o signo de Câncer, o céu indica um momento delicado lidando com desafios interpessoais e práticos. Mantenha a calma e seja flexível para evitar tumultos. Pode haver propensão para debates acalorados, então, pratique a paciência.

Leão

23/07 a 22/08

Para o signo de Leão, o céu indica um momento delicado para ações em grupo. Mantenha a discrição e evite comprometer sua imagem.

Virgem

23/08 a 22/09

O céu indica que o signo de Virgem precisa desacelerar nesta quarta-feira (26/11). O trabalho diário pode ser exaustivo para suas emoções e mente e pede organização e tempo para relaxar.

Libra

23/09 a 22/10

Para o signo de Libra, o céu indica que pode ser uma fase delicada na gestão da vida social e cotidiana. Ser cauteloso e atento às necessidades básicas do dia a dia, como economizar, é recomendável.

Escorpião

23/10 a 21/11

Para quem é do signo de Escorpião, esta quarta-feira indica a necessidade de atitudes reservadas em relação à vida familiar e íntima, motivado por um céu com Lua, Mercúrio, Vênus e Urano formando ângulos desafiadores.

Sagitário

22/11 a 21/12

Para o signo de Sagitário, a Lua transitando pela área de comunicação indica a necessidade de cautela para lidar com as especulações sobre desafios do dia a dia. Ser reservado e diplomático pode ajudar a evitar conflitos de ego. Pense bem antes de tomar decisões.

Capricórnio

22/12 a 20/01

O céu indica que pode ser um dia de cautela para o signo de Capricórnio, especialmente na área financeira. Antes de tomar uma decisão importante sobre investimentos, busque conselhos de pessoas experientes.

Aquário

21/01 a 18/02

Para quem é do signo de Aquário, o céu indica a necessidade de equilibrar sentimentos e deveres do dia a dia. Seja realista e não permita que suas metas tirem seus pés do chão.

Peixes

19/02 a 20/03

Para o signo de Peixes nesta quarta-feira, o céu indica que emoções oscilantes podem tornar os desafios mais complexos. Será necessário manter a imparcialidade e evitar tomar decisões importantes.

Anjo

O ANJO

Iehuiah

Quem nasce sob esta influência, será considerado um arquiteto das obras de Deus. Defensor do mundo angelical, sua luta será sempre defender o bem. Compreensivo, simpático, amoroso, será sempre muito bem relacionado e terá o reconhecimento de todos. Saberá controlar seu mundo inferior, adaptando-se à realidade e não permitindo que as ilusões sobressaiam.

Santo

O SANTO

São Leonardo De Porto Maurício

Nasceu em Porto Maurício, Itália, em 20 de dezembro de 1676. Perdeu muito cedo a mãe e foi criado e educado pelo tio. Encontrou cedo sua vocação e foi para Roma formar-se no Colégio da Companhia de Jesus. Com 26 anos já era padre, ocupando posições cada vez maiores no serviço à igreja. Por toda vida, penitências e orações de São Leonardo convergiam para a salvação das almas. Leonardo era digno sucessor de Santo Antônio de Lisboa, São Bernardino de Sena e São João Capistrano. O próprio Bento XIV quis ouvir o missionário e chamou-o a Roma. Depois de derramar-se por Deus e pelos outros, São Leonardo de Porto Maurício não se tornou mártir, como tão desejava. Morreu em 26 de novembro de 1751, no Convento de São Boaventura, onde, 54 anos antes, consagrara-se ao Senhor.

 

