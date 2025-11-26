Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 26 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu aponta certa tensão em sua relação com amigos, indicando um momento de reflexão. Evite ter uma postura inflexível. Em relação à vida amorosa, é hora de focar nos sentimentos e rever certos posicionamentos.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica tensões na área profissional e social nesta quarta-feira, pedindo diplomacia para lidar com diferenças. Segure seu lado crítico!

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode haver algum estresse e fadiga mental. É um bom dia para evitar assumir muitos compromissos e buscar tranquilidade.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um momento delicado lidando com desafios interpessoais e práticos. Mantenha a calma e seja flexível para evitar tumultos. Pode haver propensão para debates acalorados, então, pratique a paciência.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica um momento delicado para ações em grupo. Mantenha a discrição e evite comprometer sua imagem.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu indica que o signo de Virgem precisa desacelerar nesta quarta-feira (26/11). O trabalho diário pode ser exaustivo para suas emoções e mente e pede organização e tempo para relaxar.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que pode ser uma fase delicada na gestão da vida social e cotidiana. Ser cauteloso e atento às necessidades básicas do dia a dia, como economizar, é recomendável.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para quem é do signo de Escorpião, esta quarta-feira indica a necessidade de atitudes reservadas em relação à vida familiar e íntima, motivado por um céu com Lua, Mercúrio, Vênus e Urano formando ângulos desafiadores.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, a Lua transitando pela área de comunicação indica a necessidade de cautela para lidar com as especulações sobre desafios do dia a dia. Ser reservado e diplomático pode ajudar a evitar conflitos de ego. Pense bem antes de tomar decisões.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica que pode ser um dia de cautela para o signo de Capricórnio, especialmente na área financeira. Antes de tomar uma decisão importante sobre investimentos, busque conselhos de pessoas experientes.

Aquário 21/01 a 18/02 Para quem é do signo de Aquário, o céu indica a necessidade de equilibrar sentimentos e deveres do dia a dia. Seja realista e não permita que suas metas tirem seus pés do chão.