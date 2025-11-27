Bloco do Prazer: conheça exibição gratuita inspirada em sucesso na voz de Gal Costa

Foto: Divulgação/Thereza Eugênia Performance de "Gal Fantasia", de Gal Costa

"O Brasil tem muito a aprender com as festas", disse a jornalista Fabiana Moraes em palestra realizada na terça-feira, 25, na Universidade Federal do Ceará (UFC), na celebração de 60 anos do curso de Jornalismo. A fala referia-se ao Candomblé, ao maracatu e outras manifestações religiosas e culturais que, para a também pesquisadora pernambucana, souberam usar o silêncio para se manterem vivas. Dessa perspectiva plural sobre a ideia de festa, foi concebida a exposição "Bloco do Prazer".

Marcada para estrear no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) na terça-feira, 2 de dezembro, a mostra nasceu no Museu de Arte do Rio em 2024, com curadoria de Marcelo Campos, Amanda Bonan e Bitu Cassundé com a proposta de abordar a festa como forma de pensar o mundo. Para a organização, a mostra "compreende a festa como uma linguagem cultural complexa", capaz de transmitir saberes e afirmar identidades.

"Bloco do Prazer" leva o nome da música homônima que ficou conhecida na voz de Gal Costa, cuja letra é assinada pelo cearense Fausto Nilo e pelo baiano Moraes Moreira, simbolizando a celebração e o período de transição de ditadura para democracia. Em clima de festa, a abertura da exposição em solo carioca ocorreu com a presença do compositor cearense em seu aniversário de 80 anos.

Mostra utiliza a festa como linguagem

A partir do desejo de trabalhar com o conceito de festividade, Bitu Cassundé conta que eles buscaram um recorte relacionado à "retomada democrática, pelo retorno da pintura como indicador geracional e por um corpo vibrante e festivo que anunciava uma nova era, um tempo da democracia", exclama o curador cearense. Ele destaca o trabalho de Fausto Nilo e Moraes Moreira na síntese da ânsia por um "novo balancê", como diz a letra registrada por Gal Costa em 1982, três anos antes do fim da ditadura militar no Brasil.

Em 2025, o projeto realiza a primeira itinerância ao vir para o Ceará, onde deve ficar aberto para visitação gratuita até maio de 2026. Para chegar a Fortaleza, a mostra ganhou festas da cultura nordestina, como o reisado e o maracatu, e novos trabalhos de artistas locais para compor a exposição de mais de 300 obras.

Entre as novidades da edição na capital cearense, estão obras inéditas de Charles Lessa e Paula Siebra, um conjunto de fotografias de Telma Saraiva e um documentário com Fausto Nilo, no qual ele fala sobre o processo de composição da música "Bloco do Prazer" e do seu contato com Gal Costa.

No recorte para Fortaleza, conforme Bitu Cassundé, a exposição conta com obras de diferentes acervos brasileiros, incluindo as do Museu da Cultura Cearense e do MAC-CE; do Museu de Arte do Rio; além de coleções privadas e de projetos desenvolvidos especialmente para a mostra. Nas palavras do curador, as obras formam um "panorama de brasilidades".

"Família Reunida" Crédito: Romulo Jackson/divulgação "Deixa os garoto brincar" Crédito: Alexia Ferreira/divulgação

A exposição é dividida em nove partes: Blocos e manifestações de rua; Festa, Rito e Outras Coroações; Festejos; Ritos de Passagem; Transe, Catarse e Prazer; Fantasias, Máscaras e Alegoria; Bloco do Prazer e Gal; 74 a 84: redemocratização e o retorno à pintura; Frevos, Afoxés e Maracatus. Cada núcleo dá conta de uma perspectiva das festas, "desde a dimensão política ou sagrada até as festas de aniversário ou casamento", avalia Cassundé.

O fotógrafo Samuel Macedo é um dos artistas convidados. Com cerca de dez obras, ele leva à mostra produções da sua série "Fé na Festa", ainda em andamento. O cearense define como principal tema do seu trabalho a aproximação com os grupos populares.

"Como as pessoas se preparam para as festas, para os festejos, como elas se envolvem, acabo sentindo que contamina também o meu desejo pela fotografia, pela produção de imagem", diz Samuel sobre a relação do seu trabalho com o tema da exposição. Em sua abordagem, procura inserir-se nos festejos para registrá-los de perto. Como resultado, sente-se "um brincante dessas manifestações, só que com a câmera na mão".

Entre as fotografias que integram a exposição, o artista caririense destaca a imagem de um sanfoneiro ao lado de meninas vestidas de noiva. "É uma festa daqui da região do Cariri que eu fotografo já há alguns anos e que eu gosto muito dessa festa, uma festa que arrepia só de lembrar", explica acerca da fotografia feita na tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, considerada Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"Bloco do Prazer"

Quando: a partir de terça-feira, 2 de dezembro; de quarta-feira a sábado, das 9h às 19 horas; domingos e feriados, das 10h

às 20 horas

Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações:

@maccedragao