Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

A cantora, compositora e produtora cearense Kátia Freitas celebra 30 anos do lançamento do álbum "K", disco que marcou sua trajetória na música nacional, com apresentações especiais nesta quinta-feira, 27, e no sábado, 29. Com carreira que passeia por MBP, rock, jazz e outros ritmos, Kátia é uma das vozes que se destacam no Ceará desde os anos 1990.
Ceará Natal de Luz
Ocorre na noite desta quinta-feira, 27, a abertura do 29º Ceará Natal de Luz. O evento natalino tem programação gratuita marcada para iniciar às 17 horas com apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Grupo Blitz e Camerata Villa-Lobos. O evento terá show de Jorge Vercillo, que retorna à Capital com a turnê "JV30 - Parte III".
Genival Santos
Nesta quinta-feira, 27, é realizado o espetáculo "Tributo Genival Santos - Livro Aberto", com a Orquestra Contemporânea Brasileira e o músico Rodrigo Santos. Celebrando a trajetória de Genival Santos (1943-2014), a apresentação terá participações especiais.
Barulhinho Delas
Uma prévia do Festival Barulhinho Delas ocorre nesta quinta-feira, 27, com shows da banda Terraplana e do duo Ariel Void (foto). O momento será realizado na Casa Mercúrio. O festival, marcado para janeiro de 2026, está com cinco convocatórias abertas para artistas que se identificam como mulheres.
Lançamento literário
A Caixa Cultural Fortaleza promove nesta quinta-feira, 27, o lançamento do livro "Do Asilo ao Museu - Nise da Silveira e as coleções da loucura", do museólogo, compositor, maestro e doutor Eurípedes Gomes Cruz Jr., a partir das 18 horas. O momento gratuito integra a programação da exposição "Nise da Silveira - A Revolução pelo Afeto", que celebra a vida e a trajetória da psiquiatra brasileira.
Capoeira cearense
Na sexta-feira, 28, e sábado, 29, acontece o IV Encontro dos Precursores da Capoeira Cearense. Na primeira data, oficinas de capoeira. O dia seguinte terá lançamento da revista "Movimento de Capoeira no Ceará".
Criação cultural
Nome de destaque no setor artístico de Fortaleza, o artista, produtor e pesquisador Gyl Giffony (foto) lança o livro "Projétil - conversas sobre projeto de vida, gestão de carreira e projetos culturais". A divulgação ocorre em formato on-line. A publicação reflete a prática da produção e gestão cultural no Brasil e ficará disponível gratuitamente, de forma digital e em audiolivro, no site da Vila das Artes.