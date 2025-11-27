Logo O POVO+
Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana
Comentar
Vida & Arte

Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Kátia Freitas celebra 30 anos de
Foto: Larissa Freitas/ Divulgação Kátia Freitas celebra 30 anos de "K" com shows e exposição em Fortaleza

Kátia Freitas

A cantora, compositora e produtora cearense Kátia Freitas celebra 30 anos do lançamento do álbum "K", disco que marcou sua trajetória na música nacional, com apresentações especiais nesta quinta-feira, 27, e no sábado, 29. Com carreira que passeia por MBP, rock, jazz e outros ritmos, Kátia é uma das vozes que se destacam no Ceará desde os anos 1990.

  • Quando: quinta-feira, 27, e no sábado, 29, às 20 horas
  • Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural, antigo Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no site OutGo
Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira em show especial em Fortaleza no mês de junho
Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira em show especial em Fortaleza no mês de junho

Ceará Natal de Luz

Ocorre na noite desta quinta-feira, 27, a abertura do 29º Ceará Natal de Luz. O evento natalino tem programação gratuita marcada para iniciar às 17 horas com apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Grupo Blitz e Camerata Villa-Lobos. O evento terá show de Jorge Vercillo, que retorna à Capital com a turnê "JV30 - Parte III".

  • Quando: quinta-feira, 27, a partir das 17 horas
  • Onde: Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro)
  • Gratuito

 

Genival Santos

Nesta quinta-feira, 27, é realizado o espetáculo "Tributo Genival Santos - Livro Aberto", com a Orquestra Contemporânea Brasileira e o músico Rodrigo Santos. Celebrando a trajetória de Genival Santos (1943-2014), a apresentação terá participações especiais.

  • Quando: quinta-feira, 27, às 19 horas
  • Onde: Teatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
  • Quanto: R$ 65 (meia-entrada) e R$ 130 (inteira); vendas no Sympla

 

Ariel Void, duo cearense, se apresenta no Festival Barulhinho Delas
Ariel Void, duo cearense, se apresenta no Festival Barulhinho Delas

Barulhinho Delas

Uma prévia do Festival Barulhinho Delas ocorre nesta quinta-feira, 27, com shows da banda Terraplana e do duo Ariel Void (foto). O momento será realizado na Casa Mercúrio. O festival, marcado para janeiro de 2026, está com cinco convocatórias abertas para artistas que se identificam como mulheres.

  • Quando: quinta-feira, 27, a partir das 18h30min
  • Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). À venda no Sympla

 

Museólogo Eurípedes Junior lança livro
Museólogo Eurípedes Junior lança livro "Do Asilo ao Museu – Nise da Silveira e as coleções da loucura"

Lançamento literário

A Caixa Cultural Fortaleza promove nesta quinta-feira, 27, o lançamento do livro "Do Asilo ao Museu - Nise da Silveira e as coleções da loucura", do museólogo, compositor, maestro e doutor Eurípedes Gomes Cruz Jr., a partir das 18 horas. O momento gratuito integra a programação da exposição "Nise da Silveira - A Revolução pelo Afeto", que celebra a vida e a trajetória da psiquiatra brasileira.

  • Quando: quinta-feira, 27, às 18 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Capoeira cearense

Na sexta-feira, 28, e sábado, 29, acontece o IV Encontro dos Precursores da Capoeira Cearense. Na primeira data, oficinas de capoeira. O dia seguinte terá lançamento da revista "Movimento de Capoeira no Ceará".

  • Quando: sexta, 28, às 17h; sábado, 29, às 16h
  • Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito; inscrições no local
Gyl Giffony lança o livro
Gyl Giffony lança o livro "Projétil - conversas sobre projeto de vida, gestão de carreira e projetos culturais"

Criação cultural

Nome de destaque no setor artístico de Fortaleza, o artista, produtor e pesquisador Gyl Giffony (foto) lança o livro "Projétil - conversas sobre projeto de vida, gestão de carreira e projetos culturais". A divulgação ocorre em formato on-line. A publicação reflete a prática da produção e gestão cultural no Brasil e ficará disponível gratuitamente, de forma digital e em audiolivro, no site da Vila das Artes.

  • Quando: sexta-feira, 28
  • Onde: site da Vila das Artes (viladasartesfortaleza.com.br)

 

O que você achou desse conteúdo?