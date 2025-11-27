Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Larissa Freitas/ Divulgação Kátia Freitas celebra 30 anos de "K" com shows e exposição em Fortaleza

Kátia Freitas

A cantora, compositora e produtora cearense Kátia Freitas celebra 30 anos do lançamento do álbum "K", disco que marcou sua trajetória na música nacional, com apresentações especiais nesta quinta-feira, 27, e no sábado, 29. Com carreira que passeia por MBP, rock, jazz e outros ritmos, Kátia é uma das vozes que se destacam no Ceará desde os anos 1990.

Quando: quinta-feira, 27, e no sábado, 29, às 20 horas

quinta-feira, 27, e no sábado, 29, às 20 horas Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural, antigo Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Teatro do Banco do Nordeste Cultural, antigo Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no site OutGo

Ceará Natal de Luz

Ocorre na noite desta quinta-feira, 27, a abertura do 29º Ceará Natal de Luz. O evento natalino tem programação gratuita marcada para iniciar às 17 horas com apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Grupo Blitz e Camerata Villa-Lobos. O evento terá show de Jorge Vercillo, que retorna à Capital com a turnê "JV30 - Parte III".

Quando: quinta-feira, 27, a partir das 17 horas

quinta-feira, 27, a partir das 17 horas Onde: Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro)

Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro) Gratuito





Genival Santos

Nesta quinta-feira, 27, é realizado o espetáculo "Tributo Genival Santos - Livro Aberto", com a Orquestra Contemporânea Brasileira e o músico Rodrigo Santos. Celebrando a trajetória de Genival Santos (1943-2014), a apresentação terá participações especiais.

Quando: quinta-feira, 27, às 19 horas

quinta-feira, 27, às 19 horas Onde: Teatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Teatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Quanto: R$ 65 (meia-entrada) e R$ 130 (inteira); vendas no Sympla





Barulhinho Delas

Uma prévia do Festival Barulhinho Delas ocorre nesta quinta-feira, 27, com shows da banda Terraplana e do duo Ariel Void (foto). O momento será realizado na Casa Mercúrio. O festival, marcado para janeiro de 2026, está com cinco convocatórias abertas para artistas que se identificam como mulheres.

Quando: quinta-feira, 27, a partir das 18h30min

quinta-feira, 27, a partir das 18h30min Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica) Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). À venda no Sympla





Lançamento literário

A Caixa Cultural Fortaleza promove nesta quinta-feira, 27, o lançamento do livro "Do Asilo ao Museu - Nise da Silveira e as coleções da loucura", do museólogo, compositor, maestro e doutor Eurípedes Gomes Cruz Jr., a partir das 18 horas. O momento gratuito integra a programação da exposição "Nise da Silveira - A Revolução pelo Afeto", que celebra a vida e a trajetória da psiquiatra brasileira.

Quando: quinta-feira, 27, às 18 horas

quinta-feira, 27, às 18 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito

Capoeira cearense

Na sexta-feira, 28, e sábado, 29, acontece o IV Encontro dos Precursores da Capoeira Cearense. Na primeira data, oficinas de capoeira. O dia seguinte terá lançamento da revista "Movimento de Capoeira no Ceará".

Quando: sexta, 28, às 17h; sábado, 29, às 16h

sexta, 28, às 17h; sábado, 29, às 16h Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito; inscrições no local

Criação cultural

Nome de destaque no setor artístico de Fortaleza, o artista, produtor e pesquisador Gyl Giffony (foto) lança o livro "Projétil - conversas sobre projeto de vida, gestão de carreira e projetos culturais". A divulgação ocorre em formato on-line. A publicação reflete a prática da produção e gestão cultural no Brasil e ficará disponível gratuitamente, de forma digital e em audiolivro, no site da Vila das Artes.

Quando: sexta-feira, 28

sexta-feira, 28 Onde: site da Vila das Artes (viladasartesfortaleza.com.br)



