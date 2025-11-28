Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 28 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica um aumento nas chances de ansiedade diante de desafios. Os exercícios de relaxamento podem ser uma boa opção para resgatar o equilíbrio emocional e se preparar para as demandas que se apresentam urgentes.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, a Lua Crescente indica um impulso para cooperação e solidariedade com seu círculo de amigos. Tenha atenção para manter um equilíbrio, evitando estresse desnecessário.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma necessidade de maior responsabilidade e produtividade no trabalho. Equilibre a busca por resultados com o respeito ao ritmo de cada um.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de reflexão intensa e desejo de expansão. Cuidado ao explorar o desconhecido, é fundamental a prudência para não haver consequências indesejadas.

Leão 23/07 a 22/08 Leão, o céu indica uma sexta-feira de intensas emoções com a passagem da Lua Crescente pela área íntima. Isso pode trazer um dia tenso e complicar a gestão de demandas práticas. Se possível, tente moderar o ritmo e evite especulações desnecessárias.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, esta sexta-feira indica um cenário emocionalmente intenso. O céu aponta que pode haver desafios para equilibrar seus interesses com os de quem convive, visto que as tensões entre Lua, Sol e Marte indicam maior combatividade. O conselho é evitar confrontos diretos e optar pela diplomacia.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, a gestão diária pode parecer tensa com a Lua Crescente transitando pela área das rotinas e se cruzando com Sol e Marte. Não busque controlar tudo, peça ajuda quando necessário.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, nesta sexta-feira, há chance de desafios no âmbito social, com possíveis momentos de estresse. O céu indica que pode ser necessário reduzir a exposição e melhorar as relações com as pessoas próximas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica esforço redobrado para manter a vida familiar equilibrada. Talvez seja uma boa hora para colocar demandas em dia na área doméstica. Porém, atente-se para não se sobrecarregar. Buscar acordos com quem vive com você pode ser uma solução.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma intensa absorção de eventos, acelerando o pensamento, mas possivelmente levando ao estresse. Evite especular e mantenha a calma ao enfrentar desafios.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica uma postura prática que melhora o dia a dia, mas cuidado com compras impulsivas que podem desequilibrar as finanças.