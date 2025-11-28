Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 28 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um aumento nas chances de ansiedade diante de desafios. Os exercícios de relaxamento podem ser uma boa opção para resgatar o equilíbrio emocional e se preparar para as demandas que se apresentam urgentes.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, a Lua Crescente indica um impulso para cooperação e solidariedade com seu círculo de amigos. Tenha atenção para manter um equilíbrio, evitando estresse desnecessário.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma necessidade de maior responsabilidade e produtividade no trabalho. Equilibre a busca por resultados com o respeito ao ritmo de cada um.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de reflexão intensa e desejo de expansão. Cuidado ao explorar o desconhecido, é fundamental a prudência para não haver consequências indesejadas.
23/07 a 22/08
Leão, o céu indica uma sexta-feira de intensas emoções com a passagem da Lua Crescente pela área íntima. Isso pode trazer um dia tenso e complicar a gestão de demandas práticas. Se possível, tente moderar o ritmo e evite especulações desnecessárias.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, esta sexta-feira indica um cenário emocionalmente intenso. O céu aponta que pode haver desafios para equilibrar seus interesses com os de quem convive, visto que as tensões entre Lua, Sol e Marte indicam maior combatividade. O conselho é evitar confrontos diretos e optar pela diplomacia.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a gestão diária pode parecer tensa com a Lua Crescente transitando pela área das rotinas e se cruzando com Sol e Marte. Não busque controlar tudo, peça ajuda quando necessário.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, nesta sexta-feira, há chance de desafios no âmbito social, com possíveis momentos de estresse. O céu indica que pode ser necessário reduzir a exposição e melhorar as relações com as pessoas próximas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica esforço redobrado para manter a vida familiar equilibrada. Talvez seja uma boa hora para colocar demandas em dia na área doméstica. Porém, atente-se para não se sobrecarregar. Buscar acordos com quem vive com você pode ser uma solução.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma intensa absorção de eventos, acelerando o pensamento, mas possivelmente levando ao estresse. Evite especular e mantenha a calma ao enfrentar desafios.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma postura prática que melhora o dia a dia, mas cuidado com compras impulsivas que podem desequilibrar as finanças.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica alta força de vontade com a Lua Crescente. Pode ser um bom momento para expandir seus interesses, mas atenção para evitar conflitos. Agir com autonomia é importante, mas busque acordos na divisão de tarefas.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será um grande colaborador para o bem estar social, muitas vezes, a custa até do sacrifício de interesses pessoais. Amará viver em paz com todos e ver as pessoas reconciliadas. Sua moral estará sempre sob um rígido controle, podendo até mesmo suprimir seus sentimentos. Mente prática, capacidade para tomar sábias decisões.
O SANTO
Nasceu em Fain-lès-Moutiers, aldeia de Borgonha, França, em 2 de maio de 1806. Aos 9 anos, sua mãe faleceu e ela assumiu a educação dos irmãos. Um dia, dirigindo-se à Casa das Filhas da Caridade em Châtillon-sur-Seine, nota na parede da sala de visitas uma fotografia do sacerdote que ela via em seus sonhos. Uma irmã explicou: "É o nosso pai, São Vicente de Paulo". Em 1830, Catarina entra no noviciado das Filhas da Caridade, em Paris. Nossa Senhora apareceu, por três vezes, a Santa Catarina Labouré. Na terceira, insiste apresenta um modelo da medalha de Nossa Senhora das Graças, que foi cunhada e espalhada pelo todo o mundo. Catarina passou 46 anos de sua vida num convento e morreu em 31 de dezembro de 1876, com 70 anos de idade.